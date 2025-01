Việc một ai đó sở hữu ngoại hình ưa nhìn, nhan sắc xinh đẹp vốn được nhiều người cho là “thắng đời 1-0”. Chưa kể, nếu bạn đã xinh lại còn được gia đình hậu thuẫn, sớm biết thế mạnh của mình ở đâu, nổi tiếng trên mạng xã hội, thì có lẽ đó gọi là: “Thắng đời vô cực”.

Và Nàng Mơ, là một trong số những Gen Z may mắn có được những gạch đầu dòng đó.

Lần đầu gặp Nàng Mơ bên ngoài, ấn tượng nhất là giọng nói. Cô bạn sinh năm 2006 có chất giọng lanh lảnh nghe 1 lần là nhớ luôn. Đôi mắt biết cười và gương mặt toát ra nét tính nữ đậm đà khiến Mơ trưởng thành hơn độ tuổi 18.

Nhân dịp đầu năm, cùng trò chuyện với Nàng Mơ để xem cô nàng còn những bí mật gì chưa từng bật mí và có thật sự “chảnh” như trên mạng vẫn đồn?

Nàng Mơ Tên thật: Lê Minh Trà My Sinh năm: 2006 Hiện tại đang là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội , KOL, người mẫu ảnh tự do. Nàng Mơ sở hữu 346k người theo dõi trên TikTok.





18 tuổi vẫn nhõng nhẽo và hay dỗi, thích mọi người nhận xét: "Ôi xem con bé này dễ chịu ghê!"

Chào Nàng Mơ,

Gọi bạn là một hiện tượng hot có lẽ cũng không sai vì hiện tại rất nhiều người biết đến tên Nàng Mơ. Với bạn, đó là một trải nghiệm thế nào?

Mình cảm thấy những gì trải qua hết sức đặc biệt và cũng rất đáng nhớ. Mình được biết đến nhiều hơn, có nhiều trải nghiệm và cũng có thêm cả những bài học rất quý giá.

Những trải nghiệm tuyệt vời và cả những bài học quý giá mà bạn nhắc tới đó là những gì nhỉ?

Mình đã làm được khá nhiều thứ nhưng 3 điều khiến mình thấy tự hào nhất chính là đã tự chủ được tài chính, có những bước tiến đầu tiên trong “công cuộc” làm cho bố mẹ ở nhà phải thất nghiệp. Tức là bố mẹ không phải đi làm nữa, chỉ cần nghĩ sẽ đi chơi ở đâu thôi. Và cuối cùng, là mình học hỏi được thêm nhiều hơn.

Còn về mặt chưa tốt hay những bài học thì mình thấy đôi khi bản thân còn hơi lười một chút, có lẽ do còn trẻ nên hơi ham chơi. Mình cũng vừa tròn 18 nên đôi lúc mình vẫn còn những suy nghĩ chưa chín chắn, vẫn trẻ con nên làm mọi thứ hơi bộc trực. Ngoài ra, mình cũng cảm thấy có chút buồn về bản thân, do chưa suy nghĩ được thấu đáo hay như mọi người nhận xét là mình cũng hơi bướng.

Nhưng thật ra, mình lại không phải kiểu người sẽ cảm thấy hối tiếc vì những gì đã qua. Mình chỉ hay nhìn nhận lại, xem bản thân làm được gì và chưa làm được gì rồi từ đó lấy động lực để cố gắng hơn trong đoạn đường phía trước.

Với mình, việc tiếc nuối là trạng thái hơi tiêu cực. Và nếu như mình tiêu cực, tinh thần cũng sẽ bị ảnh hưởng, khó làm được những việc tốt hơn.

Dường như Mơ đã trải qua quãng thời gian “đạp gió rẽ sóng” khiến bạn trở nên bình tĩnh và trưởng thành hơn. Khoảng thời gian nào bạn cảm thấy khủng hoảng nhất và gần như muốn từ bỏ?

Mình nghĩ đó là khoảnh khắc gia đình mình bị nói hơi nhiều một chút trên mạng xã hội. Lúc đấy mình cảm thấy buồn và nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, từ bỏ việc làm clip cũng như giấc mơ mà mình luôn mong ước bấy lâu nay. Tuy nhiên nhìn lại, mình thấy còn có người hiểu mình, đưa ra lời khuyên và tạo động lực cho mình bước tiếp với định hướng tích cực hơn.

Thú thực ở tuổi 18, những chuyện xảy đến khiến mình có phần áp lực. Nhưng nhìn ở góc khác, đó lại là cơ hội để mình thay đổi bản thân, thay đổi suy nghĩ non nớt trước đó về cuộc sống.

Bản thân mình cũng có thêm nhiều bài học, có thể bình tĩnh, chậm rãi hơn để lắng nghe mọi người chia sẻ và không còn “bướng” nữa. Mình biết mình sai ở đâu, còn thiếu cái gì để chỉnh sửa, hoàn thiện hơn và mang đến những nội dung tích cực, có giá trị hơn.

Như tôi có nói, Nàng Mơ là cái tên được nhắc đến nhiều thời gian gần đây. Tuy nhiên không phải ai cũng biết biệt danh này từ đâu mà bạn lựa chọn?

