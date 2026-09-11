Netizen trầm trồ trước sự kỹ tính và chu đáo của mẹ bỉm Ngô Thanh Vân khi chuẩn bị hành trang cho bé Gạo bay 16 tiếng về Na Uy

Lần đầu tiên cùng con gái nhỏ thực hiện chuyến bay dài 16 tiếng về thăm quê nội tại Na Uy, nữ diễn viên Ngô Thanh Vân khiến các mẹ bỉm sữa phải trầm trồ thán phục trước độ chu toàn và cẩn thận của mình. Không chỉ đơn thuần là soạn hành lý, từng món đồ được cô chuẩn bị đều đong đầy tình yêu thương và sự tinh tế của một người mẹ hiện đại. Dưới phần bình luận, hàng loạt cư dân mạng đã để lại những lời khen ngợi "có cánh", đồng thời bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với tâm lý "mang cả căn nhà theo con" của những người làm mẹ.

Hành trình 16 tiếng về Na Uy của bé Gạo và sự chuẩn bị tỉ mỉ của mẹ Ngô Thanh Vân

Làm mẹ lần đầu luôn đi kèm với vô số cảm xúc bỡ ngỡ, và thử thách lớn nhất đối với các mẹ bỉm sữa chính là những chuyến đi xa cùng con nhỏ. Mới đây, nữ diễn viên nổi tiếng Ngô Thanh Vân đã khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi chia sẻ đoạn video ghi lại quá trình cô tất bật soạn vali để chuẩn bị cho bé Gạo về thăm quê nội tại Na Uy. Chuyến đi này có một dấu mốc vô cùng đặc biệt được chính cô hé lộ: "Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân lần đầu tiên bay chuyến bay 16 tiếng".

Nguồn: Ngo Thanh Van

Hiểu được sự bận rộn và nỗi lo lắng của các ông bố bà mẹ khi phải di chuyển đường dài cùng con nhỏ, Ngô Thanh Vân đã hào hứng mở đầu video bằng những lời chia sẻ rất gần gũi: "Hôm nay cùng mẹ Vân soạn đồ đi bay về Na Uy, một chuyến bay rất dài cho bé một tuổi. Gạo có hai quê mẹ, quê mẹ đầu tiên là Trà Vinh, quê mẹ thứ hai là bay 16 tiếng Na Uy. Đây là đồ mà mẹ chuẩn bị cho hai tuần lễ". Sự chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết nhỏ đã thể hiện trọn vẹn tình yêu thương vô bờ bến của cô dành cho thiên thần nhỏ của mình.

Vì Na Uy đang bước sang mùa thu với thời tiết lạnh hơn hẳn so với Việt Nam, việc lựa chọn trang phục cho bé Gạo đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng và khoa học. Ngô Thanh Vân chia sẻ về cách cô phân loại quần áo trong các túi zip chuyên dụng: "Ở Na Uy là đang mùa thu rồi, nên soạn đồ thì mình phải soạn đồ lạnh lên, phần này nó hơi bận chút xíu so với vào mùa hè thì nó sẽ ít đồ hơn".

Cô đã chuẩn bị đầy đủ các loại trang phục cần thiết cho con gái cưng trong suốt hai tuần lưu trú:

- Trang phục hàng ngày: Ba đôi giày thời trang (gồm giày búp bê dịu dàng, giày thể thao năng động và giày tập đi), áo thun thoáng mát, quần sọc ngắn cho những lúc ở trong nhà. Băng đô, yếm, bao tay, tất được cất gọn trong một túi.

- Đồ giữ ấm chuyên dụng: Các loại áo khoác dày, áo choàng, áo ấm chống mưa gió và quần áo dài tay để bảo vệ sức khỏe của bé trước cái lạnh của trời Âu.

Nguồn: Ngo Thanh Van

- Vật dụng vệ sinh cá nhân: Viên giặt quần áo chuyên dụng an toàn cho trẻ nhỏ, nước rửa bình sữa, hai chai dầu tắm mini version to go nhỏ gọn tiện lợi mang theo cùng với chiếc bệ bồn cầu du lịch thông minh, khăn tắm, khăn sữa để đảm bảo vệ sinh tối đa cho bé trong suốt hành trình. Thêm vào đó, còn có bồn tắm phiên bản đi du lịch. Và đương nhiên không thể thiếu được các vật dụng của bình sữa, vệ sinh bình sữa, kéo cắt đồ ăn dặm; dây phơi đồ phiên bản du lịch,... Chưa kể, mẹ Vân cũng chuẩn bị rất nhiều tã cho 14 ngày.

Nguồn: Ngo Thanh Van

Đối với chuyến bay kéo dài tận 16 tiếng đồng hồ, việc chuẩn bị đồ ăn vặt và thuốc men dự phòng là yếu tố sống còn để giữ cho bé Gạo luôn thoải mái, ngoan ngoãn và không bị quấy khóc.

Nguồn: Ngo Thanh Van

Ngô Thanh Vân đã chuẩn bị một cuốn sổ đựng thuốc đa năng với các ngăn kéo trong suốt được phân loại cực kỳ khoa học. Cô giới thiệu chi tiết từng loại thuốc bên trong: "Thuốc men đầy đủ hơn ở đây, tất cả những gì liên quan tới tiêu hóa, tất cả những gì liên quan tới hạ sốt, muỗi đốt và côn trùng cắn... ho, mũi mắt, tất cả những vết bỏng và cắt ở đây". Cô còn cẩn thận chuẩn bị sẵn gạc hạ sốt, xi lanh uống thuốc chuyên dụng cùng bộ cắt móng tay để xử lý mọi tình huống phát sinh ngay tức thời.

