NAPAS tung loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn hưởng ứng Ngày Không Tiền Mặt 2025

Trong khuôn khổ Lễ hội Không Tiền Mặt 2025 diễn ra trong 2 ngày cuối tuần (14 và 15/6/2025), gian hàng NAPAS mang đến không gian trải nghiệm công nghệ hiện đại với nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn. Khách tham quan có thể trải nghiệm thanh toán bằng thẻ NAPAS qua bằng Apple Pay, VietQRPay hoặc VietQRGlobal để nhận quà liền tay như túi vải, móc khóa thú bông, quạt mini... Đồng thời, người chơi còn có cơ hội "săn" quà kép qua trò chơi tương tác, hoạt động check-in hoặc mua hàng ưu đãi tại gian hàng trong khung giờ vàng từ 15h – 17h ngày 14–15/6.

Tiếp tục đồng hành cùng NAPAS tại Lễ hội, KOI Thé và Payoo tung ưu đãi cực "đã", cụ thể, với hóa đơn từ 51.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ được giảm 20.000 đồng khi thanh toán bằng mã VietQRPay (áp dụng với các ngân hàng VCB, VIB, BVBank, Nam Á Bank và TGTT: ZaloPay), thẻ NAPAS và giảm 25.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ NAPAS trên Apple Pay (VCB, OCB). Chương trình áp dụng xuyên suốt 2 ngày Lễ hội không tiền mặt 2025, không giới hạn số lần nhận ưu đãi – thỏa sức gọi trà sữa, chill không giới hạn!

"Chạm" NAPAS, "chill" cùng Highlands Coffee

Từ ngày 16/6 đến 16/10/2025, khách hàng sử dụng thẻ NAPAS để thanh toán trực tiếp tại hệ thống cửa hàng Highlands Coffee sẽ được giảm ngay 20.000 đồng cho hóa đơn từ 49.000 đồng trở lên trong khung giờ từ 14h00 đến 23h59 hằng ngày. Chương trình áp dụng tại toàn bộ cửa hàng do Highlands Coffee và các đơn vị nhượng quyền vận hành (trừ các đơn hàng qua hotline hoặc đối tác giao hàng).

Xem phim cực chill, nhận ưu đãi lớn cùng CGV

Từ 25/4 đến 23/8/2025, khách hàng thanh toán bằng thẻ NAPAS qua Apple Pay hoặc quét mã VietQR tại hệ thống rạp CGV sẽ được tặng combo bắp nước trị giá 80.000 đồng khi mua vé xem phim với hóa đơn từ 200.000 đồng. Ưu đãi áp dụng tại rạp CGV trên toàn quốc vào các ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật, mang lại trải nghiệm giải trí tiết kiệm mà vẫn đầy đủ tiện nghi.

OCB - Ưu đãi vàng cho khách hàng thanh toán số

Từ 15/4 đến 14/6/2025, chủ thẻ ghi nợ nội địa NAPAS do OCB phát hành sẽ nhận ngay eVoucher trị giá 50.000 đồng khi phát sinh giao dịch thanh toán đầu tiên tại các đơn vị chấp nhận thẻ. Chương trình khuyến khích người tiêu dùng lần đầu trải nghiệm thẻ OCB NAPAS, đồng thời thúc đẩy thói quen không dùng tiền mặt.

Hoàn tiền tới 30% khi mua sắm bằng thẻ NAPAS Vietcombank

Từ 29/4 đến 7/7/2025, khách hàng của Vietcombank sẽ được hoàn tiền đến 30% (tối đa 150.000 đồng/giao dịch) khi thanh toán qua Apple Pay bằng thẻ ghi nợ nội địa NAPAS tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, thương hiệu ẩm thực hoặc thời trang được liên kết với chương trình. Mỗi khách hàng có thể nhận ưu đãi tối đa 3 lần trong thời gian khuyến mãi.

VIB tặng 100.000 đồng cho khách hàng mới

Từ 24/3 đến 29/7/2025, VIB dành tặng 100.000 đồng vào tài khoản cho khách hàng mở thẻ mới và thực hiện giao dịch đầu tiên bằng thẻ ghi nợ nội địa VIB NAPAS qua Apple Pay. Bên cạnh đó, VIB cũng đẩy mạnh ưu đãi quét QR VietQR tại các chuỗi cửa hàng ăn uống và mua sắm liên kết với ngân hàng.

Mua sắm "không chạm" cùng Payoo – nhận ưu đãi ngập tràn

Từ tháng 6 đến 9/2025, Payoo phối hợp cùng NAPAS triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán tại các chuỗi cửa hàng điện máy, thời trang, ẩm thực... thông qua thiết bị Payoo POS. Khách hàng sử dụng thẻ NAPAS hoặc Apple Pay để chạm thanh toán sẽ nhận ưu đãi giảm giá trực tiếp hoặc quà tặng đi kèm, tùy từng điểm bán.

McDonald’s – Ưu đãi đậm vị hè

Trong hai tháng cao điểm hè từ 1/7 đến 31/8/2025, thực khách đến McDonald’s sẽ được giảm ngay 20.000 đồng cho đơn hàng từ 80.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ NAPAS qua Apple Pay hoặc VietQR tại quầy. Chương trình áp dụng tại toàn bộ hệ thống cửa hàng McDonald’s trên toàn quốc.

Rinh voucher mua sắm tại AEON Mall

Từ 26/6 đến 9/7/2025, AEON Mall triển khai chương trình tặng voucher mua sắm trị giá 100.000 đồng cho khách hàng thanh toán bằng thẻ NAPAS qua Apple Pay tại các gian hàng liên kết trong trung tâm thương mại. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi ưu đãi của AEON kết hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM nhân Tháng Khuyến Mãi Tập Trung.

Chương trình MEGA SALE 2025 không chỉ là cơ hội trải nghiệm mua sắm tiết kiệm, tiện lợi và an toàn cho người tiêu dùng, mà còn góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt thông qua các phương thức thanh toán hiện đại, tiện lợi và an toàn như thẻ nội địa NAPAS, Apple Pay, VietQRPay và VietQRGlobal.

Với sự đồng hành của các tổ chức thành viên là ngân hàng, trung gian thanh toán cùng những đối tác bán lẻ lớn, NAPAS hướng tới mở rộng kết nối hệ sinh thái thanh toán số an toàn, tiện lợi và bền vững cho mọi người dân Việt Nam.