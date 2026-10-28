Nấu nhanh, không cần lật mà thức ăn vẫn chín đều: Cải tiến trên nồi chiên không dầu COSORI

Với các công nghệ tiên tiến được tích hợp trên TurboBlaze và Dual Blaze, COSORI giúp rút gọn thao tác nấu nướng, tối ưu thời gian và mang đến trải nghiệm chuẩn bị bữa ăn hằng ngày thuận tiện hơn.

COSORI TurboBlaze đứng vị trí #1 mục Air Fryers trong bảng Amazon Best Sellers. (Ảnh chụp màn hình ngày 23/10/2026)

Sản phẩm COSORI TurboBlaze 6L: Nấu nhanh, hỗ trợ tiết kiệm điện

COSORI TurboBlaze 6L với công nghệ DC luân chuyển khí nóng (Nguồn: COSORI Vietnam)

.COSORI TurboBlaze sử dụng động cơ DC, kết hợp 5 mức tốc độ quạt và 9 chức năng nấu. Động cơ cho phép điều chỉnh tốc độ quạt linh hoạt, hỗ trợ luồng khí nóng lưu thông trong khoang nồi để làm chín thực phẩm. Nhờ đó, người dùng có thể lựa chọn chế độ phù hợp với từng món, từ thịt nướng, cá đến rau củ và khoai tây chiên.

Bên cạnh khả năng chế biến đa dạng, động cơ DC còn được thiết kế để vận hành hiệu quả hơn về năng lượng. Theo thông số sản phẩm do COSORI công bố, TurboBlaze có khả năng tiết kiệm năng lượng đến 67% so với lò nướng truyền thống. Đây là một điểm đáng cân nhắc với những gia đình thường xuyên sử dụng thiết bị để chuẩn bị bữa ăn.

Sản phẩm COSORI Dual Blaze 6.4L: Gia nhiệt hai chiều, giảm công đoạn lật trở

COSORI Dual Blaze 6.4L với công nghệ gia nhiệt kép, giúp thức ăn chín đều từ hai phía (Nguồn: COSORI Vietnam).

Với COSORI Dual Blaze, điểm khác biệt nằm ở hai thanh nhiệt bố trí phía trên và dưới khoang nồi. Kết hợp cùng công nghệ 360 ThermoIQ™ và cảm biến nhiệt độ NTC, hệ thống hỗ trợ kiểm soát nhiệt và làm chín thực phẩm từ hai phía.

Trong quá trình nấu các món như thịt, cá hoặc rau củ, người dùng thường phải mở nồi để lật trở nhằm giúp thực phẩm chín đều. Thiết kế gia nhiệt hai chiều của Dual Blaze giúp giảm nhu cầu này ở những món và chế độ nấu phù hợp, nhờ đó người dùng bớt một công đoạn khi chuẩn bị bữa ăn. Tuy nhiên, với một số nguyên liệu hoặc công thức nhất định, việc kiểm tra và điều chỉnh thực phẩm vẫn có thể cần thiết.

Công nghệ phục vụ nhu cầu nấu ăn hằng ngày

TurboBlaze và Dual Blaze được phát triển theo hai hướng khác nhau: một bên chú trọng khả năng điều chỉnh luồng khí nóng và đa dạng chế độ nấu, bên còn lại tập trung vào gia nhiệt từ hai phía. Điểm chung là hỗ trợ người dùng chế biến nhiều món ăn tại nhà với ít thao tác hơn.

Các món ăn đa dạng được chế biến bằng nồi chiên không dầu COSORI (Nguồn: COSORI Vietnam).

Với những gia đình bận rộn, các cải tiến này có thể giúp việc chuẩn bị bữa ăn trở nên chủ động hơn, từ nấu món chính cho bữa cơm đến làm các món ăn vặt. Thời gian nấu và mức tiêu thụ điện thực tế vẫn phụ thuộc vào loại thực phẩm, lượng nguyên liệu, chế độ sử dụng và điều kiện vận hành.