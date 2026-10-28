Nên gửi tiền online hay tại quầy: Người đang muốn gửi tiết kiệm nên để ý 4 điểm này

Gửi tiết kiệm hiện nay đơn giản hơn rất nhiều so với trước. Chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng ngân hàng, khách hàng có thể mở sổ, chọn kỳ hạn, tất toán hoặc tái tục mà không cần đến quầy.

Chính vì sự thuận tiện đó, không ít người mặc định rằng gửi online luôn là lựa chọn tốt hơn. Ngược lại, một số người có khoản tiền vài trăm triệu đến vài tỷ đồng vẫn cảm thấy yên tâm hơn khi trực tiếp đến ngân hàng, nhận chứng từ và làm việc với nhân viên.

Thực tế, không có hình thức nào phù hợp với tất cả mọi người. Với khoản tiền càng lớn, điều đáng quan tâm không chỉ là "gửi ở đâu lãi cao hơn", mà còn là cách quản lý cả khoản tiền sau khi gửi.

1. Đừng chỉ nhìn mức lãi suất cao hơn

Điểm hấp dẫn nhất của tiết kiệm online thường nằm ở sự tiện lợi và mức lãi suất có thể nhỉnh hơn tại quầy ở một số kỳ hạn, tùy từng ngân hàng và từng thời điểm.

Ví dụ, với khoản tiền 1 tỷ đồng, chỉ cần chênh lệch 0,2 điểm phần trăm/năm, số tiền lãi chênh lệch lý thuyết đã vào khoảng 2 triệu đồng sau một năm.

Đây là khoản tiền đáng cân nhắc, nhưng không nên trở thành tiêu chí duy nhất.

Người gửi cần xem đồng thời kỳ hạn, điều kiện tất toán trước hạn, phương thức nhận lãi, khả năng tái tục và nhu cầu sử dụng tiền trong vài tháng tới.

Một mức lãi cao hơn nhưng buộc phải phá toàn bộ khoản tiền giữa kỳ có thể khiến lợi ích ban đầu giảm đáng kể.

Với tiền lớn, câu hỏi nên chuyển từ:

"Ngân hàng nào đang trả lãi cao nhất?"

sang:

"Khoản tiền này cần được chia thế nào để vừa có lãi, vừa không bị động?"

2. Tiền càng lớn càng không nên dồn vào một sổ

Đây mới là điểm nhiều người dễ bỏ qua.

Giả sử đang có 1 tỷ đồng và xác định chưa cần dùng trong 12 tháng, gửi toàn bộ thành một sổ kỳ hạn 12 tháng nghe có vẻ đơn giản. Nhưng nếu sau 5 tháng cần 150 triệu đồng cho việc sửa nhà, chữa xe hoặc hỗ trợ gia đình, người gửi có thể phải xử lý một khoản tiền lớn chỉ vì cần rút một phần nhỏ.

Một cách linh hoạt hơn là chia thành nhiều khoản.

Tổng tiền Có thể chia tham khảo 1 tỷ đồng 4 sổ x 250 triệu đồng 1,5 tỷ đồng 5 sổ x 300 triệu đồng 2 tỷ đồng 4 sổ x 500 triệu đồng

Không nhất thiết tất cả các sổ phải cùng kỳ hạn. Có thể giữ một phần kỳ hạn ngắn 1-3 tháng cho nhu cầu dự phòng, phần còn lại gửi 6-12 tháng để tối ưu lãi suất.

Cách này áp dụng được với cả gửi online lẫn tại quầy.

Điểm quan trọng nhất không nằm ở số lượng sổ, mà là tránh tình trạng một nhu cầu tiền nhỏ khiến cả khoản tiết kiệm lớn bị xáo trộn.

3. Gửi online tiện nhưng phải coi bảo mật như một phần của tiền gửi

Nếu gửi tại quầy, người gửi chủ yếu quan tâm tới giấy tờ, thông tin tài khoản và chứng từ.

