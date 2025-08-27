Hôm nay (27/8) sẽ diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ngay từ sáng sớm, nhiều con đường trung tâm Hà Nội đã trở nên rộn ràng với hình ảnh người dân mang theo ghế xếp, ô che, cờ đỏ sao vàng và đặc biệt là những túi đồ ăn chuẩn bị sẵn, sẵn sàng "cắm trại" chờ xem diễu binh.

Bởi thời gian ngồi chờ khá dài, từ sáng đến khoảng 20h, nên các món ăn nguội, dễ bảo quản và chắc bụng được ưu tiên hàng đầu. Những hộp xôi, bánh mì, trứng luộc, hoa quả… được chuẩn bị gọn gàng không chỉ giúp tiếp thêm năng lượng mà còn góp phần làm không khí ngày hội thêm náo nhiệt.

Dân tình đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống để chờ xem diễu binh

Gia đình chị Vân Anh đã xuất phát từ 4h sáng để có mặt tại khu vực nhà bạt phục vụ nhân dân. Dù không chọn vị trí quá đẹp để ngắm đoàn diễu binh, chị cho biết chỉ cần hòa chung vào bầu không khí đặc biệt này là đã thấy ý nghĩa.

Gia đình chị chuẩn bị sẵn xôi, trứng luộc và nước suối, đủ để "trụ" đến tối, sẵn sàng chờ đón màn diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra vào tối nay.

Gia đình chị Vân Anh từ nhà đi lúc 4h sáng để tới chờ xem diễu binh

Trong khi đó, nhóm bạn trẻ của Thùy Anh (đến từ khu vực Từ Liêm) lại chọn cách mua đồ ăn nhanh ngay tại khu vực phố xung quanh. Những chiếc bánh mì kẹp chả, bánh dày nhân đỗ, chai nước mát lạnh và đặc biệt là gói xôi cốm xanh thơm - đặc sản Hà Nội mùa thu - trở thành "đồng hành" của cả nhóm trong khoảng thời gian chờ xem diễu binh.

Những món ăn được nhóm của Thuỳ Anh mua nhanh nhưng vô cùng hấp dẫn

Có cả xôi cốm - đặc sản mùa thu Hà Nội

Không chỉ gọn nhẹ, tiện lợi, có nhóm bạn còn kỳ công mang cả mâm cỗ quê nhà để trải nghiệm trọn vẹn. Trước đó, vào buổi Tổng hợp luyện diễn ra vào ngày 24/8 vừa qua, MXH từng "dậy sóng" với hình ảnh mâm xôi gà đủ đầy được nhóm 4 chị em mang từ Lạc Sơn (Phú Thọ). Từ 3h30 sáng, họ đã có mặt ở Hà Nội cùng những món đặc sản quê hương: xôi ngũ sắc, gà luộc vàng óng, thịt lợn mán, măng ớt, bánh uôi… Mâm đồ ăn rực rỡ sắc màu, đậm hương vị núi rừng khiến nhiều người xung quanh trầm trồ và không giấu nổi sự tò mò.

Mâm xôi gà từng gây sốt MXH trong buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra ngày 24/8 vừa qua (Ảnh: Bùi Thị Lý)

Có thể thấy, bên cạnh cờ hoa, sắc đỏ sao vàng tung bay trên phố, chính những phần đồ ăn mang theo đã góp phần tạo nên không khí lễ hội đúng nghĩa. Hiện tại, trên nhiều tuyến đường trung tâm, người dân vẫn đang tiếp tục đổ về, mang theo những túi đồ nhỏ gọn nhưng đủ đầy để cùng nhau chờ đón những màn diễu binh hùng tráng trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

