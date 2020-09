Nếu cơ thể có 7 dấu hiệu này nghĩa là bạn cần phải giảm cân ngay lập tức

Nhiều người nghĩ rằng cân nặng là chìa khóa quyết định hình dáng cơ thể, điều này tuy đúng nhưng chưa đủ. Bởi vì ngoài ra cân nặng còn có tác động không nhỏ đến sức khỏe của mỗi chúng ta. Khi cơ thể bạn chứa quá nhiều chất béo, nó có thể tích tụ và gây viêm ở khắp mọi nơi.

Trên tờ Cosmopolitan, tiến sĩ Myo Nwe (bác sĩ giảm cân ở Bang Nam Carolina, Mỹ) chia sẻ rằng: Theo thời gian, tình trạng viêm do thừa mỡ có thể gây ra một loạt các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm các bệnh mãn tính như tiểu đường loại 2, bệnh tim và các loại ung thư khác nhau. Theo tiến sĩ, giảm cân có thể làm giảm các triệu chứng và thậm chí khắc phục tổn thương.

Một trong những chỉ số quyết định xem bạn có đang thừa cân hoặc thừa mỡ hay không đó là BMI (chỉ số BMI bình thường là từ 18,5 đến 24,9). Nếu chỉ số BMI của bạn đã trên 24,9 và bạn có một số triệu chứng dưới đây, tiến sĩ Myo Nwe khuyên nên tìm cách giảm cân càng sớm càng tốt

7 dấu hiệu của một người cần phải giảm cân lập tức

1. Việc tập thể dục của bạn trở nên khó khăn

Dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải công nhận rằng hoạt động thể chất là một phần cần thiết của lối sống lành mạnh. Nhưng nếu lượng mỡ trong cơ thể quá lớn, chúng ta sẽ dễ bị đuối sức, mệt mỏi và rất khó thể thực hiện các bài tập phức tạp.

Dù vậy, bạn vẫn nên xây dựng cho mình một lịch trình ăn và tập luyện phù hợp, nếu từ bỏ tập thể dục thì lượng mỡ sẽ còn tăng cao hơn nữa.

2. Tiếng ngáy của bạn rất to

Không phải lúc nào ngủ ngáy cũng là do thừa cân nhưng hầu như tất cả những người thừa cân, béo phì đều mắc chứng ngủ ngáy. Nguyên nhân khiến những người béo phì thường xuyên ngáy to là do cơ thể tích trữ chất béo quanh cổ, làm thu hẹp đường thở gây ra tình trạng thở nông, hay hụt hơi hoặc ngừng thở.

Theo tiến sĩ Nwe, ngáy to khiến chất lượng giấc ngủ của bạn kém đi, làm bạn có thể ngưng thở khi ngủ vì vậy đang ở trong tình trạng này bạn nên giảm cân càng sớm càng tốt.

3. Bạn cảm thấy mệt mỏi suốt cả ngày

Tình trạng viêm do mỡ thừa có thể dẫn đến tình trạng cơ thể mệt mỏi. Theo tiến sĩ Nwe, nếu bạn có chỉ số BMI cao và khi thực hiện các hoạt động dễ dàng như đi lại, mua sắm cũng đủ khiến bạn kiệt sức thì rất có thể việc tăng cân chính là thủ phạm. Lúc này, một phương án giảm cân hiệu quả là vô cùng cần thiết.

4. Bạn luôn thấy đói mặc dù đã ăn nhiều

Dù đây có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang ăn sai thực phẩm, như kẹo, thiếu chất xơ, protein và chất béo lành mạnh giúp bạn no lâu. Nhưng nó cũng có thể là một triệu chứng của tình trạng kháng insulin hoặc bệnh tiểu đường loại 2 (đi kèm triệu chứng thị lực mờ, tê ở chân tay, thường xuyên khát nước) - đặc biệt nếu bạn đã có chỉ số BMI cao trong nhiều năm. Các căn bệnh này thường xảy ra do tình trạng béo phì hoặc thừa mỡ, giảm cân có thể cải thiện tình trạng bệnh.