Với tiết kiệm online, ngoài việc chọn ngân hàng và kỳ hạn, còn phải bảo vệ chính thiết bị đang sử dụng để giao dịch.

Một khoản tiết kiệm vài trăm triệu đồng được quản lý qua chiếc điện thoại thường dùng mỗi ngày đồng nghĩa người gửi cần đặc biệt cẩn thận với mật khẩu, mã OTP, đường link lạ và các cuộc gọi giả danh ngân hàng.

Nguyên tắc rất đơn giản: không cung cấp mã xác thực cho người khác; không đăng nhập từ đường link gửi qua tin nhắn lạ; không cài ứng dụng ngoài nguồn chính thức; không cho người khác điều khiển từ xa điện thoại đang dùng để giao dịch ngân hàng.

Ngoài ra, sau khi mở tiết kiệm online, nên kiểm tra đầy đủ thông tin về số tiền, kỳ hạn, lãi suất, ngày đáo hạn và phương thức tái tục.

Gửi online không có nghĩa là "bấm xong rồi quên".

Với khoản tiền lớn, càng nên hình thành thói quen kiểm tra định kỳ.

4. Tại quầy phù hợp với người cần tư vấn trực tiếp, online phù hợp với người quản lý tiền chủ động

Hai hình thức thực tế phục vụ hai nhu cầu khá khác nhau.

Người quen sử dụng ứng dụng ngân hàng, thường xuyên theo dõi dòng tiền và hiểu rõ kỳ hạn mình muốn chọn có thể thấy gửi online rất thuận tiện.

Ngược lại, người lớn tuổi, ít giao dịch điện tử hoặc sở hữu khoản tiền lớn nhưng chưa quen với các điều kiện sản phẩm có thể cảm thấy việc đến quầy trao đổi trực tiếp dễ kiểm soát hơn.

Tuy nhiên, kể cả khi gửi tại quầy, khách hàng cũng không nên giao toàn bộ việc lựa chọn cho nhân viên.

Trước khi ký, vẫn cần đọc kỹ tên sản phẩm, kỳ hạn, lãi suất, phương thức trả lãi, điều kiện rút trước hạn và các giấy tờ liên quan.

Đặc biệt cần phân biệt rõ tiền gửi tiết kiệm với những sản phẩm tài chính khác được giới thiệu tại điểm giao dịch.

Mục tiêu của người gửi tiền là bảo toàn vốn và nhận lãi ổn định thì sản phẩm được lựa chọn cũng phải phù hợp với chính mục tiêu đó.

Vậy người đang muốn gửi tiết kiệm nên chọn cách nào?

Thực tế, không nhất thiết phải chọn hoàn toàn một bên.

Người có khoản tiền lớn có thể kết hợp cả hai hình thức.

Một phần tiền gửi online để tận dụng sự linh hoạt và thuận tiện; phần lớn khoản tiền dài hạn có thể gửi theo hình thức mà bản thân cảm thấy dễ kiểm soát nhất. Quan trọng hơn, tiền nên được chia thành nhiều khoản và nhiều kỳ hạn thay vì đặt cược toàn bộ vào một quyết định duy nhất.

Có thể nhớ 4 nguyên tắc:

Không chạy theo lãi suất bằng mọi giá – không dồn toàn bộ tiền vào một sổ – không xem nhẹ bảo mật – không gửi khoản tiền mà mình có khả năng cần dùng sớm.

Với số tiền nhỏ, chênh lệch giữa các cách gửi đôi khi không quá lớn. Nhưng khi số tiền lên tới vài trăm triệu hoặc vài tỷ đồng, cách tổ chức khoản tiết kiệm có thể quan trọng không kém mức lãi suất.

Sau cùng, gửi online hay tại quầy chỉ là phương thức. Điều quyết định sự an toàn của khoản tiền vẫn là người gửi có hiểu mình đang gửi bao nhiêu, trong bao lâu và sẽ làm gì nếu cần rút tiền trước kế hoạch hay không.