Nàng hậu chuyển giới phẫu thuật trở lại làm đàn ông sau 1 năm đăng quang, cuộc sống hiện tại gây bất ngờ

Trithipnipa Thippaphada được xem là nghệ sĩ có "một không hai" ở showbiz Thái Lan. Trithipnipa Thippaphada sinh năm 1989, trong một gia đình nghèo khó. Năm 16 tuổi, anh phải chật vật mưu sinh bằng nghề vũ công nhảy múa ở các quán rượu, quán bar để kiếm tiền trả nợ cho gia đình và phẫu thuật chuyển giới. Do tài chính ngày càng eo hẹp, về sau Trithipnipa Thippaphada đã quyết định bỏ học ở trường Cao đẳng nghệ thuật sân khấu.

Năm 2013 - khi tròn 24 tuổi, Trithipnipa Thippaphada phẫu thuật chuyển giới thành nữ. Một năm sau, Trithipnipa Thippaphada tham gia cuộc thi Miss Tiffany Universe Thailand, giành ngôi vị Á quân và gây ấn tượng với nhan sắc quyến rũ, nữ tính tự nhiên.

Trithipnipa Thippaphada là nàng hậu đặc biệt của showbiz Thái Lan. Ảnh: Sanook.

Năm 2013, Trithipnipa Thippaphada phẫu thuật chuyển giới thành nữ. Ảnh: Thairath.

Năm 2014, Trithipnipa Thippaphada tham gia cuộc thi Miss Tiffany Universe Thailand giành ngôi vị Á quân. Ảnh: Thairath.

Năm 2019, Trithipnipa đăng quang cuộc thi Miss Trans World Thailand. Trithipnipa Thippaphada từng được xem như một biểu tượng chuyển giới có sức ảnh hưởng lớn ở xứ chùa Vàng, xếp ngang hàng với Nong Poy hay Noey.

Thế nhưng, chỉ sau 1 năm đội vương miện Miss Trans World Thailand, Trithipnipa Thippaphada gây sốc khi tuyên bố sẽ lên bàn mổ lần 2 để trở lại với ngoại hình bản thể là nam. Về lý do muốn quay lại làm đàn ông, Trithipnipa Thippaphada cho biết sau 6 năm sống với hình hài phụ nữ, anh nhận ra bản thân thích mặc đồ nam, để tóc ngắn và thoải mái với thân hình của 1 nam giới hơn.

1 năm sau khi đăng quang cuộc thi Miss Trans World Thailand, Trithipnipa Thippaphada quyết định chuyển giới lại thành nam. Ảnh: X.

Hiện tại, Trithipnipa Thippaphada vẫn hoạt động sôi nổi trong ngành giải trí Thái Lan với vai trò người mẫu, vũ công unisex và nhà sáng tạo nội dung với nghệ danh mới ARM. Cách đây không lâu, ARM Trithipnipa Thippaphada từng xuất hiện trên truyền thông chia sẻ về việc bản thân từng gặp biến chứng sau khi tiêm chất làm đầy. Tình trạng của ARM từng nghiêm trọng đến mức gương mặt sưng phù suýt hoại tử, mắt không thể mở nổi.

ARM Trithipnipa Thippaphada hiện tại có nét đẹp khỏe khoắn, unisex. Ảnh: Instagram.

Về đời tư, ARM Trithipnipa Thippaphada từng hẹn hò, kết hôn với người đàn ông tên Chairat Vee Jailek từ năm 2014. Thời điểm ARM Trithipnipa Thippaphada quyết định chuyển giới lần 2 để quay về làm đàn ông, nửa kia của anh bị sốc nặng, không thể chấp nhận sự thay đổi lớn của Trithipnip. Hiện, không rõ ARM Trithipnipa Thippaphada và Chairat Vee Jailek có còn ở bên nhau hay không. Trang cá nhân của ARM đã lâu chẳng còn bóng dáng Chairat Vee Jailek.

Nguồn: Sanook, Thairath