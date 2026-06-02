Nếu Doraemon "thu phí" bảo bối, Nobita sẽ phải trả bao nhiêu tỷ/năm? Chuyên gia tài chính Nhật đưa ra đáp án

Trong bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon, có vô số bảo bối thần kỳ từng xuất hiện. Tiện lợi và kỳ diệu là thế, nhưng nếu một ngày những bảo bối này thực sự được thương mại hóa và cho thuê trên thị trường, giá trị của chúng sẽ là bao nhiêu?

Trên tạp chí tài chính uy tín của Nhật Bản Financial Field, chuyên gia tài chính Hashimoto Hanaka đã đưa ra một bài toán định giá đầy thú vị để tính toán xem Nobita sẽ tốn bao nhiêu tiền nếu chú mèo máy bắt đầu "thu phí" dịch vụ. Nam chuyên gia đã sử dùng các phép tính để thử nghiệm xem nếu các bảo bối của Doraemon được chuyển sang hình thức cho thuê có phí, mức giá nào sẽ là hợp lý dưới góc nhìn kinh tế. Hãy cùng tưởng tượng về một tương lai có thể xảy ra và khám phá những con số bất ngờ dưới đây.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Doraemon bắt Nobita trả phí mỗi lần mượn bảo bối?

Phương pháp nào để tính toán giá thuê của các bảo bối thần kỳ?

Thông thường, để quyết định "giá cả" phản ánh giá trị của một hàng hóa hoặc dịch vụ, người ta sẽ dựa vào ba phương pháp cơ bản:

1. Định giá dựa trên chi phí sản xuất (giá vốn).

2. Định giá dựa trên nhu cầu của thị trường.

3. Định giá dựa trên giá của đối thủ cạnh tranh.

Đối với các bảo bối của Doraemon, việc tính toán chi phí đầu vào hay mức giá mong muốn của người mua ở thế kỷ 22 là cực kỳ khó khăn. Do đó, Hashimoto Hanaka đã áp dụng phương pháp thứ ba: "Định giá dựa trên giá của đối thủ cạnh tranh", bằng cách tham chiếu với mức giá của các dịch vụ thực tế đang tồn tại trong xã hội ngày nay.

Thử tính toán giá thuê thực tế của Chong chóng tre và Cánh cửa thần kỳ

Hai bảo bối quen thuộc nhất được Hashimoto Hanaka lựa chọn để lên bàn cân định giá lần này là Chong chóng tre và Cánh cửa thần kỳ.

1. Chong chóng tre có giá thuê bao nhiêu?

Chong chóng tre là món bảo bối chỉ cần gắn lên bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể là có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Theo thiết kế chính thức, vận tốc của nó là 80 km/h và có thể bay liên tục trong 8 tiếng.

Để tính giá thuê cho Chong chóng tre, chuyên gia đã tham chiếu với giá thuê máy bay trực thăng dịch vụ ở thực tế. Hiện nay, một chuyến bay ngắm cảnh bằng trực thăng (bay chung) có giá thị trường dao động từ 5.000 đến 15.000 yên (khoảng 850.000 - 2.500.000 VNĐ) cho mỗi người với thời gian bay từ 10 đến 20 phút.

Ví dụ, nếu một chiếc trực thăng bay với vận tốc 180 km/h có giá vé 10 phút là 10.000 yên (khoảng 1.700.000 VNĐ)/người, thì chi phí để di chuyển 1km bằng trực thăng sẽ tương đương khoảng 333 yên (khoảng 55.000 VNĐ). Thông thường, dịch vụ nào giúp tiết kiệm thời gian hơn sẽ có giá trị cao hơn. Xét việc Chong chóng tre có vận tốc chỉ bằng khoảng 44% so với máy bay trực thăng thực tế, mức giá hợp lý để di chuyển 1 km bằng món bảo bối này sẽ rơi vào khoảng 147 yên/km (khoảng 25.000 VNĐ).

2. Cánh cửa thần kỳ có giá thuê như thế nào?

Cánh cửa thần kỳ là bảo bối giúp người sử dụng dịch chuyển đến bất kỳ địa điểm nào mình muốn chỉ trong chớp mắt, cho dù đó là nửa bên kia của Trái đất.

Để tính toán giá thuê của Cánh cửa thần kỳ, chuyên gia đã lấy giá vé máy bay làm hệ quy chiếu. Theo công bố của công ty du lịch trực tuyến Trip.com, giá trung bình năm của một cặp vé máy bay khứ hồi từ Tokyo đi Okinawa là 39.557 yên (khoảng 6.600.000 VNĐ). Nếu chuyến bay cất cánh từ sân bay Narita đến sân bay Naha, quãng đường bay một chiều sẽ rơi vào khoảng 1.887km.

Từ số liệu này, chi phí để di chuyển 1km bằng máy bay được tính ra là khoảng 10 yên (khoảng 1.700 VNĐ). Do đó, nếu đặt mức giá tương đương cho Cánh cửa thần kỳ, mức phí hợp lý sẽ là 10 yên/km. Tuy nhiên, vì Cánh cửa thần kỳ giúp loại bỏ hoàn toàn các thủ tục đặt vé rườm rà, thời gian chờ đợi hay thời gian di chuyển, việc áp dụng một mức giá cao hơn thế nhiều lần chắc chắn vẫn sẽ được người tiêu dùng chấp nhận.

Nobita sẽ cần bao nhiêu tiền nếu cứ dùng bảo bối "chùa" như hiện tại?

Trong mạch truyện, Nobita hầu như ngày nào cũng mượn bảo bối của Doraemon để phục vụ cho các sinh hoạt hằng ngày. Nếu chú mèo máy quyết định thu phí dịch vụ, Nobita sẽ cần một năng lực tài chính cỡ nào để duy trì thói quen đó?

Hãy giả định Nobita sử dụng Chong chóng tre và Cánh cửa thần kỳ với tần suất và điều kiện cụ thể như sau:

1. Cứ 5 ngày một tuần, cậu nhóc lại ngủ nướng và phải dùng Chong chóng tre bay 1km để đến trường cho kịp giờ.

2. Mỗi tuần 3 ngày, sau khi đi học về, cậu dùng Chong chóng tre bay quãng đường 2km để đi chơi với bạn bè.

3. Mỗi tuần 1 lần, cậu dùng Cánh cửa thần kỳ để đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Chu vi Trái đất là khoảng 40.000km, vì vậy quãng đường di chuyển khứ hồi trung bình được thiết lập là 20.000km.

Với các điều kiện trên, tổng chi phí mà Nobita phải trả mỗi tuần sẽ là 201.617 yên (khoảng 33.500.000 VNĐ). Tính toán trên tổng số tuần trong năm, Nobita sẽ cần khối tài sản lên tới 10.484.084 yên/năm (tương đương khoảng 1.730.000.0000 VNĐ/năm, tức khoảng 1,7 tỷ đồng) chỉ để chi trả cho tiền thuê bảo bối.

Nhìn vào con số hơn 10 triệu yên mỗi năm, nhiều người sẽ thấy giật mình. Tuy nhiên, nếu xét đến sự tiện lợi tối thượng và những trải nghiệm không tưởng mà các món bảo bối này mang lại, mức giá này thực chất vẫn là quá "hạt dẻ" đối với một thế giới công nghệ tương lai. Bạn có thấy thế không?