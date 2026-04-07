Nắng nóng, giao mùa thúc đẩy nhu cầu gửi hàng cá nhân tiện lợi

Tháng 4 hàng năm ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về thời tiết giữa hai miền. Tại miền Nam, nền nhiệt tăng cao, nhiều ngày nắng gắt kéo dài; trong khi đó, miền Bắc bước vào giai đoạn giao mùa với độ ẩm lớn, mưa rào xuất hiện bất chợt.

Điều kiện này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày, trong đó có những nhu cầu thiết yếu như gửi đồ cho người thân, bạn bè – vốn trước đây thường được thực hiện theo cách truyền thống, phụ thuộc vào thời gian rảnh và điều kiện di chuyển.

Theo ghi nhận từ thị trường chuyển phát, nhóm khách hàng cá nhân – những người không gửi hàng thường xuyên và không phục vụ mục đích kinh doanh – đang dần thay đổi hành vi. Thay vì phải mang hàng ra bưu cục, chờ đợi hoặc điền thông tin thủ công, nhiều người bắt đầu tìm đến các giải pháp số hóa, nơi họ có thể chủ động toàn bộ quy trình chỉ với một thiết bị di động.

Đơn giản hóa gửi hàng cá nhân chỉ bằng vài "cú chạm" trên thiết bị thông minh

Các bạn trẻ tham gia trải nghiệm dịch vụ gửi hàng cá nhân tại một sự kiện tại Hà Nội.

Trong bối cảnh đó, thương hiệu chuyển phát nhanh J&T Express giới thiệu ứng dụng gửi hàng dành cho khách hàng gửi hàng cá nhân như một bước đi nhằm mở rộng trải nghiệm dịch vụ đến nhóm người dùng phổ thông. Ứng dụng được thiết kế theo hướng đơn giản hóa thao tác, giúp người dùng có thể gửi hàng mọi lúc, mọi nơi mà không cần kiến thức hay kinh nghiệm trước đó.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy là cách thức tạo đơn hàng. Nếu trước đây người dùng phải ghi chép thông tin người nhận, mang hàng đến điểm gửi và chờ xử lý, thì nay toàn bộ quy trình có thể hoàn tất trong thời gian ngắn ngay trên điện thoại. Việc hiển thị rõ ràng cước phí trước khi xác nhận đơn cũng giúp người dùng chủ động hơn trong việc lựa chọn dịch vụ, thay vì ước lượng hoặc phụ thuộc vào tư vấn tại quầy.

Chị Ngọc Trâm (phường Phú Thuận, TP.HCM) cho biết trải nghiệm của mình đã thay đổi đáng kể: “Tôi không gửi hàng thường xuyên nên trước đây khá lúng túng mỗi lần ra bưu cục, nhất là lúc đông người. Gần đây tôi thử tải ứng dụng và tạo đơn, thấy mọi thứ khá rõ ràng. Chỉ mất vài phút nhập thông tin là xong, không phải chờ đợi hay đi lại”.

Lấy hàng tận nơi từ 1 đơn, quản lý mọi đơn trên một ứng dụng

Shipper J&T đến tận nơi lấy hàng cho khách lẻ dù chỉ gửi 1 đơn.

Không chỉ khâu tạo đơn, dịch vụ lấy hàng tận nơi – kể cả với một đơn lẻ – đang góp phần thay đổi cách người dùng tiếp cận việc gửi hàng. Thay vì phải sắp xếp thời gian di chuyển đến điểm gửi, người dùng có thể chủ động hoàn tất toàn bộ quy trình ngay tại nhà. Sự linh hoạt này đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng cá nhân, vốn có nhu cầu phát sinh không thường xuyên và đề cao sự tiện lợi trong từng lần sử dụng.

Anh Hoàng Long (phường Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây mỗi lần gửi đồ tôi phải cân nhắc thời gian đi lại, đôi khi còn phải hoãn vì không sắp xếp được. Từ khi dùng ứng dụng, tôi chỉ cần đặt lịch là có người đến lấy, mọi thứ chủ động hơn rất nhiều”.

Bên cạnh sự thuận tiện trong thao tác, yếu tố minh bạch và khả năng theo dõi cũng được nhiều người dùng quan tâm. Thay vì phải giữ lại biên nhận hoặc nhập mã vận đơn để kiểm tra, người dùng có thể theo dõi hành trình đơn hàng theo thời gian thực ngay trên ứng dụng. Điều này đặc biệt hữu ích với những người không quen sử dụng dịch vụ chuyển phát, giúp họ yên tâm hơn trong quá trình gửi và nhận.

Đáng chú ý, ứng dụng còn tích hợp tính năng quản lý vận đơn theo số điện thoại đăng ký, cho phép người dùng tra cứu không chỉ các đơn hàng mình gửi mà cả những đơn hàng được giao đến từ nhiều nền tảng khác nhau. Việc không cần nhập lại mã vận đơn hay thông tin đơn hàng được đánh giá là một bước cải tiến về trải nghiệm, giảm thiểu thao tác và hạn chế sai sót.

“Tôi khá bất ngờ khi vào ứng dụng có thể thấy cả những đơn hàng mình nhận từ nhiều nguồn khác nhau, không cần phải tìm lại mã như trước. Với người không rành công nghệ như tôi thì việc này rất tiện”, chị Ngọc Trâm chia sẻ thêm.

Gia tăng trải nghiệm với hỗ trợ và ưu đãi cho người dùng mới

Ngoài ra, yếu tố hỗ trợ khách hàng cũng là một trong những điểm được người dùng nhắc đến. Với đặc thù là nhóm khách hàng không thường xuyên sử dụng dịch vụ, việc có kênh hỗ trợ sẵn sàng giúp giải đáp thắc mắc trong quá trình tạo đơn, gửi hàng hay xử lý sự cố góp phần duy trì trải nghiệm liền mạch và dễ tiếp cận hơn.

Song song với việc ra mắt ứng dụng, J&T Express triển khai chương trình ưu đãi nhằm khuyến khích người dùng mới trải nghiệm dịch vụ. Theo đó, cho đến hết 30/4/2026 khách hàng lần đầu tải ứng dụng và đăng ký tài khoản sẽ nhận ngay vouchers ưu đãi với trị giá 50.000 đồng cước phí vận chuyển. Mức ưu đãi này được nhiều người dùng đánh giá là phù hợp để thử nghiệm trong những lần gửi hàng đầu tiên, đặc biệt với các nhu cầu gửi hàng cá nhân nhỏ lẻ.

Trong bối cảnh nhu cầu gửi hàng cá nhân ngày càng linh hoạt và phân tán, sự xuất hiện của các nền tảng số hóa được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi cách tiếp cận dịch vụ chuyển phát. Khi việc gửi hàng trở nên đơn giản như một thao tác trên điện thoại, trải nghiệm người dùng sẽ là yếu tố quyết định khả năng duy trì và mở rộng của các dịch vụ trong thời gian tới.