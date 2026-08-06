Năng suất như Hoàng Dũng: Vừa thi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, vừa chuẩn bị concert, vẫn ra nhạc mới tặng fan

Đúng 19h ngày 5/8, "Nói Nhỏ Em Nghe" chính thức lên các nền tảng nhạc số. Sản phẩm được giới thiệu theo một cách khá đặc biệt: bản tiếng Việt mang tên "Nói Nhỏ Em Nghe" phát hành trên kênh của Hoàng Dũng, còn bản tiếng Anh "Say You Remember" xuất hiện trên kênh của Dept. Phần giai điệu do Dept sáng tác, Hoàng Dũng viết lời Việt. MV được ghi hình tại Tuy Hòa, Phú Yên cũ, với bối cảnh biển và những con phố nhỏ đúng chất một mối tình đã qua.

Ca khúc mang màu Pop pha R&B vốn là dấu ấn của Dept, đặt cạnh chất tự sự quen thuộc trong âm nhạc Hoàng Dũng. Thay vì khai thác nỗi đau chia ly bằng cảm xúc dữ dội, "Nói Nhỏ Em Nghe" chọn một hướng đi lặng hơn, gợi lại những thứ bình dị từng thuộc về hai người: một ly cà phê đã nguội, căn phòng ngập ánh sáng, con phố quen, hay giai điệu vẫn còn vang trong trái tim. Phần lời đan xen Việt và Anh khắc họa tâm trạng của một người vẫn âm thầm giữ lại những kỷ niệm đẹp, chỉ mong người kia cũng còn nhớ. Giai điệu nhẹ, ca từ giàu hình ảnh, tổng thể giống một lời thủ thỉ hơn là một bản ballad chia tay theo công thức.

Theo chia sẻ của Hoàng Dũng, lời mời hợp tác đến từ phía Dept từ năm 2025, nhưng khi ấy anh đang dồn sức hoàn thiện album "Xoay Tròn" nên dự án phải lùi lại đến năm nay. Vốn đã nghe nhạc Dept từ lâu và dành nhiều thiện cảm cho nam nghệ sĩ Hàn, chỉ sau một lần gặp gỡ tại sự kiện, Hoàng Dũng nhanh chóng nhận lời.

"Tôi thấy có rất nhiều điểm tương đồng giữa tôi và âm nhạc của Dept. Anh ấy cũng có một cộng đồng fan hâm mộ rất sôi nổi tại Việt Nam nên tôi đã nhận lời. Tôi nghĩ đây sẽ là một sự kết hợp thú vị", nam ca sĩ nói.

Điều đáng chú ý là ở dự án này, Hoàng Dũng gần như không can thiệp vào cấu trúc âm nhạc, bởi anh tin những gì người đồng nghiệp Hàn Quốc làm đã trọn vẹn ngay từ đầu. Phần đóng góp của anh nằm ở lời Việt, thứ mà khán giả của anh vốn quen thuộc: "Khán giả có vẻ rất thích việc tôi chuyển soạn lyrics nước ngoài, nên tôi tiếp tục làm điều đó ở dự án lần này như một sự đóng góp dành cho người nghe của chúng tôi".

Quá trình phối hợp giữa hai ê-kíp Việt và Hàn, theo Hoàng Dũng, diễn ra trơn tru hơn mong đợi. "Bọn tôi làm việc khá nhanh đấy! Chắc tại vì chung ngôn ngữ âm nhạc nên tôi không gặp nhiều khó khăn trong lúc sản xuất. Dept thậm chí còn 'fan service' cho khán giả Việt bằng cách hát tiếng Việt nữa cơ!". Trở ngại lớn nhất, và cũng hài hước nhất, hóa ra chỉ là chênh lệch múi giờ, khi giờ làm việc của bên này lại rơi đúng vào giờ nghỉ ngơi của bên kia.

