Ngân Collagen lại bị gọi tên

Thời gian gần đây, cái tên Ngân Collagen - tức Trần Thị Bích Ngân - bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998) bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Hàng loạt bài viết, bình luận và đoạn clip lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội đều nhắc tên “Ngân Collagen” - một nhân vật từng có thời gian ồn ào trong kinh doanh sản phẩm giảm cân cùng Ngân 98.

Đặc biệt sau khi Công an TPHCM tiến hành khám xét căn hộ cao cấp của Ngân 98 và Lương Bằng Quang tại phường Cát Lái (TP. Thủ Đức), lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng, trong đó có 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng cùng một số tang vật khác liên quan vụ án, cái tên “Ngân Collagen” lại càng được nhắc đến nhiều hơn.

Bởi cô cũng từng giống Ngân 98, nổi tiếng với hình ảnh nữ doanh nhân sang chảnh, sở hữu biệt thự trăm tỷ, xe sang, túi hiệu và kim cương. Đặc biệt, Ngân Collagen thường xuyên đăng tải các video, hình ảnh khoe cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội - đặc biệt là những clip quay tại “lâu đài 500 tỷ” được cho là nơi ở của cô.

Không ít người xem đó là biểu tượng của “nữ doanh nhân thành đạt”, trong khi một bộ phận khác hoài nghi về nguồn gốc của tài sản khổng lồ này. Đồng thời, cộng đồng mạng cũng không khỏi tò mò về việc cô nàng sở hữu khối tài lớn thế nào.

Trước đó, vào tháng 5/2025, Bộ Y tế từng chỉ đạo kiểm tra, lấy mẫu sản phẩm do cá nhân mang tên “Ngân Collagen” quảng cáo, bao gồm kẹo táo thải mỡ bụng, N-Collagen Chanh Plus…

Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lưu hành các sản phẩm này. Sau đó, tài khoản Facebook có dấu tick xanh mang tên Trần Thị Bích Ngân - trang cá nhân chính của cô - bất ngờ biến mất, khiến dân mạng càng tò mò.

Tuy nhiên, sau một thời gian im hơi lặng tiếng, thời gian gần đây, Ngân Collagen bất ngờ hoạt động trở lại. Cô livestream và đăng clip đều đặn, giới thiệu các sản phẩm làm đẹp của mình.

Đáng nói, không bao lâu sau khi thông tin về vụ bắt giữ Ngân 98 lan truyền, sáng 13/10, “Ngân Collagen” đã đăng liền 2 clip quảng bá sản phẩm mới, thu hút hàng chục nghìn lượt xem.

Sự trùng hợp về thời điểm cùng quá khứ kinh doanh chung khiến dân mạng “bùng nổ” bình luận, hàng loạt bài viết gắn thẻ “Ngân Collagen” xuất hiện trên khắp các nền tảng.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Ngân 98, trong khi Ngân Collagen chưa có phản hồi chính thức nào về việc bị nhắc tên dày đặc trên mạng xã hội.