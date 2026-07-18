Con học thêm suốt 4 năm, gia đình chi hơn 2,2 tỷ đồng nhưng điểm số vẫn "giậm chân tại chỗ", người cha quyết kiện trung tâm

Một vụ việc liên quan đến chi phí học thêm vừa thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi một gia đình ở Bắc Kinh quyết định khởi kiện trung tâm dạy thêm, yêu cầu hoàn trả toàn bộ học phí đã đóng suốt nhiều năm.

Theo thông tin được chia sẻ, gia đình này đã bỏ ra 578.000 NDT (hơn 2,2 tỷ đồng) để cho con học thêm từ năm lớp 9 đến hết lớp 12. Trong suốt 4 năm, người mẹ liên tục đăng ký các lớp học một kèm một, lớp học nhóm và nhiều khóa ôn luyện khác với mong muốn cải thiện thành tích của con.

Người mẹ cho biết con chị bắt đầu có dấu hiệu tụt lại từ năm lớp 9. Thấy nhiều phụ huynh xung quanh liên tục cho con học thêm, chị cũng quyết định đầu tư mạnh với hy vọng con sẽ sớm lấy lại phong độ. Mỗi khi nghe giới thiệu về một khóa học được quảng cáo là có thể giúp nâng điểm, chị đều sẵn sàng đăng ký.

Người mẹ đã đăng ký một loạt lớp học thêm cho con từ lớp 9 đến hết THPT, với kỳ vọng cải thiện thành tích học tập

Đáng chú ý, trong suốt quá trình này, người chồng chỉ biết con đang đi học thêm chứ không hề biết tổng số tiền gia đình đã bỏ ra lớn đến vậy. Người mẹ lựa chọn giấu chồng vì tin rằng chỉ cần kết quả học tập được cải thiện thì mọi khoản chi đều xứng đáng.

Thế nhưng sau 4 năm, điều chị chờ đợi đã không xảy ra.

Theo chia sẻ, từ kỳ thi vào lớp 10 cho đến giai đoạn chuẩn bị thi đại học, người con vẫn đều đặn đi học thêm, làm bài tập và luyện đề, nhưng thành tích gần như không có chuyển biến đáng kể. Sau khi tổng kết lại toàn bộ chi phí, gia đình mới giật mình nhận ra đã chi tới 578.000 NDT (hơn 2,2 tỷ đồng) mà kết quả học tập của con gần như vẫn "giậm chân tại chỗ".

Khi biết sự thật, người chồng vô cùng tức giận. Anh không chỉ thất vọng vì vợ đã giấu mình suốt nhiều năm mà còn đặt câu hỏi về chất lượng giảng dạy của trung tâm. Theo người chồng, nếu đã bỏ ra số tiền lớn như vậy mà kết quả không thay đổi thì cần xem lại chất lượng đào tạo cũng như tính minh bạch của đơn vị tổ chức.

Sau khi tìm hiểu thông tin, anh tiếp tục phát hiện trung tâm dạy thêm này bị cho là chưa được đăng ký, cấp phép theo quy định nhưng vẫn tuyển sinh và thu học phí trong thời gian dài.

Cho rằng quyền lợi của gia đình bị ảnh hưởng, người chồng đã quyết định khởi kiện trung tâm, yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền đã đóng. Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc hiện đã được tòa án thụ lý, còn việc gia đình có được hoàn tiền hay không sẽ phụ thuộc vào quá trình xem xét các chứng cứ và quy định pháp luật liên quan.

Cho rằng trung tâm hoạt động khi chưa đủ điều kiện pháp lý và việc học thêm không mang lại hiệu quả như kỳ vọng, người cha đã quyết định khởi kiện, yêu cầu hoàn trả toàn bộ số học phí đã đóng

Câu chuyện này nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ quyết định khởi kiện, cho rằng nếu trung tâm thực sự hoạt động không phép thì cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng việc đổ toàn bộ trách nhiệm cho trung tâm là chưa thực sự thuyết phục:

- Nếu học suốt 4 năm mà không tiến bộ thì lẽ ra phụ huynh phải đánh giá lại từ sớm, thay vì tiếp tục đóng tiền.

- Có những thứ tiền có thể mua được, nhưng động lực học tập của một đứa trẻ thì không.

- Không thể chỉ nhìn vào việc học thêm mà bỏ qua sự nỗ lực của chính học sinh.

Từ vụ việc trên, nhiều chuyên gia giáo dục tại Trung Quốc cũng cho rằng học thêm chỉ là một nguồn hỗ trợ, không phải yếu tố quyết định kết quả học tập. Các chuyên gia nhận định việc lựa chọn trung tâm cần được thực hiện cẩn trọng ngay từ đầu. Phụ huynh nên kiểm tra giấy phép hoạt động, đội ngũ giáo viên, chương trình đào tạo và các thông tin công khai trước khi đăng ký, thay vì chỉ dựa vào quảng cáo hoặc lời giới thiệu.

Bên cạnh đó, nếu sau một thời gian học mà kết quả không đạt như kỳ vọng, gia đình cũng cần thường xuyên đánh giá lại hiệu quả, trao đổi với giáo viên và chính học sinh để xác định nguyên nhân. Việc tiếp tục đầu tư thêm chi phí mà không có sự điều chỉnh phù hợp có thể khiến áp lực tài chính ngày càng lớn trong khi hiệu quả vẫn không được cải thiện.

Vụ kiện hiện vẫn đang được giải quyết. Dù kết quả cuối cùng ra sao, câu chuyện cũng làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận về cơn sốt học thêm, tâm lý lo lắng của phụ huynh trước các kỳ thi quan trọng và sự cần thiết của việc lựa chọn những cơ sở giáo dục đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật trước khi quyết định đầu tư một khoản tiền lớn.

Theo Sohu