Ngân Khánh sống kín tiếng bên chồng đại gia, trải lòng về chuyện kết hôn 11 năm chưa sinh con

Ngân Khánh tên đầy đủ là Lê Ngân Khánh, sinh năm 1985 tại Bình Định. Cô là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt từ những năm 2000, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và người mẫu.

Ngân Khánh ghi dấu ấn qua loạt phim như Gọi giấc mơ về, Tường vi cánh mỏng, Cô dâu đại chiến, Ma dai và Mỹ nhân Sài thành. Năm 2015, cô kết hôn với doanh nhân Việt kiều Đỗ Thiếu Quân rồi tạm rời showbiz để sang nước ngoài du học.

11 năm sau khi kết hôn, Ngân Khánh có cuộc sống viên mãn. Nữ diễn viên trải lòng cô trẻ lâu có lẽ là do chưa có con. Cô cho biết thêm bạn bè đồng trang lứa với mình đa phần đều đã làm cha, làm mẹ.

11 năm sau khi về chung nhà với chồng đại gia, Ngân Khánh khiến nhiều người thắc mắc vì vẫn chưa sinh con.

Ngân Khánh trẻ đẹp ở tuổi ngoài 40.

Được biết, sau khi kết hôn vào năm 2015 và quyết định sang Singapore du học, Ngân Khánh từng phải đối diện với không ít áp lực, căng thẳng trước sự sốt ruột và hối thúc chuyện sinh con từ phía gia đình hai bên.

Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống, vợ chồng cô đã học được cách thấu hiểu, đồng cảm sâu sắc để cùng nhau vượt qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý đó.

Giờ đây, cả hai chọn cách đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng, thoải mái và xem con cái là cái duyên trời cho thay vì tự tạo áp lực cho bản thân.

Nữ diễn viên và ông xã từng cảm thấy áp lực vì chuyện con cái.

Ngân Khánh hài hước cho biết cô vẫn giữ được vẻ trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 40 nhờ chưa vướng bận chuyện con cái. Nữ diễn viên cũng không phải trải qua những đêm thức khuya chăm con như nhiều phụ nữ khác. "Chị trẻ chắc là vì chị chưa sinh con. Các bạn bè đồng trang lứa đều đã làm cha, làm mẹ hết rồi", Ngân Khánh chia sẻ trong livestream.

Khi nói đến chuyện sinh con và làm mẹ, nữ diễn viên từng trải lòng xúc động: "Bất cứ người phụ nào đều mong muốn được làm mẹ. Đó là thiên chức và tôi không ngoại lệ. Đến độ tuổi nào đó, tôi cũng ao ước có được một đứa con để nuôi dạy.

Tuy nhiên, rất nhiều lý do khiến vợ chồng tôi chưa sinh em bé. Như người ta nói thì đó cũng là quà của ông trời cho. Khi nào ông trời đồng ý thì khi đó mình có. Ngoài ra, còn nhiều khía cạnh khác."

Ông xã Ngân Khánh cũng luôn đồng hành và dành cho cô sự quan tâm đặc biệt.

Sau nhiều năm hôn nhân, Ngân Khánh rất kín tiếng, ít chia sẻ về ông xã doanh nhân. Theo nữ diễn viên, ông xã là người trầm tính, không thích ồn ào nên cô cũng hạn chế chia sẻ về chuyện riêng tư.

Ông xã Ngân Khánh cũng luôn đồng hành và dành cho cô sự quan tâm đặc biệt. Không quá lãng mạn hay ngọt ngào, anh thể hiện tình cảm bằng những hành động thiết thực, âm thầm chăm sóc và vun vén cuộc sống gia đình.