Nàng Mơ thì chữ Mơ có nghĩa là mơ màng, giống như người trên mây, suy nghĩ bay bổng. Còn Nàng thì mình luôn nghĩ đến một hình tượng đằm thắm, dịu dàng hơn. Vì lẽ đó mà mình lựa chọn cái tên Nàng Mơ. Hơn nữa, từ nhỏ mình đã thích mặc váy công chúa, những thứ “bánh bèo”, điệu đà rồi nên cảm giác cái tên này cũng gắn liền với hình ảnh nữ tính, dịu dàng của mình.

Mơ từng chia sẻ bạn có thể nghe người khác khen đẹp hoài không chán, thế nhưng khi nào bạn thấy tự ti về một điểm nào đó trên gương mặt chưa?

Có chứ! Mình nghĩ ai lớn lên cũng sẽ có những nỗi tự ti riêng. Khi đến tuổi dậy thì, có rất nhiều thứ thay đổi trên gương mặt, cơ thể khiến mình thấy hơi lạ so với những gì bản thân biết trước đây. Mắt mình khá kém, mình bị nhược thị và viễn, hai bên khi nhìn sẽ thấy không cân nhau lắm. Nên khi mình nhìn và đặt cho bản thân tiêu chuẩn như: Mắt phải cân, phải tròn, phải đều thì mình cũng có lúc thấy tự ti một chút.

Mọi người thường ấn tượng với bạn bởi vẻ đẹp đậm chất truyền thống khi thường diện áo dài, cổ phục. Vả lại, bạn cũng rất có khiếu cầm kỳ thi họa, phải chăng Mơ đang hướng mình tới hình mẫu con gái cái gì cũng giỏi?

Khá may mắn khi từ bé, Mơ đã được tiếp xúc nhiều với văn hóa truyền thống. Bố mẹ mình làm đồ gỗ mỹ nghệ, ông bà lại rất thích nghe nhạc Chầu Văn hoặc những bản nhạc trữ tình thời đó. Mình cũng thấy nó nhẹ nhàng, dễ nghe và yêu luôn từ lúc nhỏ.

Lớn lên hơn, có nhiều lúc mình muốn thử phong cách này, phong cách kia nhưng đến hiện tại, mình cảm thấy muốn chậm lại hơn một chút, quay về với những giá trị truyền thống, nét đẹp văn hóa và nhận ra mình vẫn rất yêu nó. Vì vậy khi đến mỗi dịp Tết như này, mình có thói quen diện áo dài vào đêm Giao thừa, mùng 1 và mùng 2.

Mỗi khi mặc áo dài hay những trang phục mang nét truyền thống, mình luôn thấy đầy sự tự hào. Đặc biệt, khi mình mặc những bộ đồ ấy đi chụp ảnh, du khách nước ngoài nhìn thấy họ rất trầm trồ và dành lời khen ngợi. Thậm chí, chỉ là một chiếc áo dài trắng trơn thuần khiết, đơn giản thôi nhưng bạn bè quốc tế cũng rất thích. Điều đó càng thôi thúc mình hơn khi theo đuổi phong cách này.

Còn về cầm kỳ thi họa, mình không dám nhận là bản thân quá hoàn hảo đâu. Mình theo đuổi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam và cố gắng học hỏi để có thể kết hợp những nét hiện đại với những giá trị thời xưa một cách hài hòa nhất và lan tỏa tình yêu ấy đến cho mọi người.

Có lẽ Mơ cũng đã nghe nhiều nhận xét rằng nhìn bạn chững chạc hơn so với tuổi, bạn có muốn “biện minh” gì không?

Mình nghĩ do môi trường hoặc có thể do mình đã tự lập, đi làm sớm nên nhìn có phần chững chạc hơn so với mọi người, về vẻ bề ngoài. Còn tính cách, Mơ vẫn trẻ con lắm. Với những người thân thiết, mình khá nhõng nhẽo và hay dỗi. Chỉ là mình không thể hiện ra trên clip thôi (Cười).

Bởi mình làm sáng tạo nội dung và bản thân cũng là một người dùng mạng xã hội, mình thích xem những gì vui vẻ, tích cực. Cũng vì vậy mà mình sẽ luôn tiết chế, không đưa nhiều những tính cách quá trẻ con hay những khoảnh khắc tiêu cực, buồn bã với mọi người. Điều mình hướng đến chính là mọi người sẽ bình luận rằng: “Ôi xem con bé này dễ chịu ghê!”.

Bị so sánh với “con nhà người ta” quen rồi nên lên bàn cân với Lọ Lem, Á hậu Phương Nhi cũng vui

Mơ nghĩ sao khi bạn thường xuyên được so sánh với những người đẹp khác như Lọ Lem hay Á hậu Phương Nhi?

Mình thấy khá vui vì tên tuổi của mình còn nhỏ bé quá nhưng lại được ưu ái so sánh với 2 người là bạn, là chị rất đẹp cũng như tài giỏi. Thậm chí mình có thể nhìn vào đó để có thêm động lực cố gắng hơn, mong muốn làm được giống họ vì những giá trị trao cho cộng đồng.

