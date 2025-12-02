Napas, Mastercard và Payoo triển khai chương trình “Chạm liền tay - Deal mê say” đẩy mạnh thanh toán không tiếp xúc

Hòa cùng không khí mua sắm sôi động dịp cuối năm và nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh mùa lễ hội, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng Mastercard và nền tảng thanh toán Payoo thực hiện chương trình "Chạm liền tay - Deal mê say" tại hơn 5.500 điểm bán với ngân sách hơn 14 tỷ đồng góp phần lan tỏa thói quen thanh toán không tiền mặt và thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiếp xúc trong cộng đồng.

Chương trình khuyến mãi "Chạm liền tay - Deal mê say" được tổ chức nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa xu hướng thanh toán không tiền mặt trên toàn quốc. Diễn ra từ tháng 11/2025 đến hết quý 1/2026, chương trình đồng thời trùng với các dịp cao điểm mua sắm như Black Friday, Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu tăng cao và khuyến khích người dân tận hưởng ưu đãi khi thanh toán không tiền mặt.

Đặc biệt, chương trình khuyến mại không chỉ diễn ra ở các trung tâm thương mại lớn mà còn lan tỏa đến nhóm cửa hàng trong các lĩnh vực siêu thị, dịch vụ ăn uống, nhà thuốc, công nghệ và bán lẻ với danh mục hơn 5.500 điểm bán của các thương hiệu lớn trên thị trường

Đây là năm thứ 3 liên tiếp NAPAS, Mastercard và Payoo đồng hành triển khai chương trình ưu đãi toàn quốc hướng đến việc kích cầu mua sắm và thúc đẩy tăng trưởng giao dịch thanh toán không tiếp xúc. Song song đó, năm nay NAPAS, Mastercard và Payoo tiếp tục dành tâm huyết cho hành trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" - chương trình an sinh xã hội hướng tới chăm sóc và bảo vệ sức khỏe phụ nữ Việt Nam. Chương trình đặt mục tiêu mang đến cơ hội tầm soát ung thư miễn phí cho 2.010 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, từ nhiều địa phương đang vất vả mưu sinh tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hoạt động này thể hiện cam kết về trách nhiệm xã hội của NAPAS, Mastercard và Payoo trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, lan tỏa tinh thần đồng hành và sẻ chia với nhóm phụ nữ yếu thế trong xã hội.