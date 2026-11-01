Năm thứ 5 ở Chung kết Olympia của MC Khánh Vy

Sáng 1/11, trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ chính thức diễn ra. 26 năm lên sóng, Olympia không chỉ là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT, mà còn là ký ức chung của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Đó là những trưa Chủ nhật cả nhà quây quần trước màn hình, cùng nín thở theo từng câu hỏi, cùng vỡ òa khi một nhà leo núi chạm tay vào vòng nguyệt quế.

Rất nhiều đứa trẻ từng lớn lên cùng những trận đấu ấy. Có người sau này trở thành thí sinh, có người theo đuổi những con đường hoàn toàn khác. Cũng có người, sau nhiều năm ngồi trước màn hình, lại được bước lên chính sân khấu từng truyền cảm hứng cho mình. MC Khánh Vy là một trường hợp như vậy.

Từ cô bé được mẹ động viên học giỏi như các anh chị trên truyền hình, Khánh Vy giờ đây đã trở thành gương mặt quen thuộc của Olympia. Hành trình 5 năm đồng hành với chương trình cũng là quãng thời gian nữ MC trẻ không ngừng thay đổi, từ những bỡ ngỡ, áp lực trước lời nhận xét trái chiều đến sự tự tin, duyên dáng và ngày càng làm chủ sân khấu. Không chỉ tiến bộ trong cách dẫn, diện mạo của Khánh Vy cũng được nhận xét ngày càng trưởng thành, rạng rỡ.

Từ fan cứng đến người cầm trịch Olympia

MC Khánh Vy, tên đầy đủ là Trần Khánh Vy sinh năm 1999 tại Nghệ An, được nhiều khán giả biết đến từ năm 2016 qua đoạn video nói 7 thứ tiếng gây chú ý trên mạng xã hội. Cô từng theo học tại Học viện Ngoại giao, sau đó bén duyên với công việc dẫn chương trình và trở thành gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam. Trước khi đồng hành cùng Đường Lên Đỉnh Olympia, Khánh Vy đã tham gia dẫn dắt nhiều chương trình dành cho giới trẻ, giáo dục và giải trí. Với khả năng ngoại ngữ cùng phong cách trẻ trung, nữ MC dần tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Ít ai biết trước khi trở thành MC của Đường Lên Đỉnh Olympia, Khánh Vy đã là một khán giả trung thành của chương trình từ khi còn học tiểu học. Cô vẫn nhớ hình ảnh các anh chị thí sinh trong những buổi Chung kết được truyền hình trực tiếp. Khi ấy, mẹ cô thường động viên con gái cố gắng học giỏi như những gương mặt xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Khánh Vy giờ đây đã trở thành một trong những gương mặt quen thuộc trên sân khấu Đường Lên Đỉnh Olympia (Ảnh: FBNV)

Đến khi học cấp 2, Khánh Vy còn được mẹ yêu cầu nghe và dịch các câu hỏi tiếng Anh trong chương trình. Cô từng thừa nhận có khoảng 80% câu hỏi mình không thể nghe được, thậm chí có nghe được cũng chưa biết cách trả lời. Những trải nghiệm ấy trở thành động lực để cô trau dồi ngoại ngữ và nuôi dưỡng tình yêu học tập.

Từ một cô bé ngưỡng mộ các nhà leo núi, Khánh Vy dần có cơ hội bước vào chính sân khấu mà mình từng theo dõi. Tháng 9/2021, cô chính thức trở thành người dẫn chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22, đồng hành cùng MC Ngọc Huy. Khi ấy, Khánh Vy mới 22 tuổi và được xem là một trong những MC trẻ nhất từng dẫn dắt chương trình.

Đó cũng là thời điểm khá đặc biệt của Olympia. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mùa thi mới bắt đầu khi trận Chung kết năm thứ 21 vẫn chưa diễn ra. Vì vậy, dù đã dẫn các cuộc thi Tuần của Olympia 22 từ cuối tháng 9/2021, Khánh Vy phải chờ thêm gần một năm mới được đứng trên sân khấu Chung kết chính thức. Ngày 2/10/2022, cô lần đầu cùng Ngọc Huy dẫn trực tiếp trận Chung kết Olympia năm thứ 22 tại trường quay.

Khánh Vy lần đầu đứng trên sân khấu Chung kết Olympia năm thứ 22 (Ảnh: Việt Anh)

Màn thể hiện đầu tiên của nữ MC nhận được sự quan tâm lớn khi đó. Bên cạnh những lời động viên, cô cũng đối diện với một số ý kiến cho rằng cách dẫn chưa đủ linh hoạt, đôi lúc nói vấp và chưa tạo được nhiều điểm nhấn. Sau chương trình, Khánh Vy thẳng thắn nhìn nhận bản thân chưa thực sự hài lòng, tự chấm phần thể hiện của mình 6,5/10 điểm.

