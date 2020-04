Nạn nhân bị Đường "Nhuệ" hành hung tới làm việc với điều tra viên Cơ quan điều tra VKSND Tối cao

Vào 8 giờ 30 phút sáng nay 28-4, theo giấy mời của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao, bà Đ.T.L. (SN 1964, trú TP Thái Bình) đã có mặt tại VKSND tỉnh Thái Bình (tại địa chỉ số 77 Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình) để làm việc với điều tra viên Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, trình bày về nội dung sự việc bà và con trai là M.T.D. bị Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ" , SN 1971, trú tại số 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) hành hung gây thương tích ngay trong phòng tiếp dân tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình, xảy ra vào ngày 18-11-2014.

Bà Đ.T.L. tới trụ sở VKSND tỉnh Thái Bình đề làm việc với điều tra viên của VKSND Tối cao

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Đ.T.L., cho biết nhiều năm qua bà đã phải vất vả chạy đến gõ cửa tất cả các cơ quan bảo vệ pháp luật tại Thái Bình nhưng vụ việc Đường "Nhuệ" hành hung, gây thương tích 15% cho con trai bà là anh M.T.D. vẫn chưa được đưa ra ánh sáng. "Phải mất gần 6 năm, sau khi Đường "Nhuệ" bị bắt tạm giam trong 1 vụ án khác, vụ việc gây thương tích cho con trai tôi mới dần sáng tỏ" - bà L. nói.

Cũng theo bà L., Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã mời con trai bà là anh M.T.D. đến VKSND tỉnh Thái Bình làm việc với nội dung trên vào chiều nay 28-4.

Bà L., có mặt tại Trụ sở VKS nhân dân tỉnh Thái Bình vào 8 giờ 30 phút sáng 28-4

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 14-4-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5-7-2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18-11-2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình để tiến hành điều tra.



Tiếp đó, ngày 16-4, Công an TP Thái Bình đã quyết định khởi tố, tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, xảy ra vào ngày 18-11-2014.

Liên quan đến vụ án này, vào tháng 11-2014, Đường "Nhuệ" đã cho "đàn em" đến nhà bà Đ.T.L. (SN 1964, trú TP Thái Bình) yêu cầu bà phải trả nợ cho một người tên N.T.T.G. (trú tại Hà Nội).

Sau đó, bà L. đã gọi Cảnh sát 113 tới để "giải cứu", nhưng nhóm này vẫn chửi và ném đồ vật vào nhà. Chúng khống chế ôtô của bà L. đỗ ngoài đường, không cho bất cứ ai ra ngoài và tiếp tục ngồi ở đó suốt đêm, đến sáng hôm sau mới rời đi.

Bà Đ.T.L. đến VKSND tỉnh Thái Bình sáng ngày 28-4

Đến sáng ngày 18-11-2014, bà L. cùng con trai là anh M.T.D. lên Công an phường Trần Lãm để đối chất với người tên N.T.T.G. thì đã bị Đường "Nhuệ" và "đàn em" đánh ngay tại phòng Tiếp dân của Công an phường Trần Lãm. Hậu quả, anh M.T.D. (con trai bà L.) bị thương tích 15%. Quá trình điều tra, Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích".



Tuy nhiên, 6 tháng sau, Công an TP Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án trên với lý do "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "hết thời hạn điều tra".