Vợ đòi cho con học trường quốc tế dù tổng lương cả nhà chỉ 30 triệu đồng/tháng, ông bố Hà Nội phán 1 câu khiến cả MXH "bùng nổ"!

Câu chuyện một ông bố ở Hà Nội chia sẻ trên mạng xã hội (MXH) mới đây đã thổi bùng cuộc tranh luận về chuyện chọn trường cho con và bài toán tài chính của các gia đình trẻ.

Theo chia sẻ của người chồng, vợ anh mong muốn con được theo học tại một trường mầm non quốc tế. Những lý do được chị đưa ra gồm: đồ ăn quá ngon, "toàn những món mà người lớn nhìn cũng thèm", thái độ nhiệt tình của giáo viên, cơ sở vật chất hiện đại, cùng tâm lý muốn con có những thứ tốt nhất.

Tuy nhiên, học phí đắt gấp 10 lần các trường xung quanh là cả một bài toán kinh tế khiến người chồng phải bất đồng quan điểm với vợ. Nếu quyết cho con học, hàng tháng hai vợ chồng sẽ phải thắt lưng buộc bụng. Chuyện theo học trường quốc tế cũng không phải ngày một ngày hai mà sẽ là cả khoảng thời gian dài. Trong trường hợp gia đình cạn kiệt tài chính, con sẽ phải chuyển sang môi trường học khác, chưa chắc đã thích nghi được.

"Cái giá phải trả khi lấy tiểu thư nhà nghèo trong truyền thuyết" , người chồng chua chát viết trong bài đăng kể lại mâu thuẫn với vợ.

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Cụm từ "tiểu thư nhà nghèo" đã khiến dân tình phải để lại nhiều ý kiến. Một số người thẳng thắn chỉ ra, bất đồng trong chuyện chọn trường cho con là việc gia đình. Hai vợ chồng nên đóng cửa bảo nhau thay vì tung hê lên mạng và gọi bạn đời bằng biệt danh không mấy tốt đẹp.

Thay vì tranh cãi, hai vợ chồng nên cùng ngồi lại lập kế hoạch chi tiêu dài hạn và tính toán cụ thể khả năng tài chính. Người vợ có thể trực tiếp lập bảng cân đối thu - chi, tính toán số tiền hiện có đủ trang trải học phí trong bao nhiêu tháng. Khi nhìn vào những con số cụ thể, cả hai sẽ dễ thống nhất, thay vì ngồi tranh cãi suông.

Nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình. "Dù tổng thu nhập của hai vợ chồng dao động 40-45 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi vẫn chỉ lựa chọn trường tư có mức học phí khoảng 5-6 triệu đồng/tháng để đảm bảo cân đối chi tiêu lâu dài" , một người để lại bình luận.

Hay một người khác cũng cho hay: "Gia đình tôi có hai con, riêng học phí đã khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể các khoản như sữa, thực phẩm, thuốc men và nhiều chi phí phát sinh khác. Đầu tư cho giáo dục là điều cần thiết, song nếu học phí chiếm tới gần một nửa tổng thu nhập thì áp lực tài chính sẽ rất lớn, đặc biệt khi gia đình còn phải trang trải tiền nhà, sinh hoạt, y tế và các khoản dự phòng".

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng gợi ý phương án dung hòa, như cân nhắc những trường tư có chất lượng tốt với mức học phí vừa phải hơn, thay vì cố theo đuổi trường quốc tế bằng mọi giá. Theo họ, điều quan trọng không chỉ là môi trường học tập mà còn là khả năng duy trì kế hoạch tài chính ổn định trong suốt nhiều năm học của con.

Từ một câu chuyện riêng của một gia đình, cuộc tranh luận nhanh chóng mở rộng thành chủ đề quen thuộc của nhiều bậc cha mẹ: nên đầu tư tối đa cho giáo dục hay ưu tiên sự cân bằng tài chính để tránh áp lực kéo dài. Việc chọn trường không chỉ dựa vào mong muốn "cho con những điều tốt nhất" mà còn cần phù hợp với khả năng tài chính thực tế của gia đình để hành trình nuôi dạy con không trở thành gánh nặng cho chính bố mẹ.