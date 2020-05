Theo đó, đoạn clip ngắn đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam thanh niên cầm theo gạch đang đứng trước xe chửi bới, yêu cầu tài xế mở cửa xuống đường nói chuyện. Người này có thái độ rất hung hãn, vừa cầm gạch vừa chỉ tay đe dọa tài xế xe tải: "Xuống đây, tao bảo mày xuống đây, mày có xuống không? Tao nhiều tiền án, tiền sự lắm rồi đấy nhé".

Nam thanh niên cầm gạch ném vỡ kính xe tải, làm rách cằm tài xế cùng lời đe dọa: "Mày xuống đây, tao nhiều tiền án, tiền sự lắm rồi đấy nhé"

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho mình, tài xế quyết cố thủ trong xe và cho biết mình sẽ mời công an tới làm việc: "Em đang gọi công an rồi, có gì bình tĩnh rồi giải quyết".

Lúc sau, nam thanh niên này đã ném thẳng 2 viên gạch vào xe khiến kính xe vỡ vụn, tài xế ngồi trong xe cũng bị thương, chảy máu ở cằm.

Nam thanh niên ném vỡ cửa kính xe tải

Người tài xế xe tải cũng bị thương ở cằm

Mặc dù hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác dẫn tới xích mích giữa xe tải và nam thanh niên kia, nhưng hành động ném gạch làm vỡ kính xe tải là hành vi côn đồ khiến dân mạng chỉ trích kịch liệt.

Được biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua (6/5) ở gần trạm thu phí IC4 thuộc huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc).