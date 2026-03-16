Leonardo DiCaprio đưa bạn gái kém 24 tuổi tới Oscar

Leonardo DiCaprio xuất hiện với phong cách cổ điển quen thuộc khi diện tuxedo đen kết hợp nơ cùng tông. Tài tử ban đầu bước trên thảm đỏ một mình, nhưng trong khán phòng anh ngồi cạnh bạn gái Vittoria Ceretti. Người đẹp váy đỏ nổi bật.

Đây là lần đầu hai người tham dự lễ trao giải Oscar sau khi công khai tình cảm. Trước đó, họ cũng chưa từng cùng xuất hiện tại bất kỳ lễ trao giải nào ở Mỹ, bởi DiCaprio luôn cố gắng giữ đời sống riêng tư tránh xa sự chú ý của công chúng.

Trong lễ trao giải, máy quay ghi lại khoảnh khắc cặp sao ngồi cạnh nhau khi danh hài Conan O'Brien thực hiện phần độc thoại mở màn chương trình.

Leonardo DiCaprio 51 tuổi sánh đôi bạn gái 27 tuổi Vittoria Ceretti (váy đỏ) tại Oscar.

DiCaprio được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc năm 2026 nhờ vai diễn trong phim One Battle After Another nhưng không thắng cuộc. Tài tử nhiều lần khẳng định muốn tách biệt đời sống cá nhân khỏi công việc.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time hồi tháng 12, nam diễn viên nói việc cân bằng giữa danh tiếng và sự riêng tư là điều anh đã phải học suốt nhiều năm.

“Tôi nghĩ triết lý đơn giản của mình là chỉ xuất hiện khi có điều gì đó để nói hoặc để giới thiệu. Còn lại, hãy cố gắng biến mất khỏi sự chú ý nhiều nhất có thể", anh chia sẻ.

DiCaprio cho biết cách suy nghĩ này hình thành từ khi anh nổi tiếng toàn cầu sau bộ phim Titanic . Thời điểm đó, anh tự hỏi làm sao để duy trì sự nghiệp lâu dài giữa áp lực truyền thông.

“Tôi tự hỏi: làm thế nào để có một sự nghiệp dài? Tôi yêu công việc của mình và cảm thấy cách tốt nhất là đừng xuất hiện quá nhiều trước công chúng”, anh nói.

DiCaprio và Ceretti lần đầu được cho là hẹn hò vào năm 2023. Kể từ đó, cả hai hiếm khi chia sẻ về mối quan hệ trước truyền thông.

Lần gần nhất họ bị bắt gặp cùng nhau là vào dịp Valentine tại Los Angeles. Việc Vittoria Ceretti xuất hiện cùng DiCaprio tại Oscar 2026 được xem là dấu mốc quan trọng, cho thấy mối quan hệ của họ đã bước sang giai đoạn công khai hơn trước công chúng.

Ceretti, 27 tuổi, là gương mặt quen thuộc của làng thời trang quốc tế. Cô từng trình diễn cho các nhà mốt lớn như Versace, Dior, Celine và Louis Vuitton. Ngoài sàn diễn, người mẫu còn xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo và làm đẹp của các thương hiệu như Tory Burch, Dolce & Gabbana, Bulgari và Prada.

Trong bài phỏng vấn, Ceretti không nhắc trực tiếp tên DiCaprio nhưng tạp chí mô tả cô đang hẹn hò với “một diễn viên rất, rất nổi tiếng”. Người mẫu cho biết việc yêu người có sức ảnh hưởng lớn đôi khi khiến bản thân bị gắn nhãn.

“Khi bạn ở trong mối quan hệ với một người có lượng người theo dõi lớn hơn, bạn lập tức trở thành ‘bạn gái của…’ hoặc ‘bạn trai của…’. Điều đó có thể rất khó chịu", cô nói. “Đột nhiên, mọi người nói về bạn như ‘bạn gái của người này’ hay ‘người từng yêu của người kia’. Thật không dễ chịu khi nghĩ rằng bạn không thể yêu ai mình muốn chỉ vì những nhãn mác người ta gán cho bạn".

Ceretti cho rằng tình yêu thực sự giúp cô vượt qua những áp lực từ bên ngoài. “Đó là điều bạn học được theo thời gian. Nếu những gì bạn trải qua là thật và bạn biết mình yêu nhau, thì không có lý do gì phải lo lắng. Bởi tình yêu mang lại sự bảo vệ và sự tự tin", cô chia sẻ.