Đây là lần thứ hai Hoàng Dũng làm việc với một nghệ sĩ Hàn Quốc. Trước đó, phiên bản tiếng Việt của "Phonecert" kết hợp cùng 10CM đã nhận về phản hồi rất tích cực. Nhìn lại cả hai lần bắt tay, anh cho rằng những dự án xuyên biên giới có giá trị vượt ra ngoài bản thân sản phẩm: "Tôi nghĩ những dự án thế này là một cơ hội tốt, cho cả nghệ sĩ lẫn khán giả. Việc kết nối giữa các nghệ sĩ trong khu vực hay quốc tế sẽ giúp cộng đồng nghe nhạc lớn dần lên theo thời gian, đồng thời rào cản về ngôn ngữ cũng dần được xóa bỏ. Tôi cũng học được rất nhiều điều từ những ê-kíp nước ngoài, nhiều kiến thức và tư duy về thị trường âm nhạc thú vị mà tôi chưa có cơ hội trải nghiệm trước đây".

Dept, tên thật Lee Ho Jung, năm nay 33 tuổi, là một trong những nghệ sĩ đa vai trò nổi bật của làng nhạc indie Hàn Quốc khi cùng lúc là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất và DJ. Tên tuổi anh bùng nổ trên mạng xã hội từ nửa cuối năm 2022 với hai bản hit "Van Gogh" và "Winter Blossom", những ca khúc lan đi mạnh mẽ qua TikTok và đưa anh đến với khán giả nhiều quốc gia.

Âm nhạc của Dept là sự pha trộn giữa pop, R&B và soul, đặc trưng bởi những giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc và mang dấu ấn cá nhân rõ rệt. Với riêng thị trường Việt Nam, anh không phải cái tên xa lạ khi từng sang tổ chức concert và góp mặt trong nhiều sự kiện âm nhạc, sở hữu một cộng đồng người hâm mộ riêng khá sôi nổi.

"Nói Nhỏ Em Nghe" ra mắt đúng vào giai đoạn Hoàng Dũng bận rộn bậc nhất sự nghiệp. Song song với dự án này, anh đang tham gia "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" và liên tục để lại dấu ấn từ Vòng Chào sân, Công diễn Hội ngộ đến Công diễn 1 với vai trò thủ lĩnh Nhà Hoa Lửa, góp phần quan trọng làm nên tiết mục "Let Me Go". Ngay sau khi ca khúc lên sóng, dàn Anh Tài cũng nhiệt tình tiếp sức lan tỏa sản phẩm trên mạng xã hội.

Chưa dừng lại ở đó, giữa lịch ghi hình dày đặc, nam ca sĩ còn đang chuẩn bị cho đêm diễn thứ ba của concert "Xoay Tròn", dự kiến tổ chức ngày 6/9 tại Hà Nội.

Nói về việc cùng lúc gánh nhiều đầu việc, Hoàng Dũng cho biết anh không cố ôm hết mọi thứ một mình: "Tôi chỉ cố gắng hết sức mình thôi! Tôi may mắn khi bên cạnh còn rất nhiều đồng đội ăn ý. Họ rất hiểu và phối hợp cùng tôi rất hiệu quả. Nếu như tôi làm mọi thứ một mình như trước đây, có lẽ tôi sẽ không dám làm nhiều hơn một dự án một lúc. Bận rộn là có thật, nhưng tôi rất vui vì những trải nghiệm ở giai đoạn này".

Với phần còn lại của năm 2026, anh chọn cho mình một tâm thế thoải mái: "Tôi mong năm nay sẽ là một năm vô tư của tôi. Muốn kết hợp với ai thì cứ kết hợp. Muốn có một trải nghiệm mới thì cứ trải nghiệm. Muốn tiếp tục gặp khán giả của mình, vậy thì làm concert tiếp! Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp tôi thả lỏng đầu óc hơn sau một dự án sáng tạo dài hơi, trong khi vẫn cảm thấy mình đang làm việc chăm chỉ".