Nếu bạn thường xuyên gặp phải 6 triệu chứng này, có thể não bộ của bạn đang kêu cứu! Đừng cố gắng chịu đựng

Sáng sớm thức dậy bởi tiếng chuông báo thức, thay vì cảm giác sảng khoái sau một đêm ngon giấc, bạn lại thấy toàn thân đau nhức, cổ cứng đờ như bị lạc chẩm (vẹo cổ), đôi vai nặng trĩu như đang vác bao cát.

Dù cả ngày không làm việc nặng nhọc, nhưng đến chiều tối bạn đã cảm thấy kiệt sức, ngay cả sức để nói chuyện cũng không còn, thậm chí cơ hàm còn đau âm ỉ vì cả ngày nghiến chặt răng...

Nếu gặp phải những tình trạng này, có thể bộ não của bạn đã hoạt động quá tải, bị đè nén bởi áp lực, lo âu và những cảm xúc phức tạp. Cơ thể đang dùng sự đau đớn, cứng nhắc và mệt mỏi để hét thật lớn tín hiệu cầu cứu với bạn!

Cơ thể thay đổi thế nào khi chịu áp lực kéo dài?

Khi bạn lo âu và áp lực kéo dài, vùng dưới đồi trong não sẽ tiết ra hormone giải phóng corticotropin. Tín hiệu này truyền qua máu đến tuyến yên, khiến tuyến yên giải phóng ACTH. Hormone này theo dòng máu đến tuyến thượng thận (nằm trên thận), dẫn đến việc tiết ra một lượng lớn Cortisol - loại hormone áp lực quan trọng nhất của con người.

Trong ngắn hạn: Cortisol và Adrenaline tăng cao giúp cơ thể phản ứng nhanh, tập trung cao độ (như khi chuẩn bị thuyết trình hoặc phanh xe gấp).

Trong dài hạn (Mãn tính): Áp lực xã hội hiện đại khiến trục não bộ - tuyến thượng thận bị kích hoạt quá mức, làm mất đi khả năng tự điều chỉnh. Nồng độ Cortisol duy trì ở mức cao gây ra nhiều hệ lụy:

- Thèm ăn đồ ngọt/dầu mỡ: Cortisol kích thích trung tâm thèm ăn, khiến bạn khao khát bánh ngọt, trà sữa, gà rán. Đồng thời làm giảm độ nhạy insulin, tăng nguy cơ tiểu đường loại 2.

- Rối loạn nội tiết: Cortisol "tranh giành" nguồn lực chuyển hóa với hormone sinh dục. Ở nữ giới, nó gây rối loạn kinh nguyệt, đa nang buồng trứng; ở nam giới, nó làm giảm Testosterone gây mệt mỏi, giảm chất lượng tinh trùng.

- Lão hóa & Tâm thần: Gây rụng tóc, lão hóa da nhanh chóng và tổn thương thần kinh, dẫn đến nhạy cảm, dễ cáu gắt, trầm cảm hoặc lo âu.

6 dấu hiệu cho thấy bạn đang bị "Cơ thể hóa lo âu"

Nếu thường xuyên có những biểu hiện sau, cơ thể bạn đang phát đi "báo động đỏ":

- Vô thức nghiến răng, nhún vai, cau mày: Đây là "cơ chế phòng vệ cơ bắp vô thức". Đặc biệt là cơ cầu vai thường xuyên căng cứng, dẫn đến kéo căng màng bao da đầu, gây ra những cơn đau đầu do căng thẳng (cảm giác đầu bị bó chặt).

- Hồi hộp, tức ngực, nghẹt thở: Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực dù không có chuyện gì xảy ra. Đây là kết quả của việc hệ thần kinh giao cảm bị kích hoạt quá mức, gây co mạch ngoại vi.

- Đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy hoặc táo bón: Dạ dày là "cơ quan cảm xúc". Áp lực làm thay đổi nhịp nhu động ruột và giảm lưu lượng máu đến niêm mạc dạ dày, gây viêm loét dạ dày hoặc hội chứng ruột kích thích (IBS).

- Khó ngủ, ngủ dậy vẫn thấy mệt: Cơ thể luôn trong trạng thái "bù đắp ứng kích", tiêu tốn năng lượng nhưng không thể phục hồi, rơi vào vòng xoáy: Mệt mỏi -> Hiệu suất thấp -> Càng lo âu.

- Bệnh vặt tái phát liên tục: Áp lực làm suy yếu "hàng rào" miễn dịch. Bạn sẽ thấy mình dễ cảm lạnh hơn, hay bị nhiệt miệng, viêm họng, sưng nướu và thời gian khỏi bệnh kéo dài hơn trước.

- Khô miệng, đắng miệng, hôi miệng: Áp lực mãn tính làm ức chế thần kinh phó giao cảm, khiến tuyến nước bọt tiết ít hơn, phá vỡ sự cân bằng hệ vi sinh trong khoang miệng.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Nếu các triệu chứng trên kéo dài trên 2 tuần không thuyên giảm, dù đi khám các cơ quan đều bình thường nhưng tinh thần ngày càng tệ, có ý nghĩ tiêu cực hoặc ngại giao tiếp, hãy đi khám tại khoa Tâm thần/Tâm lý học ngay lập tức.

Mẹo nhỏ giảm áp lực cực kỳ đơn giản

- Uống đủ nước: Một nghiên cứu công bố vào tháng 8/2025 chỉ ra rằng: Người uống dưới 1,5 lít nước mỗi ngày có nồng độ Cortisol cao hơn hẳn khi đối mặt với áp lực.

Sáng 10h & Chiều 3h: Uống 150-200ml để giảm mệt mỏi.

Trước khi ngủ 1-2 tiếng: Uống ít (100ml) để tránh ảnh hưởng giấc ngủ.

- Hít thở sâu (Thở bụng): Hít vào bằng mũi (4 giây) cho bụng phình ra - Nín thở (2 giây) - Thở ra bằng miệng (6 giây) cho bụng xẹp lại.

- 15 phút "Không thiết bị điện tử" mỗi ngày: Thoát khỏi dòng thác thông tin và tin nhắn công việc. Hãy để não bộ thực sự nghỉ ngơi bằng cách nhắm mắt thư giãn hoặc nghe tiếng ồn trắng (white noise).

Chúng ta thường nghĩ "đợi bận nốt đợt này rồi nghỉ", nhưng công việc là vô tận. Áp lực vượt quá sức chịu đựng là một hình thức "tự hủy hoại mãn tính". Hy vọng bài viết này giúp bạn biết cách yêu thương cơ thể mình hơn!