Nếu con bạn có 4 dấu hiệu này thì tình hình tâm lý đang rất báo động, bố mẹ phải can thiệp ngay!

Theo khía cạnh tâm lý học, tự ti là một trạng thái tâm lý phủ định, khi cá nhân có những đánh giá quá thấp về năng lực và giá trị của bản thân. Trạng thái này thường biểu hiện qua sự bất an, bối rối, chán nản và hoài nghi chính mình.

Sự tự ti của một đứa trẻ hầu như không phải do bẩm sinh, mà được hình thành từ sự tác động của nhiều yếu tố trong quá trình khôn lớn. Đặc biệt là ở giai đoạn ấu thơ, sự thiếu tự tin này có thể vô tình bộc lộ qua một số hành vi vô thức. Nếu cha mẹ nhạy bén phát hiện và có giải pháp định hướng kịp thời, cơ hội cải thiện cho trẻ là rất lớn.

4 hành động "tố cáo" đứa trẻ đang tự ti

Nhà văn Liên Xô Maxim Gorky từng nói: "Con người thường không coi trọng sức mạnh của chính mình, đó là lý do vì sao họ yếu đuối." Nhiều đứa trẻ trở nên tự ti chỉ vì luôn nghĩ năng lực của mình yếu kém. Điều này dẫn đến việc hành vi của trẻ bắt đầu khúm núm, e sợ và không dám từ chối người khác.

Nếu phát hiện con mình thường xuyên có 4 hành động sau, rất có thể trẻ đang rơi vào trạng thái tự ti:

1. Luôn cúi gằm đầu khi nói chuyện: Nhiều đứa trẻ khi giao tiếp với người khác luôn có thói quen vô thức là cúi đầu, giống như đang tìm kiếm vật gì dưới đất.

Chẳng hạn, khi ở trên lớp, dù biết rõ đáp án cho câu hỏi của giáo viên, trẻ vẫn cúi đầu không dám giơ tay phát biểu. Ngay cả khi bị gọi tên, trẻ đứng dậy với cái đầu cúi rất thấp và trả lời bằng giọng lý nhí.

Ảnh minh họa

Đây chính là biểu hiện của sự thiếu tự tin. Vì sợ lời nói hoặc hành vi của mình không chuẩn mực, trẻ chọn cách cúi đầu để "trốn tránh", nhằm giảm thiểu việc tương tác bằng mắt với người đối diện. Dưới góc độ tâm lý học, hành vi cúi đầu này là sự cụ thể hóa ngôn ngữ cơ thể của tâm lý tự ti, là cách trẻ né tránh ánh nhìn dò xét từ xung quanh.

2. Lập tức phủ nhận khi được khen ngợi: Bạn có để ý rằng, trong khi một số đứa trẻ sẽ vui vẻ và hân hoan đón nhận lời khen, thì số khác lại ngay lập tức phủ nhận và không dám thừa nhận sự xuất sắc của mình?

Ví dụ, khi được khen vẽ tranh đẹp, trẻ có thể lập tức xua tay: "Không có đâu ạ, con vẽ xấu lắm." Sự phủ nhận nhanh chóng này không phải là đức tính khiêm tốn, mà bắt nguồn từ việc sâu thẳm trong lòng trẻ không công nhận chính mình. Ngay cả khi đối mặt với những lời tán thưởng, trẻ cũng chỉ nghĩ đó là những lời xã giao hoặc do bản thân gặp may, chứ không tin đó là năng lực thực sự của mình.

3. Thói quen xua tay từ chối mọi việc: Dù là các hoạt động do nhà trường tổ chức hay những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, những đứa trẻ tự ti thường có thói quen xua tay từ chối.

Chẳng hạn, khi lớp tổ chức biểu diễn văn nghệ, dù được mời tham gia, trẻ cũng sẽ lập tức xua tay nói: "Con không làm được đâu, con còn kém lắm." Hoặc khi nhà có khách, cha mẹ bảo con ra tiếp đón và chơi cùng các bạn nhỏ đi cùng, trẻ cũng có xu hướng xua tay né tránh.

4. Ai nhờ vả việc gì cũng nói "Vâng": Trái ngược với việc từ chối các cơ hội cho bản thân, những đứa trẻ tự ti lại gần như không bao giờ dám từ chối lời cầu thị từ người khác. Trẻ sẵn sàng đồng ý ngay lập tức, bất chấp việc bản thân có thể gặp bất tiện, không đủ năng lực hoặc không có thời gian.

