Nếu có 4 biểu hiện bất thường vào buổi sáng, đây là do gan đang phát tín hiệu "cầu cứu"

Là một trong những cơ quan quan trọng của cơ thể con người, gan có những chức năng hoạt động mạnh mẽ, tuy nhiên bệnh gan là căn bệnh có tỷ lệ mắc cao và phổ biến, tiêu biểu như viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, ung thư gan... Bệnh gan giai đoạn sớm không có nhiều dấu hiệu rõ ràng, nên khi phát hiện thì bệnh gan đã ở trạng thái nặng.



Dù vậy, bạn vẫn có thể nhận biết nguy cơ mắc bệnh ung thư gan thông qua 4 triệu chứng bất thường sau đây vào buổi sáng. Hãy nhớ nếu có đủ cả 4 dấu hiệu thì không nên chần chừ hãy đến bệnh viện kiểm tra ngay.

1. Miệng đắng, hơi thở hôi

Ảnh minh họa

Nhiều người cảm thấy đắng miệng khi ngủ dậy, nguyên nhân là do cơ thể mất nhiều nước khi thở và đổ mồ hôi khi ngủ. Cảm giác này sẽ rõ ràng hơn nếu bạn có những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu, thức khuya. Nhưng nếu không mắc phải những thói quen xấu mà triệu chứng đắng miệng vẫn diễn ra trong thời gian dài thì hãy cảnh giác. Vị đắng của miệng này có thể liên quan đến chuyển hóa mật bất thường, và thường gặp trong bệnh viêm gan và mật.

2. Mệt mỏi

Nếu bạn luôn dậy sớm và cảm thấy mệt mỏi và uể oải, hãy cẩn thận với các vấn đề về gan. Sau khi gan bị tổn thương sẽ khiến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể gặp trở ngại, đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng.

3. Chảy máu nướu khi đánh răng

Ảnh minh họa

Chảy máu nướu răng có liên quan đến bệnh nha chu hoặc còn một nguyên nhân khác là do chiếc bàn chải đánh răng quá cứng, việc chải mạnh bạo làm dẫn đến tình trạng chảy máu nướu răng. Nhưng lưu ý rằng ngoài các vấn đề về răng miệng, bệnh gan cũng có thể gây chảy máu nướu răng, đi kèm triệu chứng chảy máu cam. Sau khi chức năng gan bị suy giảm, khả năng sản xuất các yếu tố đông máu của gan giảm nên ở một số vị trí có dày đặc mao mạch có thể có dấu hiệu chảy máu nhiều lần như lợi, hốc mũi.

4. Chán ăn

Nếu bạn không muốn ăn gì vào buổi sáng và bạn kèm theo tình trạng buồn nôn và nôn, bạn nên cẩn thận với sức khỏe của gan. Do một số enzym trong gan tham gia vào quá trình tiêu hóa của cơ thể con người nên sau khi gan bị tổn thương thì số lượng enzym sẽ giảm xuống, chức năng tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng dẫn đến chán ăn.

Các triệu chứng của gan kém là gì?

Ảnh minh họa

Do gan có khả năng bù trừ mạnh nên gan bị tổn thương sớm có thể không có triệu chứng rõ ràng, hoặc chỉ gây kém ăn, khó tiêu, mệt mỏi nhẹ, ăn ngủ không ngon.



Khi chức năng gan không được nuôi dưỡng, cải thiện, có thể xảy ra các biến chứng nghiêm trọng và thậm chí đe dọa tính mạng, bao gồm liệt nửa người, cổ trướng, ung thư, bệnh não gan, nhiễm trùng thứ phát, và thậm chí sốc do vỡ thực quản và giãn tĩnh mạch bụng. Độc tố xâm nhập vào não gây chóng mặt, tinh thần sa sút, thay đổi tính cách, thậm chí hôn mê. Cách duy nhất để chữa bệnh xơ gan giai đoạn cuối là ghép gan.

Hai loại thực phẩm dễ làm tăng gánh nặng cho gan nhất:

1. Rượu: Chất chuyển hóa trung gian acetaldehyde của rượu có thể trực tiếp làm tổn thương gan, do đó gây ra gan do rượu, gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu, xơ gan và thậm chí là ung thư gan.

2. Thực phẩm chứa nitrit: Nếu thức ăn có chứa nitrit, nó sẽ tạo thành nitrosamine trong dạ dày sau khi ăn vào cơ thể người, đây là chất gây ung thư điển hình và có thể gây ra các vấn đề về ung thư gan. Vì vậy, bạn nên ăn ít thực phẩm có chứa nitrit như dưa muối, các loại thịt chế biến sẵn…

Trong cuộc sống có rất nhiều thói quen ăn uống không tốt sẽ gây hại trực tiếp đến gan, vì vậy muốn bảo vệ gan hiệu quả thì phải duy trì thói quen ăn uống điều độ, lành mạnh.

1. Loại trà giúp dưỡng gan

Ảnh minh họa

Dùng 3g nấm linh chi, 5g củ thiên ma khô, kỷ từ 10g. Tất cả các nguyên liệu trên rửa sạch cho vào nồi nước đun sôi, sau đó chuyển sang nhỏ lửa và đun tiếp 10 phút. Cuối cùng lọc lấy nước uống.

Y học hiện đại đã phát hiện ra rằng cả ba loại này đều rất giàu selen, choline, flavonoid và saponin, có tác dụng cải thiện quá trình tái tạo tế bào gan, sửa chữa tế bào gan bị tổn thương, phân hủy ethanol gây ức chế tế bào gan.

Choline: Thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo trong gan, ngăn gan tích tụ quá nhiều chất béo trong cơ thể và tránh tổn thương gan;

Selen: Thúc đẩy khả năng sống của gan, có thể giúp gan bị tổn thương phục hồi nhanh hơn và cho phép cơ thể thải độc nhanh chóng;

Flavonoid: Nó có thể thúc đẩy tăng cường hoạt động của tế bào gan, ức chế số lượng các gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào gan.

Sau khi uống khoảng một tháng, tác dụng bồi bổ gan rất tốt.

2. Tập thể dục

Ảnh minh họa

Gan sợ nhất là ngồi lâu trong thời gian dài, ít vận động sẽ khiến khí huyết trong cơ thể kém lưu thông, ảnh hưởng đến sự vận chuyển khí huyết giữa các mô trong cơ thể, vì vậy hãy thường xuyên tập thể dục để điều chỉnh sức khỏe của gan.

3. Làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, không thức khuya

Hiện nay, ngày càng nhiều thanh niên nghiện chơi điện thoại và thường xuyên thức khuya. Nhưng thực tế, điều này có hại cho sức khỏe của bạn. Thức khuya thường xuyên không chỉ gây rối loạn nội tiết, suy giảm khả năng miễn dịch mà còn ảnh hưởng đến gan, khiến gan không đào thải chất độc ra khỏi cơ thể một cách thuận lợi, tạo điều kiện cho một lượng lớn chất độc tích tụ trong cơ thể.

Nguồn: Sohu