Nên kinh doanh online mặt hàng gì nếu bạn có vốn 20 triệu?

Với những người mới khởi nghiệp kinh doanh, việc sở hữu vốn ít là điều có thể dễ dàng hiểu được. Với 20 triệu tiền tiết kiệm, bạn đang muốn thử kinh doanh online một món hàng nào đó. Hãy yên tâm vì với số tiền này bạn vẫn có thể thoải mái lựa chọn, nhưng điều quan trọng là cần tính toán thật chi tiết, sát sao.

1. Bán quần áo do mình tự thiết kế

Khách hàng trẻ hiện nay có xu hướng thích mặc đẹp, đặc biệt yêu thích những mẫu thiết kế độc đáo, lạ mắt, không đụng hàng. Nếu bạn là người có gu thời trang, đầu óc thẩm mỹ tốt thì khởi nghiệp bằng việc kinh doanh với mặt hàng này cũng sẽ hứa hẹn mang đến lợi nhuận lớn.

Thời gian đầu kinh doanh khi chưa có kinh nghiệm, tiền vốn ít vào khoảng 20 triệu, không có máy móc, nhân công thì bạn hãy liên hệ với xưởng may gia công để thuê. Số lượng ít từ 20 - 100 sản phẩm.

Giá may của mỗi sản phẩm sẽ dao động từ 10 - 40k tùy theo sản phẩm bạn may là váy, áo, quần cũng như độ phức tạp, cầu kỳ. Với số lượng ít, tương đương với mẫu quần áo may cũng cần hạn chế. Bạn nên chọn may từ 15 - 20 mẫu.

Thay vì tự mò tìm chất liệu vải, bao nhiêu là đủ, chi phí mua bao nhiêu sẽ hợp lý thì bạn có thể hỏi ngay xưởng thuê để họ tư vấn chính xác nhất. Bạn hãy chọn mua loại vải bán theo cân để tiết kiệm chi phí nhưng chú ý chọn mẫu có độ đẹp, độc, lạ vừa đủ để không bị trùng lặp và nâng cao chất lượng của sản phẩm.

Nên khoanh vùng số vốn đầu tư mua vải chiếm khoảng 10 triệu đồng để số tiền còn lại sẽ chi trả cho xưởng may. Nhiều xưởng có chính sách nợ tiền may và được trả dần, bạn nên cân nhắc để giúp bản thân tăng được mẫu may lên nhiều hơn, giúp đa dạng sản phẩm bán. Thời gian đầu bạn cũng có thể tự làm mẫu cho sản phẩm của mình để tiết kiệm chi phí.

Những sản phẩm tự thiết kế thường chưa có tiếng, muốn tiếp cận với khách hàng bạn cần sử dụng các kênh bán hàng online hiệu quả như Facebook, Instagram, các sàn thương mại điện tử lớn,...

Giá bán những bộ quần áo bạn có thể bán dao động trong khoảng từ 120.000 - 200.000 đồng, lãi gấp đôi so với tiền vốn để đủ kinh phí duy trì, phát triển.

Nếu sản phẩm của bạn thực sự đẹp, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng thì bạn hoàn toàn có thể thu lãi hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

2. Bán ốp và phụ kiện điện thoại

Ở thời điểm hiện tại, hầu hết mọi người đều sở hữu cho bản thân một chiếc điện thoại smartphone. Nhu cầu sử dụng lớn chính là miếng mồi ngon cho bạn đầu tư. Tuy nhiên, thị trường cũng rất nhiều cửa hàng kinh doanh mặt hàng này nên sức cạnh tranh là rất lớn.

Với số tiền này, bạn nên dành ra 5 triệu để học hỏi về các kỹ năng tư vấn, dán màn hình, lắp đặt các loại ốp. Dùng thêm 10 triệu để mua phụ kiện và một số đồ dùng phục vụ cho công việc. Việc lựa chọn các mẫu phụ kiện cần đáp ứng các yếu tố như đẹp, độc, lạ hoặc là các mẫu basic thời thượng. Nếu tìm được các mẫu giá rẻ, không đụng hàng với các shop khác thì càng tốt. Số tiền còn lại là 5 triệu đồng bạn để phòng trừ rủi ro.

3. Bán nước sinh tố, trà chanh

Mặt hàng nước nước như trà chanh, sinh tố là món luôn hot trong mùa hè. Đặc điểm của mặt hàng này là có thể xoay vòng nhanh nên không lo hết vốn. Những điều bạn cần làm là tìm hiểu một số địa điểm chuyên lấy hoa quả, luôn đảm bảo nguồn cung ổn định, chất lượng, giá bán phù hợp.

Các loại nước trái cây bán ra có thể phụ thuộc theo loại hoa quả của mùa vì giá bán sẽ rẻ hơn loại trái mùa. Số tiền nhập hàng trái cây là 10 triệu đồng/tháng. Thuê nhân công là 5 - 7 triệu đồng/tháng. Số tiền còn lại bạn đầu tư cho túi, cốc. Các mẫu túi cốc đẹp trên thị trường, thân thiện thường dao động từ 2,5k - 3k/sản phẩm.

4. Bán quần áo hàng thùng

Quần áo hàng thùng là mặt hàng nổi lên và được nhiều người quan tâm trong thời gian vài năm trở lại đây. Các xưởng hàng thùng, hay các chợ bán hàng thùng thường có nguồn hàng dồi dào cung cấp cho bạn. Tuy nhiên, khi lựa chọn bán quần áo hàng thùng bạn phải xác định dành thời gian đi tìm kiếm và lần mò để săn được những mẫu đẹp và độc đáo.

Bạn có thể tới các khu chuyên đồ hàng thùng, từ quần áo, túi xách, balo, giày dép,... để tìm mẫu đẹp. Mấy hàng này khi mua với giá cực rẻ chỉ từ 10k - 20k cho một món hoặc mua theo bao từ 150k - 250k/bao phông hay sơ mi tùy trọng lượng. Bạn có thể mua thêm dụng cụ về trang trí, sửa lại hoặc giặt là cho phẳng phiu, sạch sẽ là có thể bán giá gấp 2-3 lần.