Cố gồng gánh những việc quá sức chỉ gây thêm áp lực cho trẻ. Khi không thực hiện được lời hứa, trẻ lại rơi vào vòng xoáy tự trách và phủ định bản thân, khiến tâm lý tự ti càng thêm trầm trọng. Ví dụ, khi bạn cùng lớp mượn bài tập để chép, dù biết việc này là sai và có thể đem lại rắc rối, nhưng vì sợ làm người khác thất vọng, trẻ vẫn bấm bụng đồng ý.

Đứa trẻ thiếu tự tin khó thành tài

Nếu một đứa trẻ phải sống trong trạng thái tự ti, rụt rè kéo dài, sự phát triển tương lai của con sẽ bị hạn chế rất lớn, thậm chí khó làm nên trò trống gì khi trưởng thành.

Trẻ thiếu tự tin rất dễ chọn cách lùi bước trước khó khăn, thử thách. Gặp một bài toán khó, đứa trẻ tự tin sẽ coi đó là cơ hội thử thách bản thân, tích cực tìm kiếm các phương pháp giải khác nhau. Ngược lại, đứa trẻ tự ti chỉ cần liếc qua đề bài đã vội bỏ cuộc. Lâu dần, khoảng cách học tập giữa hai nhóm trẻ sẽ bị kéo giãn.

Trong giao tiếp xã hội, những đứa trẻ này luôn sợ bị từ chối hoặc bị chế giễu, không dám chủ động bắt chuyện với ai. Hệ quả là trẻ có rất ít bạn bè, đồng thời đánh mất nhiều cơ hội học hỏi và trưởng thành. Khi làm việc nhóm, trẻ không dám bày tỏ ý kiến, chỉ biết phục tùng sự sắp đặt, không thể phát huy được thế mạnh của bản thân.

Đến khi bước chân vào xã hội, sự tự ti sẽ khiến con tiếp tục bỏ lỡ các cơ hội việc làm và thăng tiến. Bởi lẽ, không một doanh nghiệp nào dám giao phó một vị trí quan trọng cho một nhân sự luôn hoài nghi chính mình.

Cha mẹ cần nhạy bén để "uốn nắn" kịp thời

Khi còn nhỏ, nhà bác học Albert Einstein từng bị thầy cô coi là một đứa trẻ thiểu năng. Ông thường xuyên phải chịu sự chế giễu của bạn bè và những lời phê bình của giáo viên ở trường. Điều này từng khiến Einstein rơi vào vũng lầy tự ti, thậm chí hoài nghi năng lực của chính mình.

Tuy nhiên, mẹ của Einstein lại luôn tin tưởng con trai mình có những điểm đặc biệt riêng. Bà không ngừng khẳng định và khích lệ ông. Khi Einstein tỏ ra vô cùng hứng thú với hiện tượng kỳ lạ của chiếc la bàn, người mẹ không chỉ kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc mà còn tìm thêm rất nhiều sách liên quan để kích thích khát vọng khám phá khoa học của con.

Chính nhờ sự dẫn dắt kiên nhẫn của người mẹ, Einstein đã dần thoát khỏi cái bóng tự ti, tập trung vào nghiên cứu khoa học để rồi cuối cùng tìm ra Thuyết tương đối, trở thành một nhà vật lý vĩ đại của nhân loại.

Câu chuyện của Einstein là minh chứng cho thấy cha mẹ đóng vai trò cốt lõi trong hành trình giúp con vượt qua rào cản tâm lý. Nếu con bạn đang có những biểu hiện tự ti kể trên, thay vì lo lắng hay áp đặt, hãy thử áp dụng những phương pháp định hướng sau để giúp con từng bước xây dựng sự tự tin:

- Chấp nhận cảm xúc tiêu cực của con: Hãy thấu hiểu và kịp thời định hướng, giải tỏa tâm lý cho trẻ thay vì trách mắng.

- Tìm kiếm những "điểm sáng" của con: Đừng tiếc những lời công nhận và khen ngợi kịp thời khi con làm tốt một việc dù là nhỏ nhất.

- Khuyến khích con thử sức với những điều mới: Việc trải nghiệm và vượt qua thử thách mới sẽ giúp trẻ tích lũy sự tự tin.

- Tạo dựng môi trường sống thoải mái: Hãy mang lại cho con một không gian trưởng thành ít áp lực và nhiều phản hồi tích cực.

Dù muốn thừa nhận hay không, phần lớn tâm lý tự ti của trẻ đều có mối liên hệ mật thiết với phương pháp giáo dục gia đình và môi trường sống. Do đó, việc quan sát tinh tế và định hướng khéo léo trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời tuyệt đối tránh việc "dán nhãn" tiêu cực, mới là chìa khóa giúp đứa trẻ càng lớn càng tự tin, bản lĩnh!