Với mình, việc mọi người so sánh là hết sức bình thường vì đôi khi ở nhà, bố mẹ cũng hay đưa ra những hình mẫu, so sánh con mình, “con người ta” mà. Do đó mình không cảm thấy khó chịu gì cả và mình nghĩ nếu có dịp, sẽ được kết nối và giao lưu với những người đẹp như vậy.

Mỗi người sẽ có một niềm tự hào riêng để flex, với Mơ đó là gì, có phải việc bạn đã độc lập tài chính không?

Ở độ tuổi này, mình khá may mắn khi được mọi người yêu thương và quan tâm, tạo nên cho mình một khoản thu nhập mà mình nghĩ là ổn định. Vừa lo được việc học và có dư giả một chút để biếu bố mẹ.

Hiện tại, mình vẫn đang tập trung trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, KOL,... ngoài ra mình chưa nghĩ đến việc sẽ đầu tư thêm hay mua nhà, mua xe riêng. Mình cảm thấy bản thân vẫn còn khá trẻ nên vẫn đang chọn cách tích lũy. Mình sẽ chia thu nhập theo từng tháng cho các khoản cần chi tiêu, phần còn lại sẽ tiết kiệm cho những trường hợp cần dùng tới.

Nhiều người cho rằng những đứa trẻ có xuất phát điểm tốt từ gia đình sẽ toát ra vibe tự tin khó bắt chước, Mơ đồng tình chứ?

May mắn của mình là có xuất phát điểm trong gia đình có bố, có mẹ, có ông bà và anh trai. Mọi người đều rất yêu thương và chiều chuộng mình từ nhỏ. Mình nghĩ, xuất phát điểm từ gia đình chính là bệ đỡ tinh thần để mình có thể phát triển hơn, làm những gì bản thân thích và tương lai có thể lo lắng cho người thân nhiều hơn.

Mơ nghĩ sao về việc xây dựng hình ảnh trước sau đó mới tính đến kinh doanh hay làm kinh tế? Nhiều người nói có nhan sắc, ngoại hình đã quyết định 50% độ thành công khi kinh doanh gì đó nhất là trong thời điểm bùng nổ MXH như hiện tại, Mơ nghĩ sao?

Trên con đường Mơ đang theo, mình nghĩ đó sẽ tổ hợp, tổng hòa của nhiều yếu tố. Tuy nhiên việc hoạt động trên MXH ngày nay khá phổ biến và các bạn bằng tuổi mình rất giỏi. Mình nghĩ, biết chăm sóc ngoại hình cũng là cách để mở ra nhiều cánh cửa, cơ hội làm việc, sự nghiệp.

Song nếu để tính về sự quyết định thì có lẽ nhan sắc góp khoảng 30% thôi, còn lại vẫn là nội lực và tri thức bên trong của mỗi người.

Công việc bận rộn như hiện tại, bạn sắp xếp thế nào để vẫn đảm bảo hoàn thành việc học?

Hiện mình vẫn đang đi học tại trường Đại học Lâm Nghiệp (Hà Nội). Mình sẽ chọn các môn, khung giờ học vào buổi sáng, sau đó sẽ đi làm vào buổi chiều. Như vậy, mình có thể cân bằng được giữa việc học và làm. Còn buổi tối mình dành phần lớn thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi và nạp năng lượng để những ngày sau đó tiếp tục lặp lại lịch sinh hoạt như vậy.

Với ý kiến cho rằng việc học không cần thiết phải quá giỏi mà cần trải nghiệm thực tế hơn, Mơ nghĩ sao?

Mơ luôn nghĩ có học vẫn hơn, cho dù là học gì đi chăng nữa. Chỉ cần mình tích cực, ham học hỏi, sau đó mới tự tin, thành thục áp dụng vào thực tế, tích lũy kiến thức thì không bao giờ là thừa hay không cần thiết. Bởi không dùng ngay tức thì trong tương lai, mình nghĩ vẫn sẽ có lúc dùng tới.

Cả gia đình cũng đều hướng cho mình rằng việc học rất quan trọng, dù đi học trên trường hay kiến thức tiếp thu được từ ngoài xã hội. Vì vậy mình hình thành thói quen tìm hiểu, nghiên cứu và học ở đâu cũng cố gắng nhất có thể.

Cuối cùng, trong năm 2025 này, bạn kỳ vọng gì vào bản thân?

Năm 2025 mình có những dự định tìm hiểu sâu hơn nữa về văn hóa và tham gia các dự án lan tỏa nét đẹp truyền thống Việt. Bởi mình cảm nhận mọi người đang ngày càng quan tâm, càng yêu thích về những giá trị văn hóa - lịch sử hơn, đặc biệt là những người trẻ như mình.

Ngoài ra, mình kỳ vọng bản thân sẽ luôn chăm chỉ, nỗ lực hết mình trong mọi việc và lan tỏa được những nguồn năng lượng tích cực đến với mọi người.

Cảm ơn Nàng Mơ về những chia sẻ!