5. Bạn bị huyết áp cao hoặc cholesterol cao

Tiến sĩ Nwe nói rằng giảm cân có thể làm giảm tình trạng huyết áp cao hoặc cholesterol cao mà không cần dùng thuốc, đặc biệt cách này được đánh giá là an toàn hơn, rẻ hơn và bền vững hơn nhiều.

6. Chu vi vòng eo của bạn lớn hơn 35 inch (khoảng 88,9cm)

Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), mỡ bụng quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường loại 2, cholesterol cao và huyết áp cao. Tiến sĩ Nwe cho biết, nếu chỉ số BMI của bạn tăng cao và vòng eo của bạn vượt quá 35 inch, bạn nên nghĩ đến việc giảm cân càng sớm càng tốt.

7. Gia đình từng có người qua đời vì bệnh ung thư

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, chất béo dư thừa có thể tạo ra estrogen dư thừa, có liên quan đến ung thư vú và các loại hormone khác có thể thúc đẩy sự phát triển của khối u.

Tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Mặc dù không có nhiều bằng chứng lâm sàng để chứng minh rằng giảm cân có thể bảo vệ bạn hoàn toàn, nhưng nhiều nghiên cứu đã cho thấy càng giữ cân nặng cân đối thì nguy cơ ung thư càng thấp.

Làm thế nào để có thể giảm cân mà không phải ăn kiêng?

Để giảm cân hiệu quả lâu dài, tốt nhất bạn nên thực hiện từ từ. Thậm chí nhiều chuyên gia trên trang Webmd còn đánh giá bạn có thể làm được điều đó mà không phải ăn kiêng nếu điều chỉnh các lối sống đơn giản sau đây:

- Ăn sáng mỗi ngày:

Bà Elizabeth Ward, (tác giả cuốn sách The Pocket Idiot's Guide to the New Food Pyramids), cho biết: "Nhiều người nghĩ rằng bỏ bữa sáng là một cách tuyệt vời để cắt giảm lượng calo, nhưng bỏ bữa sáng thường khiến họ có xu hướng ăn nhiều hơn suốt cả ngày". Những người thường xuyên ăn sáng sẽ có chỉ số BMI thấp hơn những người bỏ bữa sáng. Bạn có thể dùng một bát ngũ cốc nguyên hạt với trái cây và sữa ít béo để bắt đầu ngày mới nhanh chóng và bổ dưỡng.

- Hạn chế ăn đêm:

Tốt nhất là bạn nên hạn chế ăn đêm nếu muốn giảm cân, tuy nhiên, bạn có thể lựa chọn cách uống một tách trà, ngậm một viên kẹo cứng hoặc thưởng thức một cốc sữa chua nếu bạn thèm món gì đó ngọt sau bữa tối, nhưng sau đó hãy đánh răng vì như vậy bạn sẽ ít ăn hoặc uống bất cứ thứ gì khác - bác sĩ Elaine Magee, tác giả của cuốn Comfort Food Makeovers gợi ý.

- Lựa chọn loại nước ít calo:

Đồ uống có đường làm tăng lượng calo, nhưng không làm giảm cảm giác đói như các loại thức ăn đặc. Hãy thỏa mãn cơn khát của bạn bằng nước lọc, sữa tách béo hoặc ít béo.... Hãy thử một ly nước ép rau củ bổ dưỡng và ít calo để kìm hãm những cơn thèm ăn của bạn.

- Ăn nhiều thịt ức gà:

Ức gà đã được công nhận là một trong những loại thịt không chứa chất béo, bởi chúng chỉ có phần thịt nạc mà thôi. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc thường xuyên ăn ức gà sẽ giúp bạn đẩy nhanh quá trình chuyển hóa mỡ ở dạng cô đặc, đốt cháy mỡ thừa ở dạng mô mỡ vô cùng hiệu quả. Cho nên, chị em đang ăn kiêng nhưng thèm ăn thịt có thể thêm ngay ức gà vào bữa ăn của mình.