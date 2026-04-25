Tóc Tiên livestream: "4 tháng qua có quá nhiều chuyện xảy ra"

Tóc Tiên là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ hoạt động mạng xã hội, thoải mái tương tác với netizen và luôn để ý những bình luận của cộng đồng mạng. Từ sau khi ly hôn Touliver, nữ ca sĩ đối diện với nhiều lời bàn tán, tin đồn nhưng cô luôn nhanh chóng lên tiếng làm rõ. Mới đây, Tóc Tiên có buổi livestream vừa 1 mình ăn bánh đón sinh nhật sớm vừa trò chuyện với người hâm mộ. Nữ ca sĩ thẳng thắn thừa nhận 4 tháng qua có quá nhiều thay đổi trong cuộc sống. Thời điểm 4 tháng cũng trùng khớp với thời gian cô đăng thông báo xác nhận ly hôn.

Cụ thể, Tóc Tiên nói trên livestream: "4 tháng qua Tóc Tiên có quá nhiều câu chuyện xảy ra, quá nhiều bước ngoặt, quá nhiều sự kiện mà bản thân Tiên phải mất một thời gian để quen với những sự thay đổi đó".

Nữ ca sĩ còn giải mã hình xăm trên người và tiết lộ đang chấp nhận với những diễn biến trong cuộc sống. Tóc Tiên chia sẻ thêm: "Có những cái sắp xếp rất lạ mà tôi vẫn hay nói là do sắp xếp của vũ trụ. Có những cái chuyện lẽ ra nó sẽ xảy ra nhưng nó lại không xảy ra, nhưng nó lại dẫn đến những sự kiện ra. Tôi vẫn hay nói với mọi người tôi là người rất tin vào sự sắp đặt của vũ trụ. Giống như Tiên xăm đây nè: "Everything happens for a reason"(Bất kì điều gì xảy ra trên đời đều có lý do). 4 tháng đầu năm này, tôi đã có nhiều tín hiệu như vậy, mong là 1/3 tiếp theo của năm nay sẽ trộm vía ok".

Tháng 1/2026, Tóc Tiên thông báo ly hôn với Touliver sau 1 thập kỷ gắn bó. Thời điểm đó, tin tức này gây xôn xao dư luận, nhiều người tiếc nuối cho cuộc hôn nhân ngỡ như "cổ tích" của cả hai. Hậu tan vỡ, Tóc Tiên dọn ra chung cư sinh sống, Touliver cũng đã bán căn biệt thự chung của cả hai và kín tiếng hơn trong cuộc sống riêng tư.

Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ duy trì sự xuất hiện đều đặn, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, thời trang và công việc theo cách nhẹ nhàng, có chọn lọc. Không còn nhắc nhiều đến chuyện tình cảm, Tóc Tiên tập trung vào bản thân, bạn bè và những trải nghiệm cá nhân, toát lên hình ảnh một người phụ nữ độc lập. Đáng chú ý, cô cũng trở nên thẳng thắn hơn khi đối diện với các ý kiến trái chiều, sẵn sàng phản hồi nhưng vẫn giữ được sự tiết chế.

Cách đây không lâu, Tóc Tiên cho biết cuộc sống hiện tại mới khiến cô được là chính mình. Song song đó, Tóc Tiên khẳng định không cố tỏ ra mình ổn mà chỉ đang tận hưởng "di chứng ngọt ngào của sự tan vỡ". Không dừng lại ở đó, Tóc Tiên còn chia sẻ thêm về việc chăm sử dựng mạng xã hội: "Sao em không nghĩ là dạo này em 'quan tâm' chị nhiều hơn, chứ trước giờ chị luôn đăng mạng xã hội như vậy. Đợt dịch còn đăng mấy chục story mỗi ngày, và bikini thì luôn khoe dáng mỗi độ hè sang. Xin cảm ơn các bạn đã yêu thương chị hơn".

Sau khi con gái tan vỡ, bố của Tóc Tiên viết tâm như nhắn nhủ. Thay vì chia sẻ trực tiếp hay đề cập thẳng đến của Tóc Tiên, ông đăng tải một bài thơ với tiêu đề “Thơ gửi con gái”. Nội dung bài viết không nhắc cụ thể đến biến cố, nhưng lại chứa đựng nhiều lời dặn dò sâu sắc về cách sống, cách đối diện với cuộc đời và những giá trị gia đình. Trong bài thơ, bố Tóc Tiên nhắc lại hành trình trưởng thành của con gái từ khi còn nhỏ, được học hành, rèn luyện và luôn cố gắng trong mọi lĩnh vực. Xen kẽ đó là những lời nhắn nhủ sống có trách nhiệm, biết yêu thương, bao dung và không ngừng học hỏi. Đáng chú ý, nhiều câu thơ mang màu sắc chiêm nghiệm, như một lời động viên tinh thần trong giai đoạn nhiều biến động.

