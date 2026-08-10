Cô gái nghèo đi làm osin kiếm sống sau 5 năm trở thành Hoa hậu cả nước biết mặt, giờ mua quả đồi 60.000 m2

Với nhiều người trẻ, bước chân vào showbiz không chỉ là lựa chọn một công việc mà còn có thể trở thành cơ hội để tìm kiếm một cánh cửa mới cho cuộc đời. Trong đó, những cuộc thi nhan sắc đôi khi là điểm khởi đầu để một cô gái có thêm cơ hội bước lên sân khấu, được biết đến và thay đổi cuộc sống. H'Hen Niê là một trường hợp như vậy.

Người giữ kỷ lục tại Miss Universe

H'Hen Niê sinh năm 1992 tại Đắk Lắk, là người dân tộc Ê Đê. Cô bắt đầu được biết đến khi tham gia Vietnam's Next Top Model 2015 và dừng chân ở Top 9. Sau cuộc thi, H'Hen Niê tiếp tục theo đuổi nghề người mẫu, tích lũy kinh nghiệm trình diễn và tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực giải trí.

Năm 2017, H'Hen Niê đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam . Tại cuộc thi, cô gây chú ý với mái tóc ngắn, làn da nâu và hình ảnh khác biệt so với nhiều thí sinh. Trong đêm chung kết, H'Hen Niê được xướng tên ở vị trí cao nhất, vượt qua Hoàng Thùy và Mâu Thủy để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Danh hiệu này mở ra một giai đoạn mới trong sự nghiệp của H'Hen Niê. Cô trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2018 và tiếp tục tạo dấu mốc khi lọt Top 5 chung cuộc. Đây là lần đầu tiên đại diện Việt Nam vào Top 5 Miss Universe và cũng là thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi tới thời điểm hiện tại.

H'Hen Niê là mỹ nhân giữ thành tích cao nhất của nhan sắc Việt tại Miss Universe

Từ một người mẫu chưa có vị trí quá nổi bật trên thị trường, H'Hen Niê sau đó trở thành một trong những hoa hậu có tần suất hoạt động cao. Cô xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo, sự kiện thương hiệu, sàn diễn thời trang và nhiều chương trình truyền hình.

H'Hen Niê cũng mở rộng công việc sang những lĩnh vực khác. Cô từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam, làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc, gần đây nhất là ngồi ghế nóng The Face Vietnam 2026 , tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 . Trong lĩnh vực điện ảnh, cô đảm nhận vai chính trong 578: Phát Đạn Của Kẻ Điên .

Đăng quang Hoa hậu đã mở ra cho H'Hen Niê cánh cửa mới trong sự nghiệp lẫn cuộc sống

Cô gái Ê-đê xin làm osin để kiếm sống

Trước khi được biết đến với danh xưng Hoa hậu, H'Hen Niê có cuộc sống khá chật vật. Theo phong tục của người Ê Đê, H'Hen Niê từng đứng trước khả năng lập gia đình từ năm 14 tuổi. Tuy nhiên, cô kiên quyết thuyết phục bố mẹ cho mình tiếp tục học tập và không kết hôn sớm. Đến khi trưởng thành, H'Hen Niê quyết định rời quê Đắk Lắk vào TP.HCM với 500.000 đồng trong túi. Nàng hậu từng xúc động kể lại vì sợ mất tiền, H'Hen Niê từng giấu số tiền này dưới đế giày.

Cuộc sống sinh viên của cô khi đó khá tiết kiệm. H'Hen Niê từng kể có những bữa sáng chỉ mua bánh mì không, xôi hoặc bún ăn với nước tương. Việc một ổ bánh mì có thêm chả, trứng hay một chai nước ngọt cũng trở thành khoản chi mà cô phải cân nhắc.

H'Hen Niê xúc động nhớ lại quãng thời gian khó khăn khi vào TP.HCM lập nghiệp

Để có thêm tiền trang trải, H'Hen Niê làm nhiều công việc khác nhau. Cô từng thử làm gia sư nhưng gặp khó khăn vì khả năng nói tiếng phổ thông khi đó còn hạn chế. Đến năm thứ hai đại học, cô chuyển sang làm giúp việc cho một gia đình có ba con gái.

