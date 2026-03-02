Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ một người đàn ông quốc tịch Việt Nam với cáo buộc lừa đảo và trộm cắp, sau khi phát hiện hơn 200 thẻ ATM mang tên người khác tại nơi ở của nghi phạm.

Nghi phạm là Phan Nguyen Toan Thanh (25 tuổi), bị bắt với cáo buộc cấu kết cùng đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo thông qua ứng dụng hẹn hò.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo, từ tháng 12 năm ngoái đến giữa tháng 1 năm nay, nghi phạm đã giả danh phụ nữ trên một ứng dụng mai mối, tiếp cận một người đàn ông 52 tuổi sống tại tỉnh Miyagi.

Thông qua các tin nhắn gian dối với nội dung kêu gọi “góp vốn vận hành một trang web mua sắm trực tuyến”, nghi phạm bị cáo buộc đã lừa nạn nhân chuyển khoảng 8 triệu yên (khoảng 1,3 tỷ đồng) tiền mặt.

Cảnh sát cho biết nghi phạm được cho là người quản lý các tài khoản ngân hàng dùng để rút tiền bị chiếm đoạt từ nhiều hình thức lừa đảo khác nhau, bao gồm lừa đảo hóa đơn giả và lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội. Số tiền này sau đó được rửa tiền trước khi rút ra.

Khám xét nơi ở của nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại thông minh được cho là dùng trong quá trình gây án cùng hơn 200 thẻ ATM đứng tên người khác.

Điều tra ban đầu cho thấy 28 người tại 15 tỉnh, thành trên khắp Nhật Bản được cho là nạn nhân của nhóm lừa đảo mà nghi phạm có liên quan. Tổng thiệt hại ước tính lên tới khoảng 240 triệu yên (khoảng 40 tỷ đồng).

Vụ việc bị phanh phui sau khi một ngân hàng cung cấp thông tin cho cảnh sát, cảnh báo rằng một số tài khoản có dấu hiệu bị lợi dụng cho hoạt động lừa đảo đặc biệt.

Hiện cảnh sát chưa công bố việc nghi phạm có thừa nhận cáo buộc hay không. Cơ quan điều tra cho biết khi rút tiền mặt, nghi phạm thường gửi tin nhắn qua ứng dụng LINE cho một người khác để nhận chỉ đạo. Điều này cho thấy có khả năng còn nhiều đối tượng khác tham gia vào đường dây và cuộc điều tra đang được mở rộng.

Nguồn: TBS News