Netizen Hàn giận dữ, chỉ trích dàn sao Running Man như đang "quấy rối tình dục" 1 nữ diễn viên

Trong tập mới nhất của Running Man, dàn diễn viên phim Dynamite Kiss đã đến làm khách mời để quảng bá cho bộ phim. Tuy nhiên 1 trò chơi mà nữ chính Ahn Eun Jin tham gia hiện đang nhận phải sự chỉ trích gay gắt từ người xem, họ cho rằng trò chơi này không phù hợp và mang tính quấy rối tình dục.

Cụ thể, "trò chơi hôn nhau" yêu cầu thành viên Yang Se Chan bịt mắt nhận nụ hôn từ "mafia" và đoàn xem người đó là ai (Yoo Jae Suk, Choi Daniel, Ji Suk Jin, Haha, Ahn Eun Jin). Luật chơi yêu cầu nụ hôn phải ở trên mặt hoặc trán của Yang Se Chan, và nụ hôn phải để lại dấu son môi.

Yang Se Chan phải đoán xem ai hôn anh

Yang Se Chan đặc biệt tỏ ra hào hứng trước ý tưởng được Ahn Eun Jin hôn: "Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô ấy hôn tôi. Tôi rất thích điều đó. Tôi hy vọng môi tôi hôm nay vẫn ổn. Một lần nữa, tôi không sao nếu để nụ hôn ở trên môi! Tôi sẵn sàng". Tuy nhiên, sau khi "Mafia" đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên trán Yang Se Chan, anh đã vô cùng sửng sốt. Không thể đoán được là ai, nam danh hài đã yêu cầu mọi người hôn mình để so sánh dấu son môi.

Còn Ahn Eun Jin thì vô cùng bất ngờ khi biết mình thực sự phải hôn ai đó trong chương trình. Ji Suk Jin như "đổ thêm dầu vào lửa" khi cá Yang Se Chan cố làm mọi cách để được Ahn Eun Jin hôn. Kim Jong Kook huých nữ diễn viên, khích lệ cô hôn Yang Se Chan như đang diễn xuất. Cuối cùng, mỹ nhân My Dearest đành hôn lên cánh tay Yang Se Chan. Nam danh hài vẫn chưa dừng lại tại đây, anh và Haha muốn Ahn Eun Jin tiếp tục phải hôn vào trán.

Ahn Eun Jin vô cùng bối rối khi biết phải hôn ai đó

Kim Jong Kook động viên cô coi như đây là đóng phim

Còn Yang Se Chan, Haha thì muốn Ahn Eun Jin hôn lại

Sau khi chương trình lên sóng, khán giả đã vô cùng phẫn nộ cách dàn cast dồn ép Ahn Eun Jin phải hôn Yang Se Chan. Hàng trăm bình luận xuất hiện chỉ trích các thành viên Running Man có hành vi "quấy rối tình dục" trắng trợn.

Dường như cách làm chương trình này đã quá lạc hậu vào năm 2025: "Thật là kinh khủng", "Họ vẫn chơi những trò chơi nửa vời này vào năm 2025 sao?", "Bạn biết đấy, mọi người đã chỉ trích ngành công nghiệp phim Hàn Quốc vì quá thiên về nam giới. Nhưng tôi nghĩ ngành giải trí Hàn Quốc còn tệ hơn", "Mọi người mất trí rồi sao? Đây có thực sự là chương trình phát sóng năm 2025 không?", "Tôi còn sốc hơn nữa vì nhà sản xuất chính của chương trình này là một phụ nữ", "Sao lại cứ liên tục ép buộc cô ấy phải hôn vậy", "Sao lại thế này? Họ có thể làm nhiều thứ hay hơn nhiều… như hôn nhau trên giấy, dùng sticker hình môi, hay bất kỳ trò chơi nào liên quan đến hôn nhau. Thế này là tệ nhất. Chỉ nhìn ảnh chụp màn hình thôi cũng thấy khó chịu rồi"...

Hiện tại, làn sóng phẫn nộ trước trò chơi của các thành viên Running Man vẫn chưa dừng lại, chiếm sóng khắp các trang mạng xã hội Hàn Quốc. Ekip chương trình cũng chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về sự việc tranh cãi này.

Khán giả chỉ trích, cho rằng Ahn Eun Jin bị "quấy rối tình dục" trắng trợn

Ahn Eun Jin sinh năm 1991, là nữ diễn viên tài năng người Hàn Quốc, nổi tiếng với khả năng diễn xuất đa dạng, tự nhiên và chuyển đổi linh hoạt giữa các thể loại, từ hài hước đến chính kịch sâu lắng. Cô bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu nhạc kịch và nhanh chóng tạo được dấu ấn trên màn ảnh nhỏ.

Vai diễn bước ngoặt giúp Ahn Eun Jin được công chúng biết đến rộng rãi là bác sĩ nội trú Chu Min Ha đáng yêu và kiên trì trong series đình đám Hospital Playlist (2020-2021). Sau đó, cô tiếp tục khẳng định vị thế của mình qua các vai chính phức tạp và đầy cảm xúc trong The Good Bad Mother (2023) và bộ phim cổ trang thành công vang dội My Dearest (2023), giúp cô trở thành một trong những gương mặt được yêu thích và săn đón hàng đầu của truyền hình Hàn Quốc hiện nay.

Ahn Eun Jin là gương mặt được yêu thích ở làng điện ảnh Hàn Quốc

Nguồn: Koreaboo