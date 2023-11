Netizen tranh cãi về 3 vị cố vấn show Đạp gió: Chưa đủ trình để đánh giá cả 30 chị đẹp

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng tiếp tục chứng tỏ sức hút của mình ở tập 2. Trong tập này, số lượng sân khấu trình diễn của các Chị đẹp rất nhiều khiến khán giả thích thú dõi theo, “mổ xẻ” từng màn trình diễn chào sân của các nữ nghệ sĩ trên 30 tuổi. Tuy nhiên, sau khi tập 2 lên sóng, không khó để thấy khán giả xem show bắt đầu có làn sóng trái chiều, hướng sự chỉ trích đến 3 vị cố vấn của chương trình. Chuyện gì đã xảy ra?

Hội đồng cố vấn - 3 vị giám khảo trực tiếp nhận xét 30 chị đẹp gồm nhà báo Trần Hồng Hà, đạo diễn Trần Thành Trung, giám đốc sáng tạo Denis Đặng. Trong đó đạo diễn Trần Thành Trung nổi tiếng nhất với cương vị quản lý của “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà; anh cũng giữ vị trí giám đốc một công ty giải trí lớn của Vbiz từng tổ chức nhiều sự kiện nghệ thuật. Denis Đặng hiện tại cũng là một trong những giám đốc sáng tạo hàng đầu của Vbiz với phong cách thực hiện các sản phẩm độc lạ rất riêng, kết hợp giữa yếu tố truyền thống Á Đông với hiện đại. Nhà báo Trần Hồng Hà hiện giữ chức vụ Phó Trưởng ban Văn nghệ của Đài Truyền hình Việt Nam.

3 cố vấn Trần Thành Trung - Trần Hồng Hà - Denis Đặng.

Tất nhiên, khán giả không phủ nhận sự cống hiến và tài năng của cả ba cho nền nghệ thuật nước nhà, cũng như năng lực chuyên môn. Những nhận xét của cả ba khi dành cho các chị đẹp thuộc lứa “hậu bối” như Diệu Nhi, Lan Ngọc, Hương Ly,... tương đối công tâm với điểm số không gây tranh cãi quá nhiều. Tuy nhiên, dàn cố vấn vẫn vấp phải tranh cãi trước sân khấu của MLee. Cụ thể, phần đông khán giả cho rằng sân khấu của MLee được dàn dựng ấn tượng nhất nhì suốt từ đầu chương trình đến giờ tuy nhiên điểm số cô nhận về gần như chót bảng. Lý do liên quan đến giọng hát live của MLee. Điều này khiến khán giả xem show bức xúc khi ở format gốc của Trung Quốc, các giám khảo đều chấm điểm dựa trên cả tiêu chí giọng hát, dàn dựng, vũ đạo,... trong khi ở phiên bản Việt Nam, các cố vấn lại cho điểm thấp một sân khấu được đầu tư công phu với lý do về giọng hát live.

Tiết mục của MLee gây tranh cãi vì điểm quá thấp?

Không khó để thấy vẫn có sự “cả nể” nhất định khi các cố vấn chấm điểm các “chị đẹp”, nhất là ở sân khấu của Hồng Nhung. Ban cố vấn cho điểm diva Hồng Nhung gần như tuyệt đối (88 điểm - nằm trong top đầu) song cộng đồng mạng lại không nghĩ vậy. Rất nhiều ý kiến đánh giá phần trình diễn của “cô Bống” bị nặng nề, phát âm tiếng Anh nhấn nhá quá nhiều tạo tổng thể mệt mỏi. Các ý kiến phản đối cho rằng Hồng Nhung đã “phá” tinh thần nhẹ nhàng, bay bổng của ca khúc gốc Fly Me To The Moon.

Nên nhớ, dàn thí sinh - “chị đẹp” năm nay có thể xem là “khủng” nhất từng có trong lịch sử các show truyền hình thực tế ở Việt Nam. 2 trên 4 diva đều có mặt: diva Hồng Nhung và diva Mỹ Linh, là trường hợp gần như duy nhất từng ghi nhận. Thu Phương cũng là một giọng ca đẳng cấp từng được không ít giới chuyên môn xem là diva thứ 5 của Việt Nam. Lệ Quyên là “Nữ hoàng phòng trà” được nhiều thế hệ mến mộ. Nhiều chị đẹp có tuổi nghề kì cựu như Đoan Trang, Thanh Ngọc, Lưu Hương Giang. Nhiều giọng ca cực “khủng” đến từ Uyên Linh, Phương Vy, Giang Hồng Ngọc,...

Có chăng sự "cả nể" Hồng Nhung?

Như chị đẹp Hồng Nhung từng nửa đùa nửa thật khi tuyên bố trên sóng chương trình: “Tên tuổi chị mà còn cần phải giới thiệu à?” - chứng tỏ cô Bống rất ý thức được sự nổi tiếng mang tầm quốc dân của mình. Thì ngược lại, vấn đề ở đây nằm ở việc 3 vị cố vấn - giám khảo là những tên tuổi tuy nổi danh nhưng lại không phải những tên tuổi được đông đảo khán giả đại chúng biết lên, chủ yếu vẫn là nổi danh trong nội bộ giới chuyên môn, không phải hỏi ai cũng biết. Họ cũng là những người làm việc đa phần ở phía sau sân khấu và chỉ thực sự nổi tiếng trong lĩnh vực của riêng họ.

Đứng trước hào quang quá sáng của các “chị đẹp”, dàn cố vấn dù chuyên môn cao song vẫn tỏ rõ sự thua thiệt, chưa đủ để “át vía” những chị đẹp đã thành danh từ lâu. Bằng chứng khi gặp gỡ các “chị đại”, họ gần như hoàn toàn bị chi phối bởi nữ nghệ sĩ kì cựu này, để cho họ làm chủ cuộc chơi. Điều này không dưới 1 lần dẫn đến những quyết định điểm số sai lầm, khiến khán giả của chương trình cảm thấy phẫn nộ như đã đề cập ở trên.

Với việc đã mời được dàn “chị đẹp” khủng đến vậy, phía NSX nếu có thể mời vào vị trí cố vấn chuyên môn những nghệ sĩ thực sự nổi tiếng mang tầm “quốc dân”, lại có thâm niên cao trong nghề, thậm chí “thét ra lửa” không nề hà trước các “chị đại”,... thì có lẽ khán giả sẽ có một trải nghiệm trọn vẹn hơn, các kết quả cũng sẽ khách quan hơn.