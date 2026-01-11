Càng gần Tết, nhu cầu chăm sóc và làm đẹp răng miệng của người dân càng tăng cao. Một hàm răng trắng sáng, nụ cười tự tin được xem là điểm cộng trong những ngày gặp gỡ, chúc Tết đầu năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia Răng Hàm Mặt, làm đẹp răng cần được thực hiện đúng thời điểm và đúng chỉ định, tránh tâm lý "chạy nước rút" sát Tết.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuấn (chuyên khoa Răng Hàm Mặt, làm việc tại Hà Nội) cho biết việc thẩm mỹ răng miệng không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ, mà còn liên quan trực tiếp đến chức năng ăn nhai và sức khỏe răng lâu dài.

Không phải làm răng lúc nào cũng nên để sát Tết

Theo bác sĩ Tuấn, mỗi phương pháp chăm sóc hay làm đẹp răng đều cần thời gian để răng và nướu thích nghi, ổn định.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuấn. (Ảnh: BSCC)

Cụ thể, với các dịch vụ cơ bản như lấy cao răng, đánh bóng, mọi người nên thực hiện trước Tết khoảng 2–3 tuần. Khoảng thời gian này giúp nướu hồi phục hoàn toàn, hạn chế tình trạng chảy máu hoặc ê nhẹ khi ăn uống trong những ngày lễ.

Đối với tẩy trắng răng, thời điểm phù hợp nhất là trước Tết từ 3–4 tuần. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Tuấn, sau tẩy trắng, răng cần thời gian để màu sắc ổn định và giảm cảm giác ê buốt (nếu có). Việc làm quá sát Tết có thể khiến răng chưa kịp thích nghi, gây khó chịu khi ăn đồ nóng, lạnh hoặc thực phẩm đậm màu.

"Trường hợp tẩy trắng răng 1–2 tuần trước Tết vẫn có thể thực hiện, nhưng cần được bác sĩ thăm khám kỹ tình trạng men răng và nướu, đồng thời theo dõi sát sau khi làm", bác sĩ Tuấn lưu ý.

Với các can thiệp thẩm mỹ chuyên sâu hơn như dán sứ, bọc sứ, dán veneer, chỉnh khớp cắn nhẹ, bác sĩ khuyến cáo nên thực hiện trước Tết ít nhất 1–2 tháng để đảm bảo chức năng ăn nhai ổn định và hạn chế rủi ro phát sinh.

Đẹp nhưng không được đánh đổi sức khỏe răng

Theo các chuyên gia, sai lầm phổ biến của nhiều người là mong muốn răng trắng nhanh, đều đẹp trong thời gian ngắn mà bỏ qua tình trạng răng thật. Không phải ai cũng phù hợp với tẩy trắng hoặc các phương pháp can thiệp thẩm mỹ.

(Ảnh minh họa)

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, những trường hợp răng yếu, mòn men, viêm nướu hoặc có bệnh lý răng miệng nếu làm đẹp vội vàng có thể dẫn đến ê buốt kéo dài, viêm tủy hoặc ảnh hưởng đến ăn nhai, đặc biệt bất tiện trong dịp Tết.

"Làm đẹp răng cần được xem là một quá trình chăm sóc sức khỏe. Một hàm răng khỏe, sạch và thoải mái khi ăn nhai luôn quan trọng hơn việc chạy theo độ trắng hay hình thức bên ngoài", bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.

Chủ động sớm để Tết trọn vẹn hơn

Theo khuyến cáo từ các bác sĩ Răng Hàm Mặt, mọi người nên thăm khám và lên kế hoạch chăm sóc răng miệng sớm, thay vì đợi đến cận Tết mới quyết định làm đẹp.

Việc chủ động thời gian không chỉ giúp đạt hiệu quả thẩm mỹ tốt hơn mà còn mang lại cảm giác thoải mái, tự tin khi ăn uống, giao tiếp trong những ngày đầu năm.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuấn

"Một nụ cười khỏe mạnh, sáng tự nhiên luôn đẹp hơn một nụ cười trắng quá mức nhưng tiềm ẩn rủi ro. Chăm sóc răng sớm một chút, để Tết chỉ còn việc cười tươi, ăn ngon và tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc sum vầy", bác sĩ Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ.

Lời khuyên này không chỉ giúp bạn có nụ cười rạng rỡ ngày Tết, mà còn giữ gìn sức khỏe răng miệng lâu dài, điều quan trọng hơn cả vẻ đẹp nhất thời.

Timeline làm đẹp răng trước Tết: Nên làm khi nào? Theo khuyến nghị của bác sĩ Răng Hàm Mặt: Trước Tết 4–6 tuần Dán sứ, bọc sứ, veneer, chỉnh khớp cắn nhẹ: Cần thời gian theo dõi, điều chỉnh và ổn định ăn nhai. Trước Tết 3–4 tuần Tẩy trắng răng tại phòng khám: Giúp màu răng ổn định, giảm ê buốt, dễ điều chỉnh nếu cần. Trước Tết 2–3 tuần Lấy cao răng, đánh bóng, kiểm tra răng miệng tổng quát: Giúp nướu khỏe, hơi thở thơm mát, hạn chế chảy máu nướu. 1–2 tuần trước Tết Chỉ nên thực hiện các thủ thuật đơn giản và có chỉ định rõ ràng từ bác sĩ: Không khuyến khích can thiệp thẩm mỹ phức tạp.



