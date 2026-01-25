Ngay ngày đầu năm mới 2026, Trần Đình Hân - Hoa hậu Hong Kong 2010 - đã trải qua cú sốc đổ vỡ mối quan hệ với bạn trai đại gia Dương Chấn Nguyên. Theo các nguồn tin trong giới, Trần Đình Hân bị Dương Chấn Nguyên ruồng bỏ. Cô thậm chí còn bị doanh nhân này đuổi ra khỏi biệt thự 300 m2, có 4 phòng ngủ và sân vườn rộng lớn. Trong 8 năm yêu nhau, Dương Chấn Nguyên đã bỏ ra 100.000 HKD (khoảng 340 triệu đồng)/tháng để thuê biệt thự hạng sang chung sống với Trần Đình Hân.

Theo tờ On, sau khi bị Dương Chấn Nguyên bỏ rơi và không còn chỗ dựa kinh tế, Trần Đình Hân có cuộc sống khá chật vật. Cô hiện sống tạm bợ trong căn phòng trọ 46 m2. Người đẹp đang cố vực dậy tinh thần sau biến cố tình cảm, cân bằng lại tâm trạng bằng cách chơi pickleball và tìm kiếm thêm công việc trong ngành giải trí. Việc bị bạn trai yêu lâu bỏ rơi khiến Trần Đình Hân chịu tổn thương lớn. Cô nhiều lần nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, cảm xúc khá kích động khi được truyền thông hỏi về chuyện chia tay Dương Chấn Nguyên. Dù vậy, người đẹp này không hề nói xấu bạn trai cũ, trái lại còn cảm ơn đối phương vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình.

Trần Đình Hân đã bị bạn trai đại gia đuổi ra khỏi biệt thự từng là nơi họ chung sống suốt 8 năm qua. Ảnh: On.

Trước khi tan vỡ, Trần Đình Hân và Dương Chấn Nguyên - người sở hữu khối tài sản lên tới 1 tỷ USD (khoảng 25.000 tỷ đồng) - có 8 năm yêu đương. Cặp đôi trục trặc từ năm 2023, nhưng vẫn cố hàn gắn. Lý do mâu thuẫn đến từ việc Trần Đình Hân muốn được cưới hỏi đàng hoàng sau 8 năm bên nhau. Cô thậm chí từng công khai ép cưới Dương Chấn Nguyên trên truyền thông khi chia sẻ đã sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân, chỉ chờ bạn trai cầu hôn và thậm chí không ngại làm mẹ kế. Tuy nhiên, Dương Chấn Nguyên luôn viện cớ khướt từ và cuối cùng chọn cách ruồng bỏ Trần Đình Hân.

Thông tin Trần Đình Hân đổ vỡ mối quan hệ tình cảm khiến công chúng xót xa. Dư luận xứ Hương Cảng gọi cô là nàng hậu đáng thương nhất năm 2026. Bởi lẽ trong mối quan hệ với Dương Chấn Nguyên, Trần Đình Hân đã hy sinh rất nhiều.

Dương Chấn Nguyên từng 2 lần bị chụp ảnh thân mật với bạn thân Trần Đình Hân và 1 cô gái lạ mặt. Trước nghi vấn Dương Chấn Nguyên ngoại tình, Trần Đình Hân đều lên tiếng bênh vực và bày tỏ sự tin tưởng với bạn trai. Đầu năm 2025, Dương Chấn Nguyên được cho biết vỡ nợ vì kinh doanh thua lỗ. Trần Đình Hân đã chẳng ngại xuống phố dựng quầy lưu động bán hàng rong để giúp bạn trai vượt qua khó khăn tài chính.

Trần Đình Hân tan mộng hào môn. Ảnh: Sina.

Trần Đình Hân sinh năm 1987, đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2010, và giành thêm giải phụ Đại sứ Du lịch và Hoa hậu Thiện chí Quốc tế. Sau đó, cô trở thành gương mặt được đài TVB lăng xê làm diễn viên, MC. Năm 2025, Trần Đình Hân vào Đại sứ Du lịch và Hoa hậu Thiện chí Quốc tế.

Nguồn: On, HK01