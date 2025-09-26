Ở tuổi 25, Emily A. Francis đứng trước ngã rẽ cuộc đời. "Cuộc chiến cả đời với lo âu" của cô đã trở nên nghiêm trọng, dẫn đến các cơn hoảng loạn và chứng sợ không gian rộng.

Sự nghiệp của cô với tư cách là một huấn luyện viên sức khỏe và thể dục dường như đã chấm dứt. Làm sao cô có thể dẫn dắt một lớp thể dục nếu cô không muốn rời khỏi nhà? Đó là lúc cô quyết định tập trung vào việc chữa lành toàn bộ cơ thể mình.

Hành trình của cô kéo dài 7 năm đầy thử thách và sai lầm. Cô đã thử dùng thuốc truyền thống, thay đổi chế độ ăn uống, và thậm chí gặp một thầy chữa bệnh bằng tâm linh... Mục đích cuối cùng vẫn là tìm ra phương pháp chữa lành thực sự.

Và rồi, cô nhận ra, nếu bạn muốn sống tốt hơn và lâu hơn, hãy bắt đầu thực hiện 3 điều này ngay lập tức. Những kinh nghiệm của Emily đã được Hilary DeCesare - nHilary DeCesare, chia sẻ trên trang Yourtango như sau:

1. Lắng nghe cơ thể bạn đang nói gì

Mọi người đều có những khoảnh khắc trong đời mà họ muốn quên đi. Và đôi khi, họ thực sự làm được - chôn sâu chúng và giữ chúng ở đó.

Dù bạn có tin hay không, bạn thực sự có thể chặn ký ức đau thương khỏi tâm trí mình. Tuy nhiên, cơ thể bạn không bao giờ quên. Các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học thần kinh phát hiện rằng những trải nghiệm đau thương hoặc đau đớn trong quá khứ có thể được lưu trữ dưới dạng ký ức cơ thể - nghĩa là các mô, dây thần kinh, hoặc tín hiệu nội tại của bạn có thể mang theo những dư âm của quá khứ lâu dài sau khi tâm trí ý thức nghĩ rằng nó đã vượt qua.

Một thử nghiệm có đối chứng về liệu pháp Trải nghiệm Cơ thể (Somatic Experiencing) cho thấy việc thừa nhận và làm việc với những cảm giác cơ thể này giúp giảm triệu chứng Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) bằng cách kết nối lại cơ thể và tâm trí.

Quá khứ có thể tồn tại trong các mô mềm của bạn, gây rối loạn cho sức khỏe của bạn. Những khoảnh khắc khó chịu từ quá khứ có thể ngăn cản bạn sống một cuộc đời mạnh mẽ, khỏe mạnh. Nhưng hệ thống ký ức mà bạn sinh ra đã biết cách hoạt động một cách lành mạnh. Chìa khóa là nhắc nhở chúng.

Hãy bắt đầu bằng cách dành thời gian lắng nghe cơ thể mình. Theo thời gian, bạn sẽ bắt đầu nhận ra các tín hiệu của nó — cả tích cực lẫn tiêu cực. Những tín hiệu này sẽ bắt đầu dẫn dắt bạn đến một cuộc sống lành mạnh hơn.

2. Cởi mở với các phương pháp chữa lành khác nhau

Dù bạn đang đối mặt với khó khăn gì, điều quan trọng là luôn có nhiều hơn một cách để chữa lành. Emily sẵn sàng thử nhiều phương pháp khác nhau. Cô tin rằng mỗi người có con đường chữa lành riêng và khuyến khích bạn giữ tâm thế cởi mở.

Hãy khám phá các lựa chọn, bao gồm y học truyền thống, vật lý trị liệu, tư vấn tâm lý, massage, dinh dưỡng, thực hành tâm linh và chữa lành toàn diện. Đó chỉ là một vài ví dụ! Chẳng hạn, nếu bạn thường xuyên bị đau nhức cơ thể, bạn có thể thử gặp bác sĩ vật lý trị liệu và chuyên viên massage cùng lúc.

Khi thử nghiệm, hãy nhớ rằng một sự kết hợp của các phương pháp có thể phù hợp với bạn (giống như với Emily). Điều này sẽ cần thời gian và sự kiên nhẫn, nhưng bạn xứng đáng với điều đó!

3. Chăm sóc toàn bộ con người bạn chứ không chỉ các triệu chứng

Bước cuối cùng là nhớ chăm sóc toàn bộ cơ thể chứ không phải chỉ tập trung vào căn bệnh hiện tại. Điều này rất quan trọng để đạt được sự chữa lành thực sự và lâu dài. Khi có điều gì không ổn, có 4 khía cạnh cần chú ý là: Thân thể, cảm xúc, năng lượng sống và tinh thần.

Emily nhấn mạnh một điểm quan trọng: Hãy hiểu sự khác biệt giữa tâm trí và bộ não của bạn. Hãy nghĩ về bộ não như bo mạch chủ của cơ thể. Nó là một cơ quan vật lý hoạt động dựa trên hóa học.

Tâm trí của bạn là nơi chứa đựng suy nghĩ, cảm xúc và hành vi. Hiểu được sự khác biệt này có thể giúp bạn tìm ra con đường chữa lành đúng đắn, không chỉ cho cơ thể mà còn cho sức khỏe tinh thần của bạn.

Bộ não là một cơ quan với cấu trúc hóa học. Tâm trí bao gồm suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của bạn. Một bên có thể cần phương pháp điều trị y học, trong khi bên kia có thể cần cách tiếp cận toàn diện hơn để chữa lành hoàn toàn. Tuy nhiên, cả hai có thể được thực hiện cùng lúc.

Hãy tìm hiểu các phương pháp và liệu pháp giải quyết từng khía cạnh này, và bạn sẽ trên con đường đạt được sức khỏe toàn diện và cuộc sống lành mạnh. Bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm sức khỏe toàn diện chưa?