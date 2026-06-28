Nắng nóng kỷ lục ở châu Âu, hội du học sinh dùng cả flycam để... làm mát

Mùa hè năm nay, nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất từng được ghi nhận. Hàng loạt kỷ lục nhiệt độ liên tiếp bị phá vỡ tại Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy..., nhiều nơi ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40°C, buộc chính quyền phải phát cảnh báo sức khỏe, đóng cửa trường học và điều chỉnh nhiều hoạt động công cộng.

Thế nhưng, điều khiến không ít người bất ngờ là dù thời tiết ngày càng cực đoan, phần lớn nhà ở tại châu Âu lại không được trang bị điều hòa. Do khí hậu ôn đới mát mẻ trong nhiều thập kỷ, nhiều căn hộ, ký túc xá và nhà thuê chỉ được thiết kế để giữ ấm vào mùa đông chứ không phải chống nóng vào mùa hè. Chính vì vậy, mỗi khi nắng nóng kéo dài, việc tìm một chỗ mát để nghỉ ngơi cũng trở thành "bài toán khó" đối với nhiều người dân.

Với các du học sinh, thử thách ấy còn lớn hơn. Không phải ai cũng có điều kiện lắp điều hòa trong phòng thuê hoặc ký túc xá, trong khi chi phí điện sinh hoạt ở nhiều nước châu Âu cũng không hề rẻ. Thế là từ những vật dụng quen thuộc như quạt, đá lạnh, bìa carton hay thậm chí... flycam, hội du học sinh đã nghĩ ra đủ kiểu chống nóng vừa sáng tạo, vừa hài hước, khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.

Không có điều hòa, các nam thanh nữ tú đang du học ở các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức... không còn cách nào khác ngoài tự chế tạo ra... điều hòa để "sống sót" qua những ngày nhiệt độ cao kỷ lục

Và cách phổ biến nhất chính là đặt chậu hoặc bát đựng đá lạnh trước quạt

Hoặc để một đống chai nước đã đóng đá ở sau quạt rồi để quạt quay 360 độ...

Sáng tạo nhất phải kể đến anh chàng du học sinh Anh này khi tận dụng luôn chiếc flycam mình có, hiệu quả rất là tích cực nha

Đỡ được chút nào hay chút nấy, nữ sinh này lại chọn cách dùng bìa carton và túi giấy để che kín cửa sổ, tránh ánh nắng

Người có tủ lạnh thì chỉ muốn chuyển hộ khẩu luôn vào ở trong đó