Nếu là một tín đồ của bộ truyện tranh kinh điển Doraemon , bạn chắc chắn không thể quên Suneo (Xê-kô) - cậu nhóc với chiếc mỏ nhọn đặc trưng, lúc nào cũng khoe khoang về ông bố làm giám đốc, những chuyến du lịch xa xỉ hay những món đồ chơi lắp ráp phiên bản giới hạn. Trong thế giới tuổi thơ của Nobita, Suneo đôi khi hiện lên như một kẻ thực dụng, "gió chiều nào che chiều ấy" và hay bắt nạt bạn bè cùng Jaian.

Thế nhưng, nếu tạm rời màn hình và đặt năm nhân vật này vào bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay, nơi mà dòng tiền dịch chuyển theo xu hướng công nghệ, định vị thương hiệu cá nhân và tư duy tài chính lên ngôi, cán cân thành công sẽ thay đổi hoàn toàn. Lúc này, Suneo không còn là một cậu nhóc dựa hơi bố mẹ, mà chính là kẻ nắm giữ những quân bài mạnh nhất để thống trị thế giới thượng lưu.

Tại sao lại như vậy?

1. Bậc thầy định vị thương hiệu cá nhân (Personal Branding) từ tiểu học

Trong kỷ nguyên mạng xã hội, "biết cách khoe" cũng là một tài năng, và Suneo chính là một KOL bẩm sinh. Hãy nhớ lại cách cậu chàng vận hành nhóm bạn: Suneo không bao giờ giữ những món đồ chơi độc lạ cho riêng mình, cậu luôn mang chúng ra sân trống, trình diễn một cách đầy cuốn hút, tạo ra sự khao khát (FOMO - Fear Of Missing Out) cho người xem, rồi khéo léo "lọc" tệp khách hàng (chỉ cho Jaian và Shizuka chơi cùng).

Nếu Suneo của năm 2026 lập một kênh TikTok hay YouTube, đó chắc chắn sẽ là một kênh triệu follow chuyên review đồ xa xỉ, xe mô hình hiếm hoặc những chuyến du thuyền sang chảnh. Suneo hiểu rõ tâm lý đám đông, biết cách tạo ra xu hướng và quan trọng nhất: cậu biết cách biến sự giàu có thành sức ảnh hưởng.

2. Trí tuệ xúc cảm (EQ) thượng thừa và kỹ năng "Networking" đỉnh cao

Nhiều người thường chế giễu Suneo là kẻ nịnh bợ khi luôn khen ngợi giọng hát của Jaian hay chiều chuộng Shizuka. Nhưng nhìn dưới lăng kính của một người làm kinh doanh hiện đại, đó chính là kỹ năng sinh tồn và ngoại giao (Networking) xuất sắc.

Suneo biết rõ ai là kẻ mạnh nắm giữ bạo lực (Jaian) để liên minh bảo vệ mình, biết ai là người nắm giữ công nghệ (Doraemon) để tìm cách tiếp cận, và biết ai là tầng lớp có tiếng nói chuẩn mực (Shizuka) để duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Sự nhạy bén trong việc "nhìn trước ngó sau", thấu hiểu tâm lý đối phương và biết cách nhún nhường đúng lúc chính là vũ khí giúp Suneo sống sót và thăng tiến cực nhanh trong môi trường doanh nghiệp hay giới kinh doanh khốc liệt.

Trong kinh doanh, người giỏi chuyên môn chưa chắc đã là người thành công nhất, nhưng người biết dùng người và biết kết nối chắc chắn sẽ làm chủ cuộc chơi. Suneo chính là kiểu người như vậy.

3. Tư duy đầu tư mạo hiểm và sự nhạy tin thời cuộc

Trong truyện, Suneo luôn là người đầu tiên sở hữu những xu hướng mới nhất: từ truyện tranh mới xuất bản, máy chơi game thế hệ mới đến những thông tin sốt dẻo về giới giải trí nhờ ông chú làm truyền thông.

Đặt vào cuộc sống hiện đại, sự nhạy tin này đáng giá hàng triệu đô-la. Với bệ phóng tài chính vững chắc từ gia đình (vốn mồi), kết hợp với một bộ óc nhạy bén với cái mới, Suneo rất có thể sẽ trở thành một Shark (Nhà đầu tư mạo hiểm) hoặc một CEO Startup công nghệ. Cậu sẽ không ngần ngại đổ tiền vào AI, Big Data hay những mô hình kinh doanh đón đầu xu hướng trước khi người khác kịp nhận ra.

4. Khi "Con nhà người ta" Dekisugi dậm chân ở vùng an toàn

Nhiều người sẽ cá cược vào Dekisugi (Đê-khi) cho vị trí người giàu nhất. Đúng, Dekisugi xuất chúng, tài hoa và có học thức uyên bác. Nhưng trong xã hội hiện đại, những người như Dekisugi thường có xu hướng chọn con đường an toàn, bền vững: trở thành nhà khoa học, giáo sư đỉnh cao hoặc chuyên gia cấp cao tại các tập đoàn đa quốc gia. Họ giàu có bằng thực lực, nhưng đó là sự giàu có có giới hạn và nằm trong hệ thống.

Suneo thì khác. Bản tính thích thể hiện, cộng một chút liều lĩnh và tư duy làm chủ sẽ đẩy cậu ra khỏi vùng an toàn để tạo nên những cú bứt phá tài chính mang tính đầu cơ hoặc sở hữu những chuỗi doanh nghiệp khổng lồ.

Chúng ta từng ghét Suneo vì sự thực dụng khi còn nhỏ, nhưng khi trưởng thành, chúng ta buộc phải thừa nhận rằng những phẩm chất của cậu chính là chiếc chìa khóa vàng trong xã hội hiện đại. Suneo không cần một chú mèo máy để thay đổi số phận, bởi bản thân cậu đã là một "bảo bối" có sẵn tư duy của một người dẫn đầu trong thế giới của tiền bạc và danh vọng.

Còn bạn, bạn nghĩ sao? Nếu các nhân vật Doraemon bước ra đời thực, chiếc ghế "Chủ tịch" sẽ thuộc về ai?