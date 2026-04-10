Mỹ nữ showbiz bị tòa án “cách ly” khỏi cuộc sống xa hoa

Ngày 10/4, tờ QQ đưa tin Hoàng Nhất Minh - nữ ca sĩ sinh con cho thiếu gia Vương Tư Thông nhưng không được nhà trai nhìn nhận - bị tòa án hạn chế tiêu dùng xa xỉ vì vì mất điểm "tín dụng xã hội". Nguyên nhân là Hoàng Nhất Minh bể nợ rồi bị kiện ra tòa nhưng phớt lờ mọi yêu cầu trả nợ. Do đó, cơ quan chức năng phải ban hành lệnh trừng phạt sao nữ sinh năm 1999 này.

Sau khi bị tòa án cấm tiêu dùng xa xỉ vì nợ nần, Hoàng Nhất Minh cũng livestream thừa nhận bản thân đang rơi vào cảnh khánh kiệt tài chính, thiếu nợ khắp nơi. Theo người đẹp, cô gặp khó khăn kinh tế sau khi bị công ty quản lý đồi bồi thường 1,2 triệu NDT (4,1 tỷ đồng) và chia thành 2 đợt trả.

Hoàng Nhất Minh vỡ nợ, bị kiện ra tòa. Cô hiện đã bị cấm chi tiêu xa xỉ. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, do gần đây không có việc làm, lại thêm chuyện làm mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, cô mất khả năng chi trả số tiền 550.0000 NDT (hơn 2 tỷ đồng). Cô đã thương lượng với chủ nợ xin thanh toán chậm vài tháng, nhưng bị từ chối. Để có tiền nuôi con và trả tiền đền bù hợp đồng, gần đây cô đã đi bán quần áo ở siêu thị với thời gian làm việc 12 tiếng/ngày, nhưng vẫn chưa gom đủ tiền. "Tôi không cố tình quỵt đâu, nhưng thực sự là tôi đang rơi vào tình cảnh muốn trả nợ nhưng khả năng kiếm tiền hạn chế", Hoàng Nhất Minh than vãn.

Cái kết cay đắng cho "nàng thơ" toan tính "úp sọt" đại gia để bước vào hào môn

Tháng 6/2024, Hoàng Nhất Minh gây chấn động showbiz Trung Quốc khi livestream tố cáo Vương Tư Thông - thiếu gia ăn chơi bậc nhất xứ tỷ dân - bỏ rơi mẹ con cô, sống vô trách nhiệm. " Cha của con gái tôi là Vương Tư Thông. Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những gì mình đã nói. Tôi nói chuyện này không phải vì muốn lợi dụng Vương Tư Thông để bản thân nổi tiếng hơn. Tôi chỉ muốn con gái có cha và sẵn sàng để con làm xét nghiệm huyết thống", Hoàng Nhất Minh cho biết.

Theo Hoàng Nhất Minh, cô và Vương Tư Thông từng có một đoạn tình cảm ngắn ngủi. Cả hai chia tay trong êm đẹp, không hề có mâu thuẫn cá nhân. Hai tháng sau khi đường ai nấy đi, nữ ca sĩ phát hiện bản thân mang thai. Tuy nhiên, Hoàng Nhất Minh không thông báo cho Vương Tư Thông. Trước lời khuyên can của bạn bè rằng sẽ gặp nhiều khó khăn nếu làm mẹ đơn thân ở tuổi 21, Hoàng Nhất Minh quyết định phá thai. Nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra, cô được bác sĩ thông báo gặp vấn đề về sinh sản. Nếu phá thai, khả năng làm mẹ trong tương lai của cô sẽ rất thấp. Do đó, Hoàng Nhất Minh đã giữ lại con.

Hoàng Nhất Minh tự ý sinh con cho Vương Tư Thông mà không thông báo. Ảnh: Sina.

Hoàng Nhất Minh chia sẻ mẹ cũng ủng hộ quyết định sinh con của cô, và bà tuyên bố rằng nếu Vương Tư Thông không nuôi, nhà gái sẽ tự nuôi nấng đứa trẻ. Sau khi sinh con, nữ ca sĩ sinh năm 1999 đặt tên em bé là Winky, rồi thông báo cho Vương Tư Thông. Tuy nhiên, Vương Tư Thông đã phũ phàng block Hoàng Nhất Minh sau khi nhận được ảnh của con gái trên Wechat. Về sau, khi nhận thấy cuộc sống làm mẹ đơn thân không dễ dàng, Hoàng Nhất Minh tiếp tục cầu cứu tình cũ hỗ trợ, nhưng Vương Tư Thông phớt lờ. Điều này khiến nữ ca sĩ gen Z bất mãn, quyết định lên mạng tung hê mọi chuyện và thậm chí còn cho con gái 1 tuổi quay quảng cáo kiếm tiền nhằm gây sức ép cho tình cũ.

