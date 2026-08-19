Nền tảng fandom đứng sau BIGBANG, G-DRAGON về Việt Nam: Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI đã có "nhà chính thức" cho fan

Ngày 18/8 tại TP.HCM, MMusic công bố hợp tác công nghệ chiến lược với b.stage, nền tảng FanTech thuộc bemyfriends của Hàn Quốc, đồng thời ra mắt mfan, nền tảng fandom do MMusic xây dựng và vận hành cho nghệ sĩ Việt. Woo-seok Seo, CEO bemyfriends, có mặt tại sự kiện.

Nền tảng quen thuộc với fan Kpop

Trong thỏa thuận này, b.stage giữ vai trò đối tác công nghệ, còn MMusic là bên độc quyền khai thác các giải pháp của b.stage tại Việt Nam và chịu trách nhiệm bản địa hóa chúng cho nghệ sĩ, fandom trong nước. Đây là điểm khiến câu chuyện khác với những lần hợp tác truyền thông thường thấy trong ngành giải trí: thứ được chuyển giao không phải một chiến dịch, mà là bộ khung kỹ thuật để vận hành cộng đồng người hâm mộ ở quy mô thương mại, thứ mà thị trường Việt Nam gần như chưa có phiên bản nội địa nào đủ hoàn chỉnh.

b.stage không xa lạ với người theo dõi nhạc Hàn. Đây là nơi G-DRAGON, TAEYANG, DAESUNG, INFINITE hay D.O. đặt cộng đồng chính thức của mình, bên cạnh những cái tên ngoài âm nhạc như đội tuyển T1 của Faker và cầu thủ Son Heung-min. Tháng 4/2026, đúng dịp kỷ niệm 20 năm debut, BIGBANG cũng mở fan community trên nền tảng này, dùng làm nơi công bố thông tin và quyền lợi liên quan đến tour diễn toàn cầu sắp tới.

Điều đáng chú ý hơn là hướng đi của công ty mẹ. Cuối năm 2025, bemyfriends hoàn tất việc mua lại Dreamus Company, đơn vị vận hành nền tảng streaming FLO tại Hàn Quốc. Nghĩa là đối tác mà MMusic chọn không chỉ nắm phần cộng đồng người hâm mộ, mà còn nắm cả khâu phát hành, streaming và hạ tầng biểu diễn, tức gần như toàn bộ vòng đời của một sản phẩm âm nhạc.

Về phía Việt Nam, MMusic là đơn vị đứng sau GENFest, GENFest Presents MBillion và Mở-Mind Unitour, cùng nhiều dự án âm nhạc, live event và fan experience trong 5 năm qua. Công ty từng đồng hành với Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD và Low G, và mfan là bước đi đưa họ từ mảng tổ chức, sản xuất sang mảng hạ tầng.

Khi fandom không còn nằm nhờ trên nền tảng của người khác

Suốt nhiều năm, cộng đồng người hâm mộ nghệ sĩ Việt gần như chỉ tồn tại trên group Facebook, fanpage hoặc các fanclub tự phát. Cách vận hành đó có sức sống riêng, nhưng đi kèm một điểm yếu ít khi được nói tới: Nghệ sĩ không sở hữu dữ liệu của chính cộng đồng mình, cũng không kiểm soát được việc thông tin có đến tay fan hay không, vì tất cả đều phụ thuộc vào thuật toán phân phối của bên thứ ba. Một thông báo quan trọng có thể chìm nghỉm chỉ vì hôm đó nền tảng ưu tiên nội dung khác.

mfan được xây dựng để giải quyết đúng chỗ đó. Thay vì giúp nghệ sĩ có thêm người theo dõi ở nơi khác, nền tảng hướng tới việc tạo một "ngôi nhà chính thức", nơi cộng đồng, hội viên, nội dung, sản phẩm và các trải nghiệm thực tế nằm chung một chỗ, và nghệ sĩ trực tiếp giữ mối quan hệ với người hâm mộ của mình.

Nền tảng này thực ra đã chạy thử tại Việt Nam từ năm 2025, được triển khai cùng khoảng mười nghệ sĩ và IP, trong đó có Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD và Low G, trước khi chính thức ra mắt rộng rãi.

Trần Bảo Trang, Head of MMusic, cho rằng hành trình của một nghệ sĩ hiện đã mở rộng rất xa so với việc chỉ phát hành âm nhạc, bao gồm concert, sản phẩm dành cho người hâm mộ, hội viên, trải nghiệm trực tiếp và những dự án mang dấu ấn riêng. "Khi đó, cộng đồng người hâm mộ không chỉ là một nhóm khán giả tạo ra sự tương tác, mà trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của sự nghiệp nghệ sĩ", chị chia sẻ.

Ở góc nhìn của đối tác Hàn Quốc, Woo-seok Seo nói rằng fandom trên phạm vi toàn cầu đã vượt xa vai trò của một nhóm khán giả để trở thành tài sản chiến lược của nghệ sĩ, và chính những cộng đồng gắn kết cùng dữ liệu hình thành từ tương tác liên tục mới là thứ nghệ sĩ thực sự sở hữu.

Đó cũng là điều thị trường Việt Nam đang thiếu. Concert nội địa đã chạm được quy mô vài chục nghìn khán giả, merchandise bán hết trong vài phút, nhưng phần lớn dữ liệu và mối quan hệ vẫn nằm ở nền tảng của người khác. Việc một công ty trong nước bắt đầu xây hạ tầng riêng cho fandom, dù còn ở giai đoạn đầu, là dấu hiệu cho thấy ngành giải trí Việt đang nghĩ xa hơn từng dự án đơn lẻ.