Con gái Vương Phi diện mạo khó tin sau 4 lần phẫu thuật hở hàm ếch, đã có bạn trai ở tuổi 20

Lý Yên là con gái của Thiên hậu Vương Phi và tài tử Lý Á Bằng. Ái nữ này bị dị tật hở hàm ếch khi chào đời và phải phẫu thuật điều trị từ lúc 3 tháng tuổi. Trải qua 3 ca phẫu thuật đau đớn, vùng miệng của con gái Vương Phi vẫn chưa tự nhiên, lộ rõ di chứng của nhiều lần dao kéo với vết sẹo khá rõ. Năm 2024, diva Vương Phi đã đích thân đưa con gái sang Đài Loan (Trung Quốc) phẫu thuật lần 4 để khắc phục di chứng sứt môi cùng 1 số vấn đề ở vòm miệng do dị tật hở hàm ếch gây ra.

Sau 4 ca phẫu thuật tái tạo, diện mạo của Lý Yên đã được cải thiện, gần như khắc phục hoàn toàn những khiếm khuyết ở vùng môi. Ở độ tuổi đôi mươi, Lý Yên được nhận xét có màn lột xác ngoại hình ngoạn mục. Càng trưởng thành, con gái Vương Phi càng nữ tính, xinh đẹp với đường nét gương mặt ưa nhìn, vóc dáng cao ráo mảnh khảnh.

Visual cam thường của Lý Yên nhận được sự chú ý. Ảnh: Weibo.

Sau ca phẫu thuật dị tật lần 4 vào năm 2024, diện mạo của Lý Yên hiện tại đã hoàn thiện, gần như khắc phục hoàn toàn những khiếm khuyết ở vùng môi (ảnh trái). Ảnh: Sina.

Nhan sắc dịu dàng, nữ tính và xinh đẹp của Lý Yên nhận được nhiều lời khen của công chúng. Ảnh: Xiaohongshu.

Lý Yên càng lớn càng giống mẹ diva thời trẻ. Ảnh: Sohu.

Ở tuổi 20, Lý Yên cũng được cho là đã có bạn trai. Sáng 10/1, cô đã lên hot search khi video xuất hiện ở sân bay cùng 1 chàng trai được cánh săn ảnh đăng tải. Theo paparazzi, nửa kia của Lý Yên có ngoại hình điển trai, cao lớn. Khi phát hiện có ống kính máy quay hướng về mình và nhận ra sự dè dặt của Lý Yên, chàng trai này đã chủ động đi trước che chắn cho con gái Vương Phi đi phía sau.

Con gái Vương Phi được cho là đã có bạn trai. Ảnh: Weibo.

Lý Yên sinh năm 2006. Không may mắn gặp khiếm khuyết cơ thể, nhưng Lý Yến sống rất tích cực và lạc quan. Cô không hề mặc cảm ngoại hình, từng nhiều lần nhận lời trình diễn thời trang và chụp ảnh tạp chí. Không chỉ vậy, Lý Yên còn cùng cha mẹ tham gia hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những trẻ em, bạn bè đồng trang lứa bị dị tật hở hàm ếch như mình.

Sau khi trưởng thành, công chúng chứng kiến màn lột xác ngoại hình ngoạn mục của Lý Yên với hình ảnh cá tính, gợi cảm. "Lý Yên từng được xem là phiên bản mini của mẹ Vương Phi. Giờ đây, cô ấy trổ mã xinh đẹp, cao ráo và duyên dáng", tờ iFeng nhận xét.

Lý Yên được đánh giá là người lạc quan, thân thiện và nhân ái. Từ nhỏ, cô đã tham gia biểu diễn thời trang, chụp ảnh tạp chí và cùng cha mẹ giúp đỡ trẻ em, bạn bè đồng trang lứa bị dị tật hở hàm ếch như mình. Ảnh: Sohu.

Lý Yên có cuộc sống sung túc, sang chảnh nhờ khối tài sản kếch xù của mẹ Vương Phi. Ảnh: Sohu.

Tuy nhiên, Lý Yên cũng từng vướng tranh cãi tiêu xài hoang phí với tiết lộ từng mua sắm hết 20.000 USD (5 tỷ đồng) chỉ trong 2 tiếng, xuất hiện tại hộp đêm khi mới 13 tuổi hay ăn mặc gợi cảm quá mức ở tuổi 16. Việc trở thành mục tiêu công kích của cư dân mạng từng khiến Lý Yên phải xóa sạch và dừng sử dụng mạng xã hội 1 thời gian.

Lý Yên từng bị chỉ trích khi đăng ảnh mặc bikini gợi cảm khi mới 16 tuổi. Trước đó, ở tuổi 13, cô cũng gây tranh vì chia sẻ hình ảnh đi bar cùng bạn bè và tiêu tận 5 tỷ đồng cho 2 tiếng mua sắm. Ảnh: Weibo.





Nguồn: Sohu, Weibo