Năng lực cung ứng mỗi ngày 400.000 chiếc, Vinatex ngay sau hôm ra mắt khẩu trang vải diệt khuẩn giá tốt đã cháy hàng, công ty phải gấp rút sản xuất

Ngày 4/2/2020, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tung ra thị trường sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn có thể tái sử dụng trong 30 lần giặt, giá chỉ 7.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên ngay sau ngày ra mắt, đến sáng 5/2, trên fanpage Trung tâm thời trang Vinatex đã thông báo hết hàng, các sản phẩm có sẵn đã hết, đơn đặt trước đã quá tải, công ty đang gấp rút sản xuất để nhập thêm hàng và dự kiến chiều nay 5/2 sẽ có hàng về để bổ sung. Hàng được bán tại Vinatex 25 Bà Triệu và 57B Phan Chu Trinh (Hà Nội). Tại các tỉnh nơi có các nhà máy của Vinatex trú đóng cũng sẽ bán cho người dân.

Từ trước tới nay khẩu trang phải là mặt hàng sản xuất của Vinatex và các đơn vị thành viên, nhưng do yêu cầu cấp bách và chỉ đạo của Chính phủ, nên các DN thành viên đã tổ chức thiết kế, xây dựng quy trình may, cũng như đào tạo công nhân, triển khai quy trình sản xuất, sử dụng 1 số chuyền may để sản xuất khẩu trang. Những ngày đầu, do là mặt hàng mới, nên mỗi công nhân chỉ sản xuất trung bình được khoảng 100 sản phẩm/ngày, tuy nhiên đến nay đã nâng được công suất lên 300 – 400 sản phẩm/người/ngày. Dự kiến, trong thời gian tới sẽ cung ứng được ra thị trường từ 300 – 400 nghìn sản phẩm/ngày, và phục vụ ngay tại địa phương, những nơi mà DN trú đóng.

Theo ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Vinatex, mặc dù thời điểm này là cao điểm sản xuất cho các đơn hàng Hè Thu năm 2020, nhưng với trách nhiệm xã hội, nhiều DN đã phải bố trí lại, ưu tiên năng lực để sản xuất ra một mặt hàng hoàn toàn mới là khẩu trang.

Chỉ cần nghỉ 2 tuần sẽ mất toàn bộ hiệu quả của cả năm vì bị phạt tiến độ

Cũng theo ông Trường, Dệt May là một trong những ngành có nguy cơ cao nhất trong những nhóm ngành dễ lây lan dịch bệnh với khoảng 3 triệu lao động tập trung làm việc ở nhà máy. Trong khi đó, nhận thức của một số lãnh đạo DN còn chưa thật đầy đủ đối với diễn biến tình hình dịch bệnh để có các biện pháp phòng chống cho NLĐ.

"Nếu có công nhân, NLĐ bị nhiễm bệnh, toàn bộ Nhà máy sẽ bị cách ly, cô lập, có thể sẽ phải ngừng sản xuất. Do đó, đây không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ chính trị, mà nó chính là nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh. Lo cho từng CBCNV-NLĐ là lo cho Nhà máy của mình. Nếu bị dừng sản xuất, chúng ta có khả năng bị khách hàng phạt tiến độ. Đặt giả sử một xưởng có một CN mắc bệnh, chỉ cần 2 tuần, chúng ta có nguy cơ mất toàn bộ hiệu quả của cả năm 2020 đối với ngành May. Chính vì thế, tôi đề nghị các đồng chí không chủ quan, quan tâm đến phòng ngừa dịch bệnh tại chính DN của mình. Đối với các DN lớn trong Tập đoàn như: May 10, May Hưng Yên, Hanosimex, Đức Giang… còn phía Nam là Việt Tiến, Phong Phú, Nhà Bè… dù rằng áp lực không bằng các DN miền Bắc, nhưng nguy cơ không phải là nhỏ.", ông Lê Tiến Trường nhấn mạnh.

Do đó, Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới để phòng chống dịch bệnh, không làm gián đoạn tới các hoạt động SXKD.

Thứ nhất, người đứng đầu các đơn vị sẽ đồng thời là Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch, nhất là các DN thuộc ngành May có lượng lao động lớn.

Thứ hai, các DN phải trang bị đầy đủ khẩu trang, dụng cụ vệ sinh cho NLĐ tại các khu vực. Đồng thời siết chặt quản lý về thực phẩm, nhà ăn trong thời kỳ mưa ẩm tại miền Bắc, thực phẩm sau Tết khan hiếm, giá cả leo thang.

Thứ ba, đối với hệ thống y tế trực thuộc Tập đoàn và các đơn vị, Bệnh viện Dệt May phải chủ trì, cũng như hướng dẫn các đơn vị trong hệ thống của Tập đoàn các công tác phòng chống dịch bệnh tại các khu vực, có biện pháp đo, kiểm tra thân nhiệt đầu giờ làm việc, nhất là đối với các DN May, tránh tình trạng CN đã "ủ bệnh" tới làm việc. Thêm vào đó, hỗ trợ các DN về các dụng cụ, thiết bị y tế khi gặp phải tình trạng khan hiếm, khó khăn ngoài thị trường, không được để cho CN thiếu nước rửa tay, khẩu trang, trước hết là các đơn vị phía Bắc

Công ty may Đức Giang: Bị sốt nghỉ làm vẫn được 100% lương

Tại Tổng Công ty May 10, vào ngày đầu tiên đi làm (6 Giêng Canh Tý) 90 ngàn khẩu trang đã được phát ra, trong đó 40 ngàn khẩu trang được phát cho người lao động, thực hiện 100% người lao động dùng khẩu trang và vệ sinh đúng cách, 50 ngàn khẩu trang được tặng cho người dân tại điểm cổng Tổng Công ty May 10.

Ngay trong ngày Thủ tướng công bố dịch Corona, May 10 đã thành lập Ban phòng chống dịch do virus Corona. Ban này hàng ngày phải thực tế nắm bắt tình hình sức khỏe người lao động, cảnh báo các trường hợp có nguy cơ, trang bị máy đo thân nhiệt tại mỗi đơn vị thành viên. Khi có khách nước ngoài tới đơn vị, đều được yêu cầu đo thân nhiệt. Tại các trạm y tế của May 10, đã triển khai phòng cách ly, xử lý khi có công nhân bị sốt, cảm cúm, hàng ngày báo cáo lãnh đạo tình hình sức khỏe của anh em.

Tổng Công ty Đức Giang với tổng số gần 8000 người lao động, vẫn tổ chức sản xuất bình thường. Ngay từ trước thời điểm Tết nguyên đán, Tổng công ty đã thông báo toàn thể CBCNV cách phòng chống dịch, mua khẩu trang hỗ trợ NLĐ, cấp phát tiền mua khẩu trang cho anh em, đảm bảo trong thời gian có dịch bệnh lan tràn nguy hiểm, 100% NLĐ đều đủ khẩu trang để dùng và nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang. Ban phòng chống dịch của May Đức Giang cũng thực hiện kiểm tra hàng ngày và 9h sáng báo cáo lãnh đạo tình hình sức khỏe của NLĐ. Đối với những trường hợp có anh chị em bị sốt, ho, sẽ cho nghỉ làm để theo dõi, điều trị, trong thời gian nghỉ làm vẫn được hưởng 100% lương. Những người bị bệnh được đưa tới bệnh viện đúng tuyến để được điều trị, chăm sóc kịp thời và thường xuyên cập nhật tình hình tiến triển. Cho đến nay, không có trường hợp NLĐ nào nghi nhiễm virus Corona.

Tổng Công ty Dệt May Hòa Thọ cũng có lượng NLĐ lên tới hơn 11 ngàn người. Ban Lãnh đạo cũng thống nhất với từng tổ sản xuất, không tiếc lao động, không giấu bệnh khi có người lao động có biểu hiện bị hắt hơi sổ mũi là lập tức cho nghỉ làm để điều trị y tế phù hợp. Bình thường toàn bộ công nhân của Hòa Thọ đều dùng khẩu trang vải khi làm việc, nay được bổ sung khẩu trang y tế. Với các khách hàng nước ngoài hoặc QC nước ngoài, tạm dừng tới xưởng sản xuất, chỉ sử dụng QC Việt Nam. Tại tất cả các xưởng sản xuất đều dán thông cáo bệnh và cách phòng bệnh, hệ thống loa trong các xưởng cũng phát bản tin và khuyến cáo bệnh, cách phòng bệnh, những bản tin về dịch cũng được phát trên các màn hình nơi nhà ăn, phòng sinh hoạt công cộng của đơn vị. Hòa Thọ cũng đang khẩn trương sản xuất thêm khẩu trang, phối hợp với Doximex để có thêm khẩu trang phục vụ nhu cầu người dân.

