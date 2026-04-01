Nàng thơ Nhật Bản cưới chồng kém 9 tuổi

Sinh năm 1985 tại Okinawa, Mitsushima Hikari bắt đầu sự nghiệp từ năm 1997 trong nhóm nhạc Folder, xuất thân từ Okinawa Actors School. Cùng năm, cô lấn sân điện ảnh với phim Mothra 2: The undersea battle. Qua nhiều năm, cô khẳng định tên tuổi nhờ lối diễn xuất linh hoạt, có chiều sâu với các tác phẩm như Love exposure (giành giải Diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim Yokohama lần thứ 31), Villain, phim truyền hình Ohisama (2011), Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011), vở kịch The cat that lived a million times (2012), North canary (2012), Woman (2013) và gần đây là First love đóng cùng tài tử Satoh Takeru.