Một người mẹ than thở rằng: Nuôi con trai thực sự là một thử thách quá sức! Vừa mới dặn: "Cất giày lên kệ đi con", thì cậu con trai 6 tuổi đã chạy vèo đi mất, hoàn toàn coi lời mẹ như gió thoảng mây bay. Người mẹ đứng đó giận đến run người, còn cậu nhóc vẫn vô tư nhảy nhót khắp phòng khách, cứ như thể thế giới này chưa từng tồn tại khái niệm mang tên "nghe lời".

Tại sao con trai lại khó bảo đến thế? Giá mà là con gái thì có phải nhẹ nhàng hơn không?

Thực tế, nếu quan sát kỹ những cậu bé điềm đạm, hiểu chuyện, bạn sẽ nhận ra một điểm chung: Cha mẹ của các em cực kỳ khéo léo trong cách giáo dục và đặc biệt là cực kỳ "biết cách nói chuyện".

01. "Hệ thống tiếp nhận" của con trai vốn dĩ khác biệt

Nếu bạn nói với một cô bé: "Dọn bàn giúp mẹ nhé", cô bé sẽ hiểu là: cất cốc, lau vết nước, xếp lại ghế và quan sát xem mẹ có đang mệt hay không.

Nhưng nếu bạn nói câu đó với một cậu bé: Trong não cậu nhóc có thể chỉ lọc lại đúng vài từ: Cái bàn = đồ vật = có thể chơi được.

Bạn thấy đấy, không phải con không nghe lời, mà là bộ não của con trai thực sự hoạt động khác với những gì chúng ta nghĩ. Nếu bạn dùng cảm xúc để gây áp lực, con sẽ càng hoảng loạn; nếu bạn giảng giải dài dòng, con sẽ càng mơ hồ.

Bộ não của con trai bẩm sinh cần những thông tin rõ ràng, mệnh lệnh ngắn gọn và sự xác nhận cụ thể.

- Bạn càng đơn giản, con càng hiểu.

- Bạn càng dịu dàng, con càng dám lắng nghe.

- Bạn càng bình tĩnh, con càng dễ "kết nối" được với lời bạn nói.

02. Trò chuyện với con trai: Xây chiếc cầu mang tên "Thấu hiểu"

Nhiều mẹ thường than phiền con trai hay nghịch ngợm, thiếu tập trung, hỏi mười câu thì tám câu trả lời không liên quan. Nhưng sự thật là: Nếu bạn không sẵn lòng nghe con nói, con sẽ chẳng bao giờ học được cách nghe lời bạn.

Hãy thử thay đổi bằng 3 "chiêu" cực kỳ hiệu quả sau:

- Làm một khán giả kiên nhẫn: Khi con reo lên: "Mẹ nhìn kìa, máy bay bay cao quá!", thay vì ậm ừ cho qua chuyện, hãy dừng lại và hỏi: "Sao con phát hiện ra hay thế? Do tiếng nó to hay do con nhìn thấy trên trời?". Cảm giác được phản hồi sẽ khiến não bộ của trẻ muốn kết nối với mẹ nhiều hơn.

- Sử dụng ngôn ngữ miêu tả thay vì ra lệnh: Ví dụ: "Mẹ thấy câu chuyện con vừa kể rất sinh động, con quan sát chi tiết lắm đấy". Con trai rất "hảo" ngọt, nhưng không phải là những lời khen sáo rỗng, mà là cảm giác được thấu hiểu. Sự tự tin của con sẽ lớn dần lên từ chính những chi tiết nhỏ này.

- Thiết lập "giờ vàng" thư giãn: Sau bữa tối, hãy rời xa điện thoại, hai mẹ con cùng ngồi trên sofa trò chuyện thoải mái, không áp lực. Đây là cách tốt nhất để thông suốt mọi "đường ống" giao tiếp giữa hai bên.

03. Mệnh lệnh càng đơn giản, con càng dễ thành công

Khi một cậu bé thường xuyên làm hỏng việc, phần lớn không phải do năng lực kém, mà do mệnh lệnh của mẹ quá phức tạp. Thay vì cằn nhằn: "Con đừng có sờ chỗ này chỗ kia nữa, dọn ngay đống đồ chơi bừa bãi này đi!", hãy đổi thành: "Bé cưng, mẹ cần con giúp một tay. Con hãy xếp đống xe này vào hộp nhé" .

Bạn sẽ thấy kỳ tích xuất hiện: Con thực hiện rất nhanh, thậm chí còn tự giác dọn thêm những món đồ khác. Con trai cần những nhiệm vụ rõ ràng và hành động cụ thể, nếu không các cậu nhóc sẽ chẳng thể nắm bắt được trọng tâm.

04. Sự phối hợp "nhịp nhàng" giữa Cha và Mẹ

Con trai thường bắt chước cha nhưng lại có xu hướng dựa dẫm vào mẹ.

- Ảnh hưởng của người cha: Nằm ở mô hình hành vi – cách giải quyết vấn đề, cách đối mặt với thất bại và cách thể hiện sức mạnh. Sự điềm tĩnh, can đảm và sức mạnh của một chàng trai hầu hết đều mang bóng dáng của người cha.

- Ảnh hưởng của người mẹ: Chính là sự kết nối cảm xúc tinh tế – sự kiên nhẫn, dịu dàng, thấu cảm và cảm giác an toàn ổn định.

Một cậu bé vừa có được sức mạnh từ cha, vừa có được sự ấm áp từ mẹ, nền tảng cuộc đời của cậu bé đó chắc chắn sẽ rất vững vàng.

Nuôi dạy một cậu con trai thực chất là đang nuôi dưỡng một người đàn ông tương lai biết bảo vệ gia đình, biết bày tỏ cảm xúc và sẵn lòng gánh vác trách nhiệm. Và lý do để sau này cậu ấy có thể trở thành trụ cột vững chãi cho một gia đình, chính là vì khi còn nhỏ, bạn đã sẵn lòng kiên nhẫn để vỗ về thế giới nhỏ bé của cậu ấy trước tiên.

Chúc cho mọi cậu bé đều được lớn lên trong sự thấu hiểu, kiên nhẫn và dịu dàng để trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình!