Mỗi người làm cha làm mẹ đều mong muốn con cái khi lớn lên sẽ thành đạt và có một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng có thể hiện thực hóa được kỳ vọng ấy của phụ huynh. Sự thành công của một người khi trưởng thành phần lớn đều bắt nguồn từ những thói quen và tính cách được định hình ngay từ thời thơ ấu. Nếu trẻ sớm bộc lộ 4 dấu hiệu dưới đây, cha mẹ cần nghiêm túc quan sát và có phương pháp điều chỉnh kịp thời.

1. Thiếu trung thực và thường xuyên đùn đẩy trách nhiệm

Sự trung thực là nền tảng đạo đức cốt lõi và là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực sống của một đứa trẻ. Câu chuyện về một em học sinh tiểu học nọ từng gây bão mạng xã hội là một ví dụ. Khi vô tình va quẹt làm hỏng xe hơi, em đã tự giác viết thư xin lỗi, để lại số điện thoại cùng tiền tiết kiệm để bồi thường. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm.

Hành động trung thực ấy không chỉ nhận được sự tha thứ mà còn vinh dự nhận được sự tôn trọng từ người chủ xe.

Ngược lại, những đứa trẻ có thói quen nói dối để trốn tránh hình phạt, tìm lý do bào chữa hoặc đổ lỗi cho người khác khi phạm sai lầm sẽ rất khó phát triển bản thân. Việc giáo dục lòng trung thực và tinh thần dám làm dám chịu trách nhiệm đóng vai trò vô cùng quyết định đến việc hình thành nhân cách sống lâu dài của trẻ.

2. Sợ chịu khổ, thiếu kiên trì và nghị lực

Mọi thành quả ngọt ngào trong cuộc sống đều phải trải qua quá trình nỗ lực và rèn luyện gian khổ. Nhiều đứa trẻ hiện nay thường có tâm lý sợ vất vả, thiếu sự kiên trì và luôn có xu hướng trốn tránh ngay khi gặp phải khó khăn. Những trường hợp thực tế đã chứng minh rằng chỉ khi từng trải qua sự vất vả của lao động chân tay, trẻ mới thực sự nhận thức được giá trị của tri thức và tầm quan trọng của việc học tập.

Ngược lại, những cá nhân từ nhỏ được bao bọc quá mức, không phải trải qua gian khổ thường thiếu đi sự nhẫn nại, thiếu năng lực đối mặt với thất bại và dễ rơi vào bế tắc khi bước ra xã hội. Rèn luyện cho trẻ thói quen chịu khó và tinh thần vượt khó chính là chìa khóa gốc rễ giúp trẻ vững vàng trước mọi sóng gió cuộc đời.

3. Thích chiếm tiện nghi và tham lợi nhỏ

Tính thích chiếm tiện nghi hay tham tham những lợi ích nhỏ nhặt trước mắt chính là mầm mống dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng trong tương lai. Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật bắt nguồn từ chính tâm lý coi thường kẽ hở của người khác để trục lợi cá nhân, để rồi phải trả giá rất đắt bằng sự trừng phạt của pháp luật.

Người xưa có câu, người sẵn sàng chịu thiệt mới là kẻ quân tử, còn kẻ luôn tìm cách chiếm tiện nghi chính là tiểu nhân. Những đứa trẻ nuôi dưỡng thói quen tham lợi nhỏ sẽ tự giới hạn tầm nhìn của bản thân, đánh mất đi cơ hội hợp tác và sự tin tưởng từ những người xung quanh, từ đó khó có thể gây dựng được sự nghiệp lớn.

4. Khó kiểm soát cảm xúc của bản thân

Năng lực quản lý cảm xúc đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự an toàn và thành công của mỗi cá nhân. Việc trẻ nhỏ thường xuyên bộc phát sự giận dữ hay nuông chiều cảm xúc cá nhân không đơn thuần là hành vi bốc đồng của tuổi thơ mà còn chứa đựng nhiều rủi ro nguy hiểm.

Trong thực tế, đã có không ít sự cố đáng tiếc xảy ra chỉ vì trẻ không kiềm chế được cảm xúc bồng bột nhất thời mà gạt bỏ lời khuyên ngăn của người lớn. Việc cha mẹ nuông chiều hoặc coi nhẹ thói quen hay nổi giận của con sẽ khiến trẻ khi lớn lên khó hòa nhập với tập thể, dễ gây tổn thương cho bản thân và người khác.

Rèn luyện cho trẻ khả năng làm chủ cảm xúc là bước đi tiên quyết giúp trẻ xây dựng một cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Giáo dục đúng cách là món quà tuyệt vời nhất cha mẹ dành cho con

Cha mẹ chính là tấm gương phản chiếu trực tiếp lên hành vi và nhân cách của con trẻ. Để dạy dỗ một đứa trẻ nên người, các bậc phụ huynh không chỉ dừng lại ở lời nói hay sự mắng mỏ mà cần có phương pháp giáo dục mang tính trải nghiệm và làm gương.

Việc yêu cầu trẻ tự chịu trách nhiệm cho những sai phạm của mình, chẳng hạn như tự lao động để bù đắp những thiệt hại do bản thân gây ra, sẽ giúp trẻ hiểu được giá trị của lao động và bài học về sự đền đáp. Gia đình chính là trường học đầu tiên và quan trọng nhất, nơi nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp để trẻ tự tin bước vào đời và tự chịu trách nhiệm với cuộc tương lai của chính mình.

Minh Châu (Nguồn: Sohu)