Nguồn: Ngo Thanh Van

Bên cạnh đó, "tủ đồ ăn vặt" của bé Gạo cũng khiến nhiều người trầm trồ vì sự phong phú và đầy đủ dinh dưỡng. Từ những thanh bánh snack giòn rụm không mùi vị, bánh nhân chuối, nhân dâu tây thơm ngon cho đến các loại viên sữa chua nhỏ, nước uống trái cây tươi, sữa chua ăn liền và hai bình bánh ăn dặm quen thuộc. Tất cả đều là những món ăn yêu thích giúp bé giải khuây, đỡ nhàm chán và nạp năng lượng trong suốt chặng bay dài mệt mỏi.

Nguồn: Ngo Thanh Van

Để chuyến đi đến Na Uy diễn ra suôn sẻ và hạn chế tối đa sự quấy khóc của trẻ nhỏ, Ngô Thanh Vân không quên mang theo các món đồ chơi và thiết bị công nghệ hỗ trợ đắc lực:

- Máy nghe nhạc và kể chuyện Yoto phiên bản du lịch: Nơi lưu giữ những câu chuyện cổ tích và bài hát quen thuộc hằng ngày giúp bé Gạo dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

- Đồ đo nhiệt độ phiên bản cảm ứng du lịch Mom Cozy: Giúp kiểm soát thân nhiệt cho bé mọi lúc mọi nơi, phòng ngừa các vấn đề sức khỏe khi thay đổi thời tiết đột ngột.

- Ghế ngồi trên lưng và võng du lịch thông minh: Các phụ kiện tiện ích giúp việc di chuyển và nghỉ ngơi của hai mẹ con trở nên linh hoạt và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nguồn: Ngo Thanh Van

Mẹ Vân nhận "cơn bão" lời khen từ netizen

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, phần bình luận đã nhanh chóng ngập tràn trong "bão" lời khen ngợi từ cộng đồng mạng, đặc biệt là từ các mẹ bỉm sữa những người thấu hiểu hơn ai hết sự vất vả khi đưa con nhỏ đi xa. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự thán phục trước sự chu toàn và cẩn thận của nữ diễn viên.

Một tài khoản đã hài hước thốt lên rằng: "Ui chu choa, mẹ Vân chuẩn bị kĩ hết phần người ta rồi haha". Câu nói vui này nhanh chóng nhận được hàng loạt lượt đồng tình bởi quả thực, sự chuẩn bị của Ngô Thanh Vân quá đỗi chi tiết, từ quần áo, đồ dùng cá nhân, tủ thuốc y tế cho đến các món ăn vặt quen thuộc của bé.

Đồng quan điểm đó, 1 mẹ cũng chia sẻ góc nhìn vô cùng thực tế của những người làm mẹ: "Tất cả bà mẹ đều như c Vân, đi như là rinh cả nhà thu nhỏ theo, thà dư còn hơn thiếu, cần là có, ko fai lăn tăn đi mua". Quả thực, tâm lý "mang cả căn nhà đi theo con" là nỗi lòng chung của bất kỳ người mẹ nào khi đưa con nhỏ bước chân lên máy bay, và Ngô Thanh Vân cũng không nằm ngoài sự cẩn thận đó.

Không chỉ dừng lại ở những lời khen trầm trồ, đoạn video còn khơi gợi sự đồng cảm mạnh mẽ từ những người đi trước. Một mẹ xúc động bình luận: "Mẹ Vân chu đáo quá! Mình 2 con nhưng cứ quên cái này cái kia suốt mỗi khi cả ngà đi đâu xa! Có con nhỏ cực lắm, lớn lên đồ sẽ sẽ gọn hơn". Sự chia sẻ chân thành này cho thấy rằng đằng sau sự hào nhoáng của nghệ sĩ cũng là một người mẹ bỉm sữa bình dị, luôn lo lắng chu đáo từng chút một cho sự an toàn và thoải mái của con yêu.

Bên cạnh đó, cũng có người để lại những dòng cảm nhận rất tinh tế: "Hành trang mẹ Gạo chuẩn bị rất cẩn thận ( tự thấy bản thân mình hơi yếu kém khi xưa nuôi con) nàng Gạo cũng tích cực& có vẻ rất háo hức với chuyến về Na Uy rồi, mẹ gạo thường xuyên cập nhật hành trình cho mọi người nhen!". Những lời nhắn gửi này không chỉ là sự công nhận dành cho sự kỹ tính của Ngô Thanh Vân mà còn thể hiện tình cảm yêu mến mà khán giả dành cho gia đình nhỏ của cô.

Những chia sẻ chân thành và thực tế của Ngô Thanh Vân không chỉ mang tính giải trí mà còn cung cấp một cẩm nang vô cùng hữu ích, thiết thực cho các ông bố bà mẹ đang có dự định đưa con nhỏ đi du lịch xa, đặc biệt là các chuyến bay quốc tế kéo dài. Chuyến bay đầu đời của bé Gạo chắc chắn sẽ là một khởi đầu tuyệt vời cho chuyến hành trình khám phá thế giới rộng lớn bên cạnh người mẹ tài năng, tâm huyết và chu đáo của mình.