"Tôi mang thai và sinh con gái, nhưng rồi tôi nhận ra làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng. Tôi phải vừa kiếm tiền, vừa chăm con nhỏ quá vất vả. Cho nên, tôi đã gọi điện, nhắn tin cho Vương Tư Thông để nói rằng anh ấy có 1 đứa con gái, nhưng anh ấy phớt lờ và chặn tôi trên mạng xã hội. Tôi đã để lộ chuyện đời tư khi tâm trạng lao dốc và say rượu. Tôi không hề muốn đòi tiền hay danh phận, tôi chỉ muốn Vương Tư Thông san sẻ gánh nặng, nỗi vất vả nuôi con nhỏ với tôi" , Hoàng Nhất Minh oán trách thiếu gia tập đoàn Vạn Đạt.

Sau khi đứa trẻ chào đời, cô yêu cầu Vương Tư Thông san sẻ gánh nặng nuôi con nhỏ, nhưng bị từ chối. Thiếu gia này và gia đình anh cũng không nhận con, nhận cháu. Ảnh: Sohu.

Chia sẻ của Hoàng Nhất Minh trên truyền thông không những không nhận được sự cảm thông mà còn thổi bùng làn sóng chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng. Nữ ca sĩ bị chê cười cố ý sinh con để trói chân Vương Tư Thông với hy vọng có thể làm dâu hào môn, nhưng cuối cùng nhận kết đắng trong ván cược đầy toan tính ấy. Chính Hoàng Nhất Minh cũng thừa nhận cô đã tự ý quyết định sinh con mà không hề thông báo cho Vương Tư Thông. Ban đầu, Hoàng Nhất Minh và gia đình tỏ ra đầy tự tin có thể một mình nuôi dưỡng đứa trẻ. Thế nhưng khi thực tế ập đến, họ lại quay sang yêu cầu vị thiếu gia phải gánh vác trách nhiệm.

Đến lúc bị tình cũ từ chối nhận con, từ chối đưa tiền cấp dưỡng, Hoàng Nhất Minh cay cú tung hê mọi chuyện lên mạng như một cách gây áp lực dư luận lên thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc. Theo cư dân mạng, quyết định bồng bột và đầy toan tính của Hoàng Nhất Minh đã làm khổ em bé và làm khổ chính mình. Theo công chúng xứ tỷ dân, người đáng thương nhất trong vụ việc này chính là con gái Hoàng Nhất Minh - bé vừa sinh ra đã bị cha đẻ ghẻ lạnh, lại còn bị mẹ lợi dụng kiếm tiền. Đã 2 năm trôi qua, thiếu gia Vương Tư Thông và gia đình anh đều không nhận con, nhận cháu. Họ để mặc cho Hoàng Nhất Minh chăm sóc đứa trẻ.

Nữ ca sĩ sinh năm 1999 bị chê trách dữ dội vì tự ý sinh con, đến lúc không đòi được danh phận và tiền cấp dưỡng liền mang em bé ra đấu tố. Ảnh: Sina.

Hoàng Nhất Minh sinh năm 1999, từng tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Thanh Xuân Có Bạn 2 vào năm 2020. Cô có sự nghiệp nghệ thuật mờ nhạt. Hoàng Nhất Minh từng vướng tai tiếng bạo lực học đường, chuyên bắt nạt, chụp ảnh khoả thân nhục mạ bạn học từ lúc học cấp 2.

Vương Tư Thông sinh năm 1988, là con trai duy nhất của tỷ phú Vương Kiện Lâm, Chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Đạt. Anh được xem là thiếu gia giàu có và tai tiếng nhất Trung Quốc vì lối sống ăn chơi, thường xuyên có phát ngôn gây sốc cũng như hành vi khoe khoang thái quá trên mạng xã hội. Vương Tư Thông lại còn có đường tình đầy tai tiếng và phong phú. Danh sách bạn gái của anh toàn diễn viên, ca sĩ, người mẫu và hot girl mạng xinh đẹp, nóng bỏng. Vương Tư Thông có thói quen đổi bạn gái sau 3 tháng hẹn hò.

Nguồn: Sina, Sohu