Nếu ai đó luôn làm điều này khi nhắn tin, khả năng cao họ rất thiếu tinh tế

Có những người chỉ cần nhắn vài câu đã khiến đối phương cảm thấy dễ chịu, được tôn trọng. Nhưng ngược lại, cũng có người khiến người khác mệt mỏi chỉ qua cách họ trả lời tin nhắn mỗi ngày.

Điều đáng nói là nhiều thói quen nhắn tin thiếu tinh tế lại diễn ra rất phổ biến và người trong cuộc thường không hề nhận ra. Họ nghĩ mình đang thẳng tính, vô tư hoặc “nhắn cho nhanh”, nhưng thực tế lại vô tình khiến đối phương khó chịu, áp lực hoặc mất thiện cảm.

Dưới đây là những dấu hiệu điển hình cho thấy một người có thể đang thiếu sự tinh tế trong giao tiếp qua tin nhắn.

Luôn nhắn tin kiểu ra lệnh, không có chủ ngữ hay lời mở đầu

Một trong những kiểu nhắn tin dễ gây khó chịu nhất là chỉ quăng đúng một câu cụt lủn như: “Gửi file đi”, “Làm cái này chưa?”, “Ra đây ngay”, “Mai nhớ làm đó”. Không có lời chào, không có ngữ cảnh, cũng không có bất kỳ cách diễn đạt mềm mại nào.

Dù có thể người gửi không cố ý, nhưng kiểu nhắn tin này dễ khiến người nhận cảm thấy mình đang bị sai vặt hoặc bị áp đặt.

Trong giao tiếp trực tiếp, chúng ta còn có giọng điệu và biểu cảm để làm mềm câu nói, nhưng khi nhắn tin, chữ nghĩa chính là thứ duy nhất truyền tải cảm xúc. Vì vậy, chỉ cần thêm vài từ như “bạn ơi”, “giúp mình nhé”, “khi nào tiện” cũng đủ khiến cuộc trò chuyện dễ chịu hơn rất nhiều.

Sự tinh tế đôi khi không nằm ở điều lớn lao, mà nằm ở cách một người khiến người khác cảm thấy được tôn trọng trong những tương tác nhỏ nhất.

Seen rất lâu nhưng lại online liên tục

Nhiều người cho rằng chuyện trả lời chậm là bình thường vì ai cũng bận. Điều đó hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, có một kiểu hành xử khiến người khác khó chịu hơn cả việc trả lời chậm: online liên tục nhưng cố tình im lặng quá lâu với những tin nhắn cần phản hồi.

Trong nhiều trường hợp, chỉ cần một câu trả lời ngắn như “Mình đang bận, lát rep nhé” cũng đủ để đối phương cảm thấy được tôn trọng. Nhưng việc im lặng kéo dài trong khi vẫn tương tác ở khắp nơi khác dễ tạo cảm giác bị xem nhẹ hoặc thiếu thành ý trong giao tiếp.

Người tinh tế hiểu rằng không phải lúc nào cũng cần trả lời ngay lập tức, nhưng nên cho đối phương một tín hiệu rõ ràng thay vì để họ chờ đợi trong mơ hồ.

Thích “thả bom” tin nhắn liên tục khi người khác chưa trả lời

Có những người cứ thấy đối phương chưa rep là bắt đầu nhắn dồn dập như “??? , “Ủa?” , “Đâu rồi?” , “Sao không trả lời?” , “Online mà?” . Kiểu nhắn tin này dễ khiến người khác cảm thấy bị thúc ép và mất không gian cá nhân. Không phải ai cũng có thể phản hồi ngay lập tức, đặc biệt trong giờ làm việc hoặc khi đang có việc riêng.

Một người có EQ cao thường hiểu rằng ai cũng có nhịp sống riêng. Họ biết chờ đợi và không biến cuộc trò chuyện thành áp lực cho người khác. Việc liên tục thúc ép phản hồi đôi khi không cho thấy sự quan tâm, mà lại phản ánh sự thiếu kiên nhẫn và thiếu tinh tế trong cách giao tiếp.

Hay kể lể tiêu cực nhưng không quan tâm cảm xúc đối phương

Chia sẻ cảm xúc là điều bình thường. Tuy nhiên, có người gần như chỉ nhắn tin để than vãn, trút năng lượng tiêu cực hoặc kể hết mọi drama trong ngày mà không để ý xem đối phương có đang sẵn sàng lắng nghe hay không.

Điều này đặc biệt dễ khiến các mối quan hệ trở nên mệt mỏi theo thời gian. Bởi giao tiếp là sự trao đổi hai chiều, không phải nơi để một người liên tục “xả cảm xúc” còn người kia chỉ âm thầm tiếp nhận.

Người tinh tế thường biết quan sát phản ứng của đối phương, biết khi nào nên chia sẻ và khi nào nên dừng lại. Họ hiểu rằng sự đồng cảm không đồng nghĩa với việc người khác phải luôn có trách nhiệm “gánh” cảm xúc cho mình.

Thường xuyên nhắn kiểu mỉa mai, cà khịa rồi bảo “đùa thôi”

Không ít người có thói quen nói những câu khiến đối phương chạnh lòng rồi ngay sau đó thêm một câu “đùa thôi mà”, “nhạy cảm quá vậy”, “có gì đâu”. Ví dụ như:

- Lương vậy mà cũng sống được hả?

- Ủa tưởng bạn thông minh lắm?

Dù được ngụy trang dưới dạng hài hước, kiểu giao tiếp này dễ khiến người khác cảm thấy bị đánh giá, bị soi xét hoặc bị tổn thương âm thầm. Sự tinh tế nằm ở việc biết giới hạn của trò đùa và hiểu rằng không phải ai cũng thấy thoải mái với kiểu “cà khịa thân thiết”.

Một người thật sự khéo léo sẽ khiến người khác bật cười mà không phải đánh đổi bằng cảm giác khó xử của ai đó.

Nhiều người thường đánh giá EQ qua cách cư xử ngoài đời mà quên mất rằng cách nhắn tin cũng phản ánh rất rõ mức độ tinh tế của một người. Từ việc biết chờ phản hồi, biết lựa lời, biết tôn trọng thời gian và cảm xúc của đối phương… tất cả đều thể hiện khả năng giao tiếp và sự thấu cảm.

Không ai hoàn hảo trong giao tiếp và ai cũng có lúc vô tình nhắn tin khiến người khác khó chịu. Nhưng người tinh tế thường biết quan sát, điều chỉnh và đặt mình vào vị trí đối phương trước khi bấm nút gửi.

Bởi đôi khi, một mối quan hệ không rạn nứt vì những chuyện lớn, mà bắt đầu từ cảm giác “nói chuyện với người này thật mệt” qua từng tin nhắn nhỏ mỗi ngày.