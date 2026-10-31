MC dẫn Olympia lâu năm nhất nhắc nhẹ: "Không trả lời được 1 câu cũng đừng lo, anh dẫn bao năm còn sai bỏ xừ ra đây này"

8h30 sáng mai 1/11/2026, trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ chính thức diễn ra. 4 nhà leo núi bước vào trận đấu cuối cùng gồm Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, Hà Nội).

Tại trường quay, MC Ngọc Huy sẽ tiếp tục cùng MC Khánh Vy dẫn dắt trận đấu. Đây là mùa thứ 14 anh đồng hành cùng Olympia. Chỉ ít giờ trước khi trận Chung kết bắt đầu, người đàn ông được mệnh danh MC dẫn Olympia lâu năm nhất đã gửi đến 4 nam sinh những lời nhắn nhủ vừa ấm áp vừa không kém phần hài hước.

BTV Ngọc Huy sẽ cùng Khánh Vy dẫn dắt trận Chung kết Olympia năm thứ 26 tại trường quay (Ảnh: FBNV)

Điều đầu tiên Ngọc Huy muốn nhắn đến các thí sinh là hãy tận hưởng thật trọn vẹn ngày thi đấu. Là người đồng hành cùng Olympia bao năm, không riêng gì Olympia 26, MC Ngọc Huy hiểu 4 thí sinh đã trải qua một hành trình rất dài để có mặt ở trận Chung kết. Đằng sau mỗi chiếc vòng nguyệt quế ở các trận Tuần, Tháng, Quý là rất nhiều giờ học tập, rèn luyện, cùng những áp lực và kỳ vọng từ gia đình, thầy cô, bạn bè.

"Ngày 1/11 không chỉ là một cuộc thi để tìm ra người chiến thắng. Đó còn là ngày các em được nhìn lại hành trình của chính mình và tự hào vì những gì đã làm được. Đừng để áp lực phải chiến thắng lấy mất niềm vui của việc được đứng trên sân khấu Olympia", anh chia sẻ.

Theo MC Ngọc Huy, điều các thí sinh cần làm là hãy thi đấu hết mình và tự tin với những gì đã chuẩn bị. Nhưng giữa áp lực của trận đấu lớn nhất năm, anh hy vọng Gia Bảo, Thái Dương, Quang Huy và Anh Đức cũng đừng quên mỉm cười, tận hưởng những khoảnh khắc rất đặc biệt ấy.

Ở tuổi 38, MC Ngọc Huy vẫn giữ cho mình được một trái tim trẻ trung, nhiệt huyết, tuy nhiên có không ít bài học mà anh ước mình nhận ra sớm hơn ở tuổi 17, 18. Và hôm nay, anh muốn chia sẻ lại nó với 4 thí sinh.

"Không phải mọi cơ hội trong cuộc đời đều xuất hiện lần thứ hai, nhưng cũng không phải mọi cơ hội đều quyết định toàn bộ tương lai của chúng ta. Một cuộc thi có thể thay đổi rất nhiều điều, nhưng không nên trở thành chiếc thước duy nhất để đo giá trị của một con người", anh nói.

Sau ngày 1/11, dù kết quả thế nào, nam MC vẫn mong 4 chàng trai của Chung kết Olympia 2026 nhớ rằng các em vẫn còn một hành trình rất dài phía trước. Thế giới ngoài kia rộng lớn hơn rất nhiều so với sân khấu Olympia. Sẽ có những cuộc thi khác, những thử thách khác, những lần thành công và cả những lần thất bại. Điều quan trọng là giữ cho mình sự tò mò, tinh thần học hỏi và lòng can đảm để thử sức với những điều mới mẻ.

Sau 14 mùa dẫn Olympia, Ngọc Huy mong các thí sinh không xem một cuộc thi là thước đo duy nhất cho giá trị của bản thân (Ảnh: FBNV)

Khép lại lời nhắn, Ngọc Huy không quên pha chút hài hước quen thuộc để giúp các thí sinh bớt căng thẳng. Anh dặn các em đừng quá lo lắng nếu gặp một câu hỏi mình không trả lời được.

"Anh dẫn chương trình này bao nhiêu năm qua, mỗi tuần tiếp cận gần 60 câu hỏi, kiến thức mới, còn sai bỏ xừ ra đây này", nam MC hóm hỉnh.

Sau trận Chung kết, chủ nhân của chức vô địch Olympia năm thứ 26 sẽ lộ diện. Nhưng như lời Ngọc Huy, dù ai là người chiến thắng, cả bốn nhà leo núi đều đã có một hành trình đáng tự hào.