Ngành giải trí Hàn Quốc và năm 2025 trong vòng xoáy tranh cãi

(Từ trái sang) Diễn viên Lee Yi-kyung, Kim Soo-hyun, Karina của nhóm nhạc aespa và diễn viên hài Park Na-rae (Ảnh: Xportsnews)

Từ các cuộc chiến pháp lý và bê bối xã hội đến những vấn đề sức khỏe tinh thần và sự sụp đổ sự nghiệp đột ngột, năm 2025 trở thành năm mà những tên tuổi lớn nhất của ngành giải trí Hàn Quốc liên tục xuất hiện trên các trang báo nhưng thường là vì những lý do không hay.

Ngành giải trí Hàn Quốc không xa lạ gì với những drama, nhưng năm nay lại khác. Các cộng đồng trực tuyến và nền tảng mạng xã hội liên tục xôn xao khi các cáo buộc dẫn đến điều tra của cảnh sát, các tranh cãi gây ra việc rời bỏ chương trình, và các sự việc trong quá khứ được khơi lại, làm gia tăng sự mệt mỏi và tranh luận trong công chúng.

(Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải) Cựu thành viên nhóm T-ara Ahreum, diễn viên Hwang Jung-eum, ca sĩ Psy và MC truyền hình Park Soo-hong (Ảnh: Xportsnews)

Tòa án và các cuộc điều tra thống trị tin tức về người nổi tiếng

Nếu có một từ để định nghĩa năm nay về ngành giải trí của Hàn Quốc thì đó chính là "tòa án". Các tranh chấp pháp lý và điều tra của công tố viên đã làm lu mờ các tin tức giải trí thông thường, biến tin tức người nổi tiếng hàng ngày thành những gì mà nhiều người Hàn Quốc mô tả là "hồ sơ vụ án".

Nữ diễn viên Hwang Jung-eum bị truy tố mà không bị giam giữ về tội tham ô quỹ công ty, gây chấn động toàn ngành. Cựu thành viên nhóm T-ara, Ahreum, nhận án tù treo trong một vụ án gian lận, làm dấy lên những tranh cãi kéo dài về hình ảnh công chúng của cô. Trong khi đó, người dẫn chương trình Lee Jin-ho, người đang tạm nghỉ vì bê bối cờ bạc bất hợp pháp, lại phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội hơn sau vụ lái xe say rượu, chấm dứt sự nghiệp của ông trên các phương tiện truyền thông chính thống.

Các tranh chấp pháp lý liên quan đến gia đình cũng thu hút sự chú ý mạnh mẽ. Ngày 19/12, anh trai của MC truyền hình Park Soo-hong nhận án tù trong một phiên tòa xét xử lần thứ hai, phơi bày sự xung đột gia đình trong nhiều năm qua và điều này đã gây đau đớn cho công chúng, những người quan tâm tới MC này.

Ca sĩ Psy cũng bị điều tra - sau khi nhà chức trách tiến hành khám xét và thu giữ vào ngày 11/12 liên quan đến cáo buộc "kê đơn hộ" và vận chuyển chất gây nghiện ra ngoài cơ sở. Đây là một vấn đề nhạy cảm trong bối cảnh y tế công cộng hiện nay của Hàn Quốc. Trong khi các nhà điều tra vẫn đang xác định sự thật, vụ việc đã làm dấy lên cuộc tranh luận công khai về đạo đức và trách nhiệm giải trình.

(Từ trên xuống và từ trái sang phải) Cố diễn viên Kim Sae-ron và diễn viên Kim Soo-hyun, Karina của nhóm aespa, Hong Jin-kyung và bức thư viết tay, diễn viên Lee Yi-kyung và diễn viên hài Jo Se-ho (Ảnh: Xportsnews)

Những bê bối móc nối...

Ngoài các vụ án liên quan đến tội phạm, bản thân các vụ bê bối của nghệ sĩ Hàn Quốc trong năm 2025 còn mang tính chất "lây lan". Sau cái chết của nữ diễn viên Kim Sae-ron hồi đầu năm nay, gia đình cô đã đưa ra những cáo buộc liên quan đến nam diễn viên Kim Soo-hyun, rằng cả hai đã có mối quan hệ tình cảm khi cô còn ở tuổi vị thành niên. Cáo buộc này gây ra một làn sóng tranh cãi, phản bác, suy đoán và những phản ứng trái chiều trên mạng trong suốt năm 2025 và cho đến tận bây giờ vẫn chưa được giải quyết. Sự việc này đã cho thấy các vụ bê bối của người nổi tiếng hiện nay diễn biến nhanh chóng qua các giai đoạn của cảm xúc - từ đau buồn, phán xét và phẫn nộ.

Một số vụ bê bối đã leo thang đến mức dẫn đến việc rời nhóm hoặc rời chương trình của các nghệ sĩ. Cụ thể, thành viên Ju Haknyeon của nhóm THE BOYZ đã rời nhóm vào tháng 6 sau khi có thông tin về việc anh có cuộc gặp riêng với một cựu diễn viên phim người lớn ở Nhật Bản. Trong khi đó, diễn viên hài Jo Se-ho phải đối mặt với phản ứng dữ dội và tạm ngừng hoạt động sau khi bị cáo buộc có liên hệ với tội phạm có tổ chức.

Ca sĩ MC Mong và nữ diễn viên Lee Da-in đã công khai cáo buộc lẫn nhau một cách gay gắt, đỉnh điểm là việc MC Mong tiết lộ rằng anh ta từng cố gắng thực hiện một hành vi cực đoan - một lời thú nhận gây chấn động cả nước.

Những cáo buộc ngoại tình và hành hung liên quan đến ca sĩ Yun Ddan Ddan, cũng như các tranh chấp liên quan đến diễn viên Choi Jung-won, đã làm gia tăng thêm cảm giác hỗn loạn trong ngành giải trí nước này trong năm 2025.

(Từ trái sang phải) Diễn viên Cho Jin-woong, Key của nhóm SHINee, diễn viên hài Park Na-rae và ngôi sao mukbang Short Mouth Sun (Ảnh: Xportsnews)



Những vụ bê bối cuối năm đẩy sự mệt mỏi của công chúng đến giới hạn

Khi năm 2025 sắp kết thúc, các tiết lộ càng trở nên gay gắt hơn. Diễn viên Cho Jin-woong bị phát hiện từng là tội phạm vị thành niên - một tiết lộ dẫn đến việc anh giải nghệ. Tiếp theo là những cáo buộc khác về việc anh hành hung một đồng nghiệp trẻ tuổi, càng làm dấy lên cuộc tranh luận về việc xã hội nên đào sâu đến mức nào vào đời tư của người nổi tiếng.

Một trong những vụ bê bối lớn nhất trong ngành truyền hình là vụ bê bối của nghệ sĩ Park Na-rae. Cô vốn đã bị chỉ trích vì bị cáo buộc ngược đãi quản lý, thì nay lại lại vướng vào nghi ngờ thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ bất hợp pháp. Vụ việc lan rộng nhanh chóng, dẫn đến việc nhiều nhân vật khác phải rời khỏi chương trình, bao gồm Key của SHINee và YouTuber Sun "Miệng Ngắn", gây ra hiệu ứng domino trên nhiều chương trình giải trí.

(Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải) Diễn viên Jin Tae-hyun, diễn viên hài Park Mi-Sun, nghệ sĩ giải trí Kim Soo-yong và diễn viên Nana (Ảnh: Xportsnews)

Những vấn đề sức khỏe và khủng hoảng cá nhân của nghệ sĩ

Trong năm 2025, không phải tất cả các câu chuyện của ngành giải trí Hàn Quốc đều xoay quanh scandal. Cũng có một số câu chuyện khơi gợi sự cảm thông và quan tâm của công chúng. Như sự việc của nam diễn viên Jin Tae-hyun - người đã trải qua phẫu thuật ung thư tuyến giáp, và nữ diễn viên hài kỳ cựu Park Mi-sun tiết lộ cô đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Những tin tức này đã nhận được làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng. Nữ diễn viên Nana gây sốc cho người hâm mộ khi cô bắt quả tang có kẻ lạ đột nhập nhà mình vào ngày 15/11, và tin tức về việc nghệ sĩ Kim Soo-yong bị ngừng tim cũng khiến người hâm mộ bàng hoàng.

Với việc nhiều ngôi sao tạm ngừng hoạt động do căng thẳng về sức khỏe và tâm lý, nhiều người xem cảm thấy sự mệt mỏi về mặt cảm xúc. Điều này đã phản ánh áp lực không ngừng của chính ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc giờ đây bước vào năm mới với những câu hỏi chưa được giải đáp. Và một hy vọng ngày càng lớn của công chúng đó là những tiêu đề báo chí trong tương lai họ được đọc sẽ tập trung vào sự sáng tạo và thành tựu hơn là các cuộc tranh cãi và những cuộc điều tra như năm 2025.