"Khi vào đại học, gặp rất nhiều khó khăn, tôi tự tìm kiếm chỗ ở cho mình. Tôi ở khu vực hỗ trợ cho sinh viên nghèo. Sau khoảng thời gian khó khăn về tài chính, tôi đi làm thêm gia sư nhưng tiếng Việt của tôi rất hạn chế. Vì từ lớp 8 tôi mới tiếp xúc với người Việt nhiều, nên nói không được tốt lắm, không thể truyền đạt cho học sinh.

Vì vậy sau khi suy nghĩ, tôi quyết định xin đi làm ô sin, đó là năm thứ 2 đại học. Nhà chị chủ có 3 bé gái. Mỗi ngày tôi tới nhà chị làm giúp việc 2 tiếng. Những khi em nghỉ học, chị bảo em nếu không đi học buổi sáng thì đến nhà chị làm. Khi vào nhà chị, em không khỏi suy nghĩ, rằng gia đình người ta làm thế nào để có cuộc sống tiện nghi, đầy đủ như vậy. Điều đó tạo cho em rất nhiều động lực", H'Hen Niê từng bày tỏ.

Những công việc này giúp cô có thêm thu nhập trong thời gian học tập. Sau đó, H'Hen Niê bắt đầu bước vào nghề người mẫu và dần có thêm những cơ hội mới.

Công việc osin đã từng mang đến cho nàng hậu nhiều động lực sau này

Mỹ nhân Việt đình đám xây nhà, mua đất liên tục

Một trong những thay đổi rõ rệt sau khi H'Hen Niê có vị trí trong showbiz là điều kiện kinh tế của cô và gia đình. Năm 2020, cô chi khoảng 2,5 tỷ đồng để cải tạo căn nhà cấp 4 do bố mẹ xây dựng từ tiền dành dụm trước đây. Cô giữ lại nhiều chi tiết gắn với ký ức của gia đình thay vì phá bỏ hoàn toàn để xây mới.

Ngoài căn nhà sàn truyền thống, khoảnh đất của gia đình H'Hen Niê còn có khu vườn cây ăn trái rộng 2.500 m2. Nàng hậu từng chi gần 2,5 tỷ đồng để tu sửa ngôi nhà kỷ niệm và cải tạo khu vườn, sau hai năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam .

Đến năm 2024, sau 14 năm sống và lập nghiệp tại thành phố, cô mới mua căn nhà đầu tiên cho bản thân. Theo H'Hen Niê, trước đó cô ưu tiên dành tiền cho gia đình, các dự án cộng đồng và những mục tiêu khác.

H'Hen Niê tu sửa nhà cho bố mẹ ở quê

Căn nhà sàn truyền thống mà H'Hen Niê thường xuyên check-in

Năm 2021, H’Hen Niê mua khu đất 60.000 m2, rộng hơn nửa quả đồi để dành tặng ba mẹ. Đến năm 2023, cô tiếp tục tặng phụ huy thêm 12.000 m2 đất. Hồi tháng 7 vừa qua, nàng hậu bất ngờ tiết lộ câu chuyện chi tiền mua tới 20.000 m2 đất nông nghiệp ở quê cho 2 anh em trai.

Về đời tư, H'Hen Niê có khoảng thời gian yêu đương trong bí mật với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi vào năm 2018. Nói về nửa kia, H'Hen Niê từng cho hay: "Anh bình thường như bao người khác. Anh quan tâm gia đình tôi và rất thương tôi". Nàng hậu cũng cho biết ông xã luôn ủng hộ mình theo đuổi nghệ thuật.

Thàng 9/2025, H'Hen Niê thông báo đã sinh con đầu lòng tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chờ sức khỏe ổn định hơn mới quyết định thông báo tin vui này với công chúng. Sau khi sinh con, H'Hen Niê tạm gác lại nhiều công việc để tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ. Nàng hậu tận hưởng trọn vẹn giai đoạn đầu làm mẹ, dành phần lớn thời gian bên con gái và chăm lo cho gia đình. Đồng hành cùng cô là ông xã Tuấn Khôi - người luôn âm thầm hỗ trợ vợ trong mọi việc, từ chăm con đến quán xuyến sinh hoạt hằng ngày.

Cuộc sống hôn nhân của H'Hen Niê khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ảnh: FBNV