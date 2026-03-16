Náo loạn tin Châu Đông Vũ - Lưu Hạo Nhiên kết hôn, ai cũng sốc vì 1 điều

Sáng 16/3, công chúng châu Á náo loạn khi 2 ngôi sao đình đám của làng giải trí Trung Quốc Châu Đông Vũ - Lưu Hạo Nhiên bất ngờ dính tin kết hôn. Nguồn cơn của nghi vấn bắt nguồn từ 1 bài đăng ẩn danh trên Douban có nội dung: “Ảnh hậu sau 90 và tiểu sinh điện ảnh sau 95 đã định ngày cưới, sẽ chọn ngày lành để công bố (với công chúng)”.

Ngay lập tức, truyền thông cùng công chúng đồng loạt hướng sự chú ý tới Châu Đông Vũ - Lưu Hạo Nhiên, âu cũng là bởi 2 nghệ sĩ từng vướng tin tình ái cộng thêm việc profile cả 2 đều trùng khớp 1 cách bất ngờ với những dữ kiện được nêu ra trong bài đăng nói trên.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Châu Đông Vũ - Lưu Hạo Nhiên đều chưa chính thức lên tiếng về thông tin kết hôn đang được lan truyền khắp mạng xã hội.

Châu Đông Vũ - Lưu Hạo Nhiên dính tin kết hôn mới đây, khiến công chúng loạn cào cào. Ảnh: 163

Việc Châu Đông Vũ - Lưu Hạo Nhiên bất ngờ dính tin làm đám cưới mới đây đã khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng, bởi lẽ trong khoảng 2 năm qua, 2 ngôi sao liên tục vướng nghi vấn đã “đường ai nấy đi” xuất phát từ việc không tương tác với nhau khi dự sự kiện. Bản thân 2 nghệ sĩ đình đám cũng không lên tiếng phản bác tin chia tay càng khiến công chúng tưởng họ đã thật sự đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ. Nhưng nay bỗng nhiên Châu Đông Vũ - Lưu Hạo Nhiên lại dính tin kết hôn, còn định hẳn ngày cưới nên nhiều khán giả đã trở tay không kịp và tỏ ra sốc nặng.

Châu Đông Vũ - Lưu Hạo Nhiên liên tục dính tin đồn tình ái từ đầu năm 2022 sau vài lần hợp tác. Tới tháng 9 cùng năm, Sina đăng video ghi lại cảnh 2 ngôi sao cùng nhau đi chơi tennis, rồi trở về nhà nam thần 9X. Thế nhưng sau đó khoảng 1 năm, Ảnh hậu 9X và chàng nam chính Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta lại vướng tin đồn đã chia tay bắt nguồn từ việc cặp đôi tỏ ra lạnh nhạt với nhau khi dự 1 sự kiện tuyên truyền phim. Tới giữa năm 2025, 2 ngôi sao lại tiếp tục 1 lần nữa bị nghi đã tan vỡ. Tới làn này, tin đồn xuất hiện rầm rộ do cả 2 tới chụp ảnh cùng studio nhưng không hề tương tác với nhau.

Châu Đông Vũ - Lưu Hạo Nhiên xem nhau như người xa lạ trong lần tham dự 1 sự kiện trước đây, khiến tin đồn chia tay lan nhanh như tên bắn. Ảnh: Sohu

Đến sáng hôm nay, truyền thông đăng tải hình ảnh Châu Đông Vũ - Lưu Hạo Nhiên diện đồ đôi còn dính cả tin kết hôn, khiến công chúng cho rằng trước đó 2 ngôi sao chỉ giả vờ không tương tác với nhau vì muốn yêu đương trong bí mật.

Ảnh hậu 9X vừa lộ bằng chứng dùng đồ đôi với “hồng hài nhi” kém 5 tuổi họ Lưu giữa tin kết hôn. Ảnh: 163

Châu Đông Vũ sinh năm 1992, đã giành giải thưởng Kim Mã năm 2016 và giải Kim Kê, Kim Tượng năm 2020 nhờ loạt vai diễn đáng chú ý trên mặt trận điện ảnh. Cô được mệnh danh là '”Tam kim Ảnh hậu trẻ nhất lịch sử màn ảnh Hoa ngữ”.

Trong khi đó, Lưu Hạo Nhiên kém Châu Đông Vũ 5 tuổi, trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ tác phẩm thanh xuân vườn trường kinh điển Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Những năm trở lại đây, anh tập chung chinh phục mảng điện ảnh và đã thành công bước vào hàng ngũ những sao nam có doanh thu phòng vé phá 10 tỷ NDT (38 ngàn tỷ đồng).