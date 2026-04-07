Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 32-34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm khu vực Tây Bắc Bộ, có những nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt 39-40 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nắng nóng còn kéo dài đến hết tuần này 12/4.

Hôm nay nắng nóng tiếp tục ở miền Bắc.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên cũ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất Đà Nẵng – Phú Yên cũ từ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên cũ, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng và cháy nổ ở khu dân cư.

Tây Nguyên hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Nam Bộ hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.