Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13 đến 14-5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Riêng ngày 14-5, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng 35–36°C, có nơi trên 36°C.

Nắng nóng diện rộng dự báo kéo dài tới hết tuần này

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ phổ biến 35–37°C. Vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt 36–38°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm thấp nhất 45–50%.

Khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, miền Đông có nơi gay gắt. Nhiệt độ 35–37°C, có nơi trên 37°C. Độ ẩm thấp nhất 50–55%.

Nắng nóng kéo dài tới bao giờ?

Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ có thể kéo dài đến khoảng 15-5, Trung Bộ kéo dài đến khoảng ngày 17-5.

Nam Bộ kéo dài đến khoảng 15 đến 16-5.

Theo các chuyên gia, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo 2–4°C hoặc hơn tùy điều kiện mặt đệm. Cùng với đó, nắng nóng có thể xảy ra nguy cơ cao cháy nổ, hỏa hoạn do thời tiết nóng kéo dài và nhu cầu điện tăng cao. Có thể gây mất nước, mệt mỏi, ảnh hưởng sức khỏe khi tiếp xúc lâu ngoài trời.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ mưa dông vào chiều tối và đêm có thể xảy ra ở hầu khắp các khu vực trên cả nước. Do vậy, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.