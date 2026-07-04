Nếu được quay lại tuổi 30, điều đầu tiên tôi thay đổi sẽ không phải công việc mà là cách mình sử dụng từng đồng tiền kiếm được

"Tôi không hối tiếc vì từng làm việc chăm chỉ. Điều khiến tôi tiếc nhất là đã không học cách quản lý tiền sớm hơn."

Đó là lời chia sẻ của một người phụ nữ 54 tuổi sau hơn ba thập kỷ đi làm. Khi nhìn lại hành trình tài chính của mình, chị nhận ra bản thân từng có không ít cơ hội để tích lũy, đầu tư và chuẩn bị cho tương lai, nhưng đã để tiền trôi qua một cách vô thức.

Nếu được quay lại tuổi 30, điều đầu tiên chị thay đổi sẽ không phải là nhảy việc, học thêm một bằng cấp hay tìm một công việc lương cao hơn. Điều chị muốn thay đổi chính là cách sử dụng từng đồng tiền mình kiếm được.

Không phải kiếm ít, mà là tiêu theo cảm xúc quá nhiều

Ở tuổi 30, thu nhập của chị tăng đều qua từng năm. Mỗi lần được tăng lương, cuộc sống cũng "nâng cấp" theo.

- Điện thoại đời mới hơn.

- Quần áo đắt tiền hơn.

- Những bữa ăn ngoài nhiều hơn.

- Những chuyến du lịch cũng sang hơn.

Lúc ấy, chị luôn nghĩ: "Mình làm ra tiền thì phải được hưởng".

Điều đó không sai. Sai ở chỗ, thu nhập tăng bao nhiêu thì chi tiêu cũng tăng bấy nhiêu. Cuối mỗi tháng, tài khoản gần như quay về con số 0. Cuối năm nhìn lại, ngoài vài món đồ đã cũ đi theo thời gian, chị không có thêm một khoản tài sản đáng kể nào.

Nhiều người gọi đây là "lạm phát lối sống" – khi mức sống tăng nhanh hơn khả năng tích lũy.

Giá trị của tiền không nằm ở số tiền kiếm được, mà ở việc nó còn ở lại với bạn bao lâu

Chị kể có giai đoạn thu nhập gần 40 triệu đồng mỗi tháng – con số đáng mơ ước với nhiều người.

Thế nhưng chỉ vài năm sau, khi bố mẹ đau ốm, con vào đại học và bản thân phải nghỉ việc một thời gian vì sức khỏe, chị mới nhận ra mình gần như không có quỹ dự phòng.

Tiền từng kiếm được rất nhiều nhưng tiền còn lại thì rất ít.

Từ đó chị mới hiểu, mỗi đồng tiền có ba lựa chọn: tiêu ngay, tích lũy hoặc tạo ra nhiều tiền hơn. Nếu chỉ chọn phương án đầu tiên trong nhiều năm liên tiếp, áp lực tài chính sớm muộn cũng sẽ xuất hiện.

Nếu quay lại tuổi 30, tôi sẽ trả lương cho "tương lai" trước

Ngày trước, chị luôn tiết kiệm theo cách rất quen thuộc: "Còn bao nhiêu thì để dành".

Kết quả là hầu như chẳng còn gì.

Nếu được làm lại, chị sẽ đảo ngược quy trình.

Ngay khi nhận lương sẽ trích một khoản cố định, dù chỉ 10–20%, chuyển sang tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư dài hạn. Phần còn lại mới là số tiền để chi tiêu.

Khoản tiết kiệm không cần quá lớn trong từng tháng. Điều quan trọng là tính đều đặn.

Sau 10–20 năm, sức mạnh của việc tích lũy liên tục lớn hơn rất nhiều so với những khoản tiết kiệm theo cảm hứng.

Mua ít hơn nhưng mua thứ có giá trị lâu dài

Nhìn lại những món đồ từng mua ở tuổi 30, chị cười và nói: "Đa số giờ chẳng còn."

- Quần áo theo xu hướng.

- Đồ trang trí mua vì giảm giá.

- Thiết bị gia dụng dùng vài lần rồi cất.

Những món hàng khiến bản thân vui vài ngày nhưng chiếm chỗ trong nhà nhiều năm.

Nếu được làm lại, chị sẽ mua ít hơn, nhưng ưu tiên những thứ thực sự phục vụ cuộc sống lâu dài: một chiếc nệm tốt để ngủ ngon, một khóa học nâng cao kỹ năng, bảo hiểm sức khỏe, thiết bị làm việc chất lượng hay một khoản đầu tư cho kiến thức.

Đó là những khoản chi vẫn tiếp tục mang lại giá trị sau nhiều năm.

Đừng để tiền chỉ phục vụ hiện tại

Có một câu nói khiến chị nhớ mãi:

"Tiền không chỉ để sống hôm nay, mà còn để bảo vệ bạn của 10 hay 20 năm sau."

Ở tuổi 30, nhiều người còn khỏe, còn khả năng kiếm tiền và ít nghĩ đến rủi ro.

Nhưng đến tuổi trung niên, mọi biến cố đều có thể xảy ra cùng lúc: sức khỏe giảm sút, cha mẹ già yếu, con cái học hành, công việc nhiều biến động.

Một quỹ dự phòng, một khoản đầu tư dài hạn hay một tài sản tạo ra dòng tiền lúc đó không chỉ là tiền. Đó là sự bình tĩnh trước những biến cố mà cuộc sống khó tránh khỏi.

Bài học lớn nhất không phải là kiếm nhiều hơn

Sau hơn 30 năm đi làm, điều chị đúc kết rất đơn giản:

"Mức lương quyết định bạn sống thế nào hôm nay. Cách quản lý tiền quyết định bạn sẽ sống thế nào trong 20 năm tới."

Không ai có thể quay lại tuổi 30 để làm lại từ đầu.

Nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu thay đổi từ kỳ lương tiếp theo.

Bởi tự do tài chính hiếm khi đến từ một lần trúng lớn. Nó thường được tạo nên từ hàng nghìn quyết định nhỏ: bớt một khoản chi không cần thiết, duy trì thói quen tiết kiệm, đầu tư cho bản thân và để mỗi đồng tiền đều có một nhiệm vụ rõ ràng.

Khi nhìn lại sau nhiều năm, điều đáng giá nhất không phải là bạn đã từng kiếm được bao nhiêu, mà là bạn đã giữ lại được bao nhiêu và để số tiền đó giúp cuộc sống của mình trở nên vững vàng hơn.