Những góp ý ấy trở thành động lực để cô nhìn lại và hoàn thiện bản thân. Sự thay đổi được thể hiện khá rõ trong lần thứ hai dẫn Chung kết năm 2023. Trước thềm Chung kết, Khánh Vy cho biết cô thường xem lại phần dẫn của mùa trước để nhận ra những điểm chưa tốt, đồng thời tìm hiểu các mùa Olympia trước đó và cách dẫn của những MC đi trước. Nữ MC cũng chú trọng chuẩn bị sức khỏe, bởi cô hiểu rằng chỉ khi có đủ năng lượng mới có thể thể hiện tốt trên sân khấu trực tiếp.

Năm 2022, cô lần đầu đảm nhận vai trò MC chính dẫn trực tiếp Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia tại trường quay, bên cạnh MC Ngọc Huy (Ảnh: FBNV)

Khánh Vy được nhận xét dẫn thu hút hơn, không còn nói quá nhanh hay vấp chữ như trước. Cô cũng có những tương tác gần gũi với thí sinh, từ việc giao lưu bằng giọng miền Trung với Minh Triết đến động viên Việt Thành khi nam sinh gặp áp lực trong phần thi Về đích.

Đến năm 2024, khi bước sang năm thứ 3 đảm nhận vai trò MC chính, Khánh Vy tiếp tục cho thấy sự tiến bộ. Cô và MC Ngọc Huy đã tham gia ghi hình hơn 50 cuộc thi tuần trong năm, coi mỗi lần ghi hình là một dịp tập dượt cho trận đấu quan trọng nhất mùa giải.

Đặc biệt, trong cuộc phỏng vấn vào tháng 11/2025, MC Ngọc Huy dành nhiều lời khen cho người bạn dẫn. Anh nhận xét Khánh Vy là người ham học hỏi, nhiệt huyết, khiêm tốn và có khả năng truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Theo nam MC, từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, cần được góp ý về nhịp dẫn và cách xử lý tình huống, Khánh Vy đã dần làm chủ sân khấu Olympia. Anh còn hài hước ví von tốc độ tiếp thu, thay đổi và trưởng thành của cô "nhanh hơn cả phần thi Tăng tốc".

MC Ngọc Huy ví von tốc độ tiếp thu, thay đổi và trưởng thành của Khánh Vy "nhanh hơn cả phần thi Tăng tốc". (Ảnh: FBNV)

Nhan sắc ngày càng trưởng thành, phong cách lên sóng cũng cuốn hút hơn

Qua các mùa Olympia, hình ảnh Khánh Vy cũng cho thấy sự trưởng thành rõ nét. Từ một cô gái trẻ trung với vẻ ngoài năng động trong những ngày đầu đảm nhận vai trò MC, Khánh Vy ngày càng xuất hiện chỉn chu, thanh lịch và tự tin hơn trước ống kính.

Ở mỗi mùa Chung kết, Khánh Vy thường lựa chọn những trang phục phù hợp với không khí trang trọng của sự kiện nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung. Cách trang điểm, làm tóc và lựa chọn trang phục cũng góp phần tạo nên hình ảnh một nữ MC hiện đại, rạng rỡ trên sân khấu. Những khoảnh khắc cô xuất hiện trong các chương trình gần đây thường nhận được sự chú ý nhờ thần thái tươi tắn và phong cách ngày càng tinh tế.

MC Khánh Vy xinh đẹp trong tà áo dài rực rỡ tại Chung kết Olympia 25 (Ảnh: Như Hoàn)

Sau 5 năm, Khánh Vy vẫn giữ nguồn năng lượng trẻ trung từng làm nên dấu ấn của mình, nhưng đã có thêm sự điềm tĩnh, chắc chắn và bản lĩnh của một MC trưởng thành. Hành trình ở Olympia không chỉ giúp cô tích lũy kinh nghiệm dẫn dắt một chương trình truyền hình trực tiếp có nhịp độ nhanh, mà còn là quãng thời gian trưởng thành trước sự quan sát của đông đảo khán giả. Với Khánh Vy, Olympia dường như không chỉ là một công việc, mà còn là hành trình gắn bó với chương trình từng truyền cảm hứng học tập cho chính mình từ thuở nhỏ.

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