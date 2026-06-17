Từ những ngày đầu xuất hiện với vai trò người mẫu ảnh tuổi teen tại Thái Lan, Jun Vũ (Vũ Phương Anh, SN 1995) đã nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Cô sở hữu gương mặt nhỏ, sống mũi cao cùng làn da trắng sáng khiến ai nhìn cũng mê mẩn. Cũng bởi vậy mà Jun Vũ nhanh chóng được yêu thích, trở thành hot girl có tiếng trên MXH từ những năm 2010.

Thời điểm đó, những hình ảnh của Jun Vũ liên tục nhận được tương tác lớn từ cộng đồng mạng. Không ít khán giả nhận xét Jun Vũ mang kiểu nhan sắc gần với hình tượng các nữ diễn viên hoặc người mẫu châu Á được yêu thích lúc bấy giờ.

Jun Vũ từ "hot girl trà sữa" đến "ngọc nữ" trên màn ảnh

Cũng chính vì nét đẹp này mà năm đó, cố đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đã phải đích thân liên hệ gia đình, xin phép được đưa Jun Vũ về Việt Nam đóng phim, mở ra sự nghiệp rộng mở sau này của cô. Vì vậy mà không chỉ nổi tiếng ở Thái Lan, Việt Nam mà làn sóng còn lan sang cả Trung Quốc, Hàn Quốc. Jun Vũ từng được báo chí Trung tung hô, cho rằng cô có nét đẹp giống Angelababy. Báo Thái lại cho rằng Jun Vũ mang dáng dấp của center quốc dân Yoona.

Năm 2017, khi tham gia chương trình thực tế Tripmate: Who Are You? của đài KBS, Jun Vũ được truyền thông Hàn Quốc gọi là "tình đầu quốc dân Việt Nam". Đây cũng là một trong những biệt danh gắn liền với tên tuổi Jun Vũ trong suốt nhiều năm sau đó. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng nhan sắc của cô xứng danh mỹ nhân số 1 Việt Nam, được báo nước ngoài liên tục ca ngợi.

Nhan sắc của Jun Vũ nhiều lần được truyền thông quốc tế ca ngợi

Tuy nhiên, đi cùng những lời khen là các nghi vấn về phẫu thuật thẩm mỹ kéo dài suốt nhiều năm. Cứ mỗi lần Jun Vũ xuất hiện với gương mặt có phần khác biệt hoặc thay đổi phong cách trang điểm, mạng xã hội lại xuất hiện những cuộc tranh luận so sánh hình ảnh cũ và mới của nữ diễn viên. Một số ý kiến cho rằng các đường nét trên gương mặt cô ngày càng sắc nét hơn so với thời mới nổi tiếng.

Trước những đồn đoán này, Jun Vũ nhiều lần lên tiếng phủ nhận việc can thiệp dao kéo trên gương mặt. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng bản thân đã bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 16 tuổi và những lời bàn tán đó kéo dài suốt hơn một thập kỷ. Theo cô, sự thay đổi về ngoại hình chủ yếu đến từ việc trưởng thành hơn, thay đổi cân nặng, cách trang điểm và phong cách xây dựng hình ảnh qua từng giai đoạn.

Dù phủ nhận chuyện chỉnh sửa gương mặt, Jun Vũ lại là một trong số ít nghệ sĩ Việt công khai thừa nhận phẫu thuật nâng ngực. Nữ diễn viên cho biết cô quyết định thực hiện phương pháp này sau nhiều năm cảm thấy tự ti về vóc dáng. Việc thẳng thắn chia sẻ câu chuyện cá nhân giúp Jun Vũ nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng, đồng thời phần nào chấm dứt những đồn đoán liên quan đến sự thay đổi hình thể của cô.

Visual đẹp không góc chết

Hiện tại, sau hơn 10 năm làm nghề, Jun Vũ cũng sở hữu một “kho tàng” những bộ phim điện ảnh mà bản thân tham gia. Nữ diễn viên từng có vai diễn đầu tay đáng nhớ trong phim 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy (2015). Tiếp đó, cô đảm nhận vai chính trong Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa (2016), củng cố vị thế diễn viên trẻ triển vọng. Những năm sau đó, Jun Vũ tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh khác, trong đó có Tháng Năm Rực Rỡ (2018) và Người Bất Tử cùng các phim như Gái Già Lắm Chiêu 3, Ngốc Ơi Tuổi 17, Cô Dâu Ma…

Với những nỗ lực trong diễn xuất, cô đã được vinh danh Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất tại Ngôi sao xanh 2016 và Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Cánh diều vàng 2017. Hiện tại, Jun Vũ được xem là một trong những diễn viên trẻ nổi bật của điện ảnh Việt Nam với phong cách diễn xuất tự nhiên, dễ gần và từng bước mở rộng sang nhiều dạng vai khác nhau trên màn ảnh.

Bước sang tuổi ngoài 30, Jun Vũ hiện vẫn duy trì sức hút về ngoại hình mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nếu hình ảnh trước đây gắn liền với một cô gái trẻ có phần ngây thơ, trong trẻo thì hiện tại, phong cách của nữ diễn viên đã thay đổi theo hướng trưởng thành hơn. Cô thường lựa chọn những thiết kế tôn vóc dáng, cách trang điểm cũng sắc nét hơn so với thời mới nổi tiếng.

Song về cuộc sống đời tư, Jun Vũ lại là người khá kín tiếng. Cô từng vướng tin đồn hẹn hò với Hải Nam. Dù liên tục lộ loạt "hint" thân thiết, đi du lịch chung và thậm chí tham gia sự kiện cùng nhau, cả hai chưa từng chính thức công khai và từng lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên thời gian gần đây, Jun Vũ và Hải Nam không còn xuất hiện chung, được cho là đã “đường ai nấy đi”, chỉ giữ mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè.

Một số khung hình đời thường của Jun Vũ

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