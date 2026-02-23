Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương hiện là cặp vợ chồng nghệ sĩ hot nhất Cbiz. Cuối tháng 1, cặp đôi vướng nghi vấn trục trặc khi bị tóm gọn khoảnh khắc cãi vã, mặt nặng mày nhẹ với nhau trong chuyến đi trượt tuyết. Sau đó, nguồn tin trong giới tiết lộ, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương lục đục hôn nhân, chiến tranh lạnh căng thẳng, không ai muốn nói chuyện với ai chỉ sau 3 tháng cưới. Đến ngày 14/2 (Lễ Tình nhân) vừa qua, Từ Nghệ Dương cũng im ắng, không còn khoe quà Hoàng Tử Thao tặng như năm ngoái. Điều này khiến dân tình xôn xao anh sếp và nàng thơ sinh năm 1997 rạn nứt hôn nhân.

Đến ngày 23/2, nghi vấn lục đục của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương chính thức được xóa bỏ sau khi hình ảnh chủ tịch Cbiz về nhà vợ ăn Tết được tiết lộ. Theo đó, Hoàng Tử Thao đã có năm đầu tiên về quê nhà Tứ Xuyên (Trung Quốc) của Từ Nghệ Dương với vai trò con rể. Đặc biệt, hình ảnh đời thường xề xòa, diện đồ ngủ in bông hoa to đùng của Hoàng Tử Thao khi ngồi ăn với nhà vợ, nhận được sự chú ý lớn vì khiến dân tình suýt không nhận ra. Chưa hết, bộ đồ ngủ mà "anh sếp" mặc còn không phải hàng mới mua, mà là đồ đi mượn của cậu Từ Nghệ Dương. Trên mạng xã hội, netizen hài hước đùa rằng: "Hoàng Tử Thao bình thường là chủ tịch bóng bẩy, về nhà vợ làm con rể Tứ Xuyên (Trung Quốc) cũng phải nhập gia tùy tục, mặc 'đồng phục tỉnh' thôi".

Hoàng Tử Thao về nhà vợ ăn Tết Nguyên đán. Nguồn: Weibo.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã hòa thuận trở lại sau khoảng thời gian lục đục, giận hờn. Ảnh: Weibo.

Diện mạo đời thường xuề xòa, giản dị của Hoàng Tử Thao trong năm đầu tiên về nhà vợ đón Tết khiến ai cũng phì cười. Netizen suýt thì không nhận ra nam ca sĩ đình đám vì anh quá khác hình ảnh trên sân khấu. Ảnh: Sina.

Theo tờ Sina, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương từng giận hờn, căng thẳng với nhau gần nửa tháng vì nàng thơ bất mãn với thái độ bất cần, trẻ con không đúng lúc đúng chỗ của anh chồng chủ tịch. Từ Nghệ Dương vô số lần không giấu được sự khó chịu với chồng khi cùng quay showbiz thực tế. Trong chương trình, nàng thơ này đã nhờ ông xã xem bản đồ và chỉ đường cho cô khi đang lái xe. Trước lời nhờ vả của vợ, Hoàng Tử Thao chẳng những không giúp mà còn quay sang chỉ trích Từ Nghệ Dương giả vờ dễ thương. Thái độ của chồng khiến Từ Nghệ Dương tủi thân, im lặng tự làm mọi thứ trong suốt chuyến đi.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương vướng nghi vấn có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020.. Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do Hoàng Tử Thao sáng lập và giữ chức chủ tịch. Đến ngày 14/7/2024, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương chính thức công khai mối quan hệ sau khi bị lộ "1001 hint" hẹn hò.

Tới ngày 26/8/2024, trong tập cuối của show Đi Cùng Tôi Nào, buổi lễ cầu hôn lãng mạn của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã được phát sóng. Được biết, Hoàng Tử Thao đã tổ chức 1 buổi lễ đính ước với Từ Nghệ Dương ở tại Vân Nam (Trung Quốc), vào cuối tháng 4/2024. Khi đó, cựu thành viên nhóm EXO đã kỳ công chuẩn bị, không tiếc tiền bạc bao trọn khách sạn 4 sao để cầu hôn bạn gái trong khung cảnh xa hoa, bao phủ bằng hàng nghìn bông hoa màu hồng phấn mà Từ Nghệ Dương yêu thích. Đến chiều tối ngày 2/12/2024, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương thông báo đã đăng ký kết hôn.

Ảnh đăng ký kết hôn của chủ tịch và nàng thơ gen Z. Ảnh: Sohu.

Ngày 16/10/2025, cặp sao đã tổ chức đám cưới cổ tích hoàng tráng. "Anh sếp showbiz" và nàng thơ sinh năm 1997 cũng được cho là đã có quý tử đầu lòng, nhưng tạm chưa công bố. 1 số phóng viên cho biết em bé có gương mặt giống hệt Hoàng Tử Thao và "thừa hoàn hảo gen visual nổi bật của bố mẹ".

Trước đó, vào tháng 8/2024, tin đồn Từ Nghệ Dương mang thai đã lan truyền rầm rộ ở showbiz Trung Quốc. 1 người hâm mộ gây xôn xao khi tung ảnh cựu thành viên EXO xuất hiện tại bệnh viện phụ sản ở Mỹ. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 được Hoàng Tử Thao và gia đình bảo vệ chặt chẽ, tránh để người xung quanh chụp ảnh.

Cuối tháng 6/2025, paparazzi xứ Trung đã "tóm gọn" mẹ Từ Nghệ Dương vỗ về và cẩn thận bế 1 em bé, cùng bảo mẫu trở về nhà riêng của cặp sao hàng đầu Hoa ngữ. Đáng chú ý, trong 1 buổi livestream, Hoàng Tử Thao cũng vô tình hé lộ về việc anh đã lên chức cha: "Dành thời gian cho gia đình, cho vợ, cho con". Khi nhận ra bản thân đã lỡ lời, chủ tịch Cbiz ngay lập tức đính chính từ "dành cho con" thành "dành cho các anh em đồng nghiệp thân thiết". Sau khi nghi vấn đã lên chức cha mẹ nổ ra, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương không xác nhận hay phủ nhận. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định vợ chồng anh chưa từng sử dụng dịch vụ mang thai hộ ở Mỹ.

Hình ảnh mẹ Từ Nghệ Dương cẩn thận bế 1 em bé, đi cùng bảo mẫu về nhà riêng của Hoàng Tử Thao được cánh săn ảnh ghi lại. Em bé được cho là con của nàng thơ gen Z. Trước nghi vấn có con đầu lòng, cặp sao không phủ nhận cũng không thừa nhận. